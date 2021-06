Landau in der Pfalz: Die Polizei-News

Großbrandereignis – Hayna

Die Kriminalpolizei bittet anlässlich des Großbrandereignisses in Hayna um Übermittlung von sachdienlichen Video- und/oder Bildaufnahmen zur Brandentstehungszeit zwischen 12:30 Uhr und 12:40 Uhr (Montag, 14.06.2021). Wer relevante Daten besitzt, wird vorab um Kontaktaufnahme mit der Kriminalinspektion Landau via 06341/287-0 oder kilandau@polizei.rlp.de gebeten.

Transporter kommt von Parkplatz ab und kippt um- Fahrer unter Alkoholeinfluss

Landau – 14.06.2021, 17:40 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend im Bereich des Parkplatzes am Sportplatz im Südpark in Landau wurde eine Person leicht verletzt. Der 31- Jährige Fahrer eines VW-Transporter aus dem Kreis Südliche Weinstraße kam im Parkplatzbereich, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, ins Schleudern und infolgedessen auf den Grünstreifen. Dort kollidierte er mit einem Sandstein und einem Laternenmast, sodass das Fahrzeug auf die Fahrerseite kippte. Der Fahrer konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde mit leichten Verletzungen in ein Landauer Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme konnten bei dem 31-Jährigen zudem Hinweise auf eine Alkoholisierung und Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,49 Promille, weshalb dem Fahrzeugführer im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den 31-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurde sein Führerschein einbehalten.

Vorfahrt missachtet und Verkehrsunfall verursacht- Fahrer unter Drogeneinfluss

Landau, Pasteurstraße/ Virochowstraße – 14.06.2021, 09:00 Uhr

Leicht verletzt wurde am Montagmorgen ein 71-jähriger PKW-Führer bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Pasteurstraße/ Virchowstraße in Landau. Ein 24-jähriger aus dem Kreis Südliche Weinstraße missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt des 71-Jährigen, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Während der 71-Jährige mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht wurde, blieb der 24-Jährige unverletzt. Bei dem 24-Jährigen konnten zudem drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogenschnelltest erhärtete den Verdacht der Drogenbeeinflussung, weshalb dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet wurde.