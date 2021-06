Kontrollwoche Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Präsidialbereich

Die Reduzierung von Verkehrsunfällen und die Minimierung von Unfallfolgen ist ein Schwerpunkt der polizeilichen Verkehrssicherheitsarbeit. Deshalb beteiligt sich das Polizeipräsidium Rheinpfalz vom 16.06. bis 22.06.2021 an der europaweiten Kontrollwoche zur Bekämpfung und Verhinderung von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr. In diesem Zeitraum legen wir bei Verkehrskontrollen einen besonderen Schwerpunkt auf Fahrzeugführer, die unter dem Einfluss von Alkohol- oder Drogen stehen.

Neben der Erhöhung der Verkehrssicherheit durch die Kontrollen, wollen wir auch die Risiken von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr erneut ins öffentliche Bewusstsein rücken und nochmals verdeutlichen.

Wer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere. Er begeht eine Ordnungswidrigkeit oder sogar eine Straftat. Lassen Sie deshalb immer Ihr Auto stehen, wenn Sie nicht nüchtern sind.

Im Jahr 2020 kam es im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz zu 476 Verkehrsunfällen unter Alkoholeinfluss. Die Zahl der Unfälle, bei denen eine Drogenbeeinflussung ursächlich war, stieg auf 110 Verkehrsunfälle im Jahr 2020 an.

Vielen Betroffenen ist nicht bewusst, dass im Gegensatz zu Alkohol die konsumierte Droge noch mehrere Tage und abhängig von der Substanz, der Stoffwechseltätigkeit des Konsumenten und der Häufigkeit des Drogenkonsums sogar mehrere Wochen die Fahrtüchtigkeit negativ beeinflussen kann und in strafbarer Menge im Körper nachweisbar ist.

Die Verkehrsunfallstatistik 2020 mit ausführlichen Informationen zur Unfalllage und unseren Maßnahmen finden Sie auf unserer Internetseite https://s.rlp.de/Avlvg

Die Kontrollwoche wird von dem europaweiten Polizeinetzwerk ROADPOL www.roadpol.eu koordiniert, deren Ziel es ist, die Zahl der Verkehrsunfallopfer zu senken.

Außerdem möchten wir auf das gemeinsame Projekt „Rhein-Bob“ des Polizeipräsidiums Rheinpfalz und der Kreisverkehrswacht Ludwigshafen e.V. aufmerksam machen. Ausführliche Informationen finden Sie unter www.rheinbob.de .

Ladendiebe von Zivilbeamten festgenommen

Am Montag (14.06.2021) stahlen ein 32-Jähriger und ein 30-Jähriger in einem Geschäft im Rathaus Center Kleidung und andere Gegenstände im Wert von rund 300 Euro. Schlecht für die beiden Täter war jedoch, dass sie dabei von Zivilbeamten beobachtet und beim Verlassen des Geschäfts vorläufig festgenommen wurden.

Radfahrer bei Unfall verletzt – weiterer unfallbeteiligter Radfahrer fährt weiter

Am Montag (14.06.2021) gegen 15:30 Uhr wollte ein 68-jähriger Radfahrer von der Hochfeldstraße nach links in die Raschigstraße abbiegen. Dabei stieß er mit einem aus Richtung Bruchwiesenstraße kommenden Radfahrer zusammen. Der 68-Jährige stürzte und brach sich dabei das Schlüsselbein. Er kam in ein Krankenhaus.

Während eine Zeugin erste Hilfe leistete, fuhr der zweite Radfahrer weiter, ohne seine Personalien anzugeben. Wer hat etwas beobachtet und kann Hinweise zu dem geflüchteten Radfahrer geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Aufmerksame Zeugen merken sich Kennzeichen

Am 14.06.2021, gegen 13 Uhr, beschädigte der Fahrer eines Mercedes beim Parken auf einem Supermarktparkplatz in der Oderstraße mit seinem Fahrzeug das Auto einer 45-Jährigen. Statt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Mann weg. Dies wurde von einer Zeugin und einem Zeugen beobachtet. Geistesgegenwärtig merkten sie sich das Kennzeichen, sodass der mutmaßliche Fahrer ermittelt werden konnte. Es dürfte sich um einen 85-Jährigen aus Bad Dürkheim handeln. Am Auto der 45-Jährigen entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

Auch in der Friedrich-Bassemir-Straße kam es zu einem Fall von Fahrerflucht. Eine unbekannte Person hatte zwischen dem 13.06.2021, 23 Uhr, und dem 14.06.2021, 15 Uhr, mit ihrem Fahrzeug das parkende Auto einer 25-Jährigen beschädigt.

Die Polizeiwache Oggersheim sucht Zeuginnen und Zeugen des Unfalls und bittet diese sich unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Unter Drogeneinfluss gefahren

Nach einem Zeugenhinweis wurde in der Frankenthaler Straße am 14.06.2021, um 18:50 Uhr, ein 19-Jähriger Autofahrer kontrolliert. Der junge Mann fiel dabei durch drogentypische Ausfallerscheinungen auf. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamine, Metamphetamine und THC. Bei der Durchsuchung seines Autos wurden außerdem eine Schreckschusswaffe sowie mehrere Tütchen mit LSD sichergestellt. Der 19-Jährige wird sich nun wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

Alkoholisiert und ohne Führerschein

Am 15.06.2021, gegen 1:45 Uhr, wurde ein 32-Jähriger einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war. Da es außerdem Anzeichen einer Alkoholisierung des 32-Jährigen gab, wurde ihm ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab einen Wert von 0,96 Promille. Der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Der 32-Jährige muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie einer Trunkenheitsfahrt verantworten müssen.

Unfall in Kreuzungsbereich

An der Kreuzung In den Mooräckern/Hugenottenstraße kam es am 14.06.2021, gegen 10:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall bei dem eine 58-Jährige leicht verletzt wurde. Sie war im Kreuzungsbereich mit dem Auto eines 71-Jährigen kollidiert. Hierdurch löste ihr Airbag aus. Der PKW der 58-Jährigen musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden an ihrem Auto dürfte sich auf etwa 1.000 Euro belaufen.

Einbruch in Kellerabteil in der Sachsenstraße

In das Kellerabteil einer 24-Jährigen wurde am 14.06.2021, zwischen 7:30 Uhr und 17:30 Uhr, eingebrochen. Die Parzelle befindet sich in einem Mehrfamilienhaus in der Sachsenstraße. Es wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf wenige Euro belaufen. #

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.