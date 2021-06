PKW-Fahrer unter Einfluss von Kokain

Unter Kokaineinfluss stand am Montag gegen 20:00 Uhr ein 55-Jähriger, der in der Lortzingstraße in eine Verkehrskontrolle geriet. Da die Polizeistreife bei dem PKW-Fahrer drogentypische Auffälligkeiten feststellte, wurde vor Ort ein Drogenschnelltest durchgeführt, der positiv reagierte. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und informierten die Führerscheinstelle über den Vorfall.

10-jähriges Kind bei Unfall leicht verletzt

Bei einem Unfall leicht verletzt worden ist am Montag um 19:00 Uhr ein 10-Jähriger, der mit seinem Tretroller den Gehweg des Birkenwegs befuhr. Ersten Erkenntnissen zufolge, achtete der Junge beim Queren des Nussbaumwegs nicht auf den Verkehr, sodass eine aus Richtung Waldseer Straße kommende 60-jährige PKW-Fahrerin nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Der Junge wurde von der Fahrzeugfront erfasst und hierdurch leicht verletzt.

LKW-Fahrer/-in und Zeugen nach Unfall auf B9 gesucht

Zu einem Unfall mit schätzungsweise 2000 Euro Sachschaden kam es am Montag um 09:25 Uhr auf der B9 in Richtung Süden. Als ein 60-Jähriger PKW-Fahrer an der Anschlussstelle Speyer- Zentrum abfahren wollte, wechselte zeitgleich ein LKW, der sich bereits im Abfahrtsbereich befunden hatte, wieder nach links auf die Fahrbahn. Um einen Unfall zu verhindern, wich der 60-Jährige nach links aus und kollidierte hierbei mit dem links von ihm fahrenden PKW einer 47-Jährigen. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Der oder die Fahrer/-in des LKW blieb nicht vor Ort.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, Angaben zum Kennzeichen des gesuchten LKW oder sonstige Hinweise zum LKW geben können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.