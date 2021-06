Großbrand in Herxheim-Hayna: 180 Einsatzkräfte bei Großbrand im Einsatz – mehrere Gebäude ausgebrannt – zwölf Bewohner evakuiert

Gegen 12.30 Uhr am heutigen Mittag kam es in Herxheim-Hayna zu einem Brand in einer Scheune. Durch das warme Wetter und den Wind breitete sich das Feuer rasant auf die benachbarte Scheune und zwei unmittelbar angrenzende Wohngebäude aus.

Die Feuerwehr Herxheim wurde um 12.35 Uhr mit dem Stichwort „Gebäudebrand“ alarmiert. Bereits auf der Anfahrt der ersten Kräfte war eine starke Rauchentwicklung über dem Ortskern von Hayna zu sehen, woraufhin Alarm für alle Feuerwehren der Verbandsgemeinde Herxheim ausgelöst wurde. Kurz danach wurden auch die Feuerwehren aus den Verbandsgemeinden Kandel und Jockgrim sowie der Teleskopmast der Feuerwehr Landau alarmiert. Die zwölf Bewohnerinnen und Bewohner der Gebäude wurden von der Feuerwehr evakuiert und dem alarmierten DRK zur Betreuung übergeben.

Der Feuerwehr gelang es mit einem massiven Wassereinsatz, eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Die beiden Scheunen und die Dachstühle der unmittelbar angrenzenden Wohngebäude brannten jedoch völlig aus. Zur Unterstützung wurden auch Einheiten des Katastrophenschutzes des Landkreises Südliche Weinstraße und der Stadt Landau alarmiert. Sie unterstützen mit dem Katastrophenschutzzug, der Technischen Einsatzleitung und der Schnelleinsatzgruppe Betreuung.

Weitere Atemschutzgeräteträger wurden von der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern angefordert und unterstützen bei Löscharbeiten.

Gegen 15 Uhr konnte „Feuer unter Kontrolle“ gemeldet werden, die Nachlöscharbeiten werden jedoch noch mehrere Stunden andauern. Für die Nachlöscharbeiten sind unter anderem ein Bagger und ein Radlader des Technischen Hilfswerks angefordert.

Insgesamt waren rund 180 Einsatzkräfte vor Ort, die nun nach und nach aus dem Einsatz entlassen werden. Zehn Personen können nicht in ihre Wohnungen zurück, sie kommen teilweise bei Freunden und Nachbarn unter. Eine Familie und ein Paar werden von der Verbandsgemeinde Herxheim untergebracht und bekommen noch heute eine Erstausstattung. Ein ehrenamtlicher Feuerwehrangehöriger wurde vorsorglich wegen Kreislaufproblemen ins Krankenhaus transportiert.

Der für die Feuerwehr zuständige Beigeordnete der Verbandsgemeinde Herxheim, Christian Sommer, Wehrleiter Jürgen Fink sowie der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Landkreises Südliche Weinstraße, Jens Thiele, bedanken sich bei den Einsatzkräften für die gute Zusammenarbeit: „Unser Dank gilt allen Einsatzkräften der Feuerwehren, des Rettungsdienstes und der Polizei, die südpfalzweit Hand in Hand gearbeitet haben, um diesen Großbrand unter Kontrolle zu bringen und eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern.“ Auch Verbandsbürgermeisterin Hedi Braun und Landrat Dietmar Seefeldt machten sich vor Ort ein Bild der Lage.

Die Schadenshöhe wird von der Polizei geschätzt und kann der Pressemitteilung der Polizeidirektion Landau entnommen werden.

Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße und der Verbandsgemeinde Herxheim.

Vorfahrt missachtet – 1 Schwerverletzter

Vorderweidenthal – An der Kreuzung der B 427/L 490 bei Erlenbach/Dahn kam es am heutigen Morgen (15.06.21), gegen 10:40 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der Fahrer eines Pkw wollte die Kreuzung von Vorderweidenthal kommend in Richtung Erlenbach überqueren. Hierbei missachtete der 73-jährige Fahrer des Pkw BMW die Vorfahrt eines auf der B 427 aus Richtung Busenberg kommenden 56-jährigen Dacia-Fahrers. Durch den Zusammenstoß wurde der 56-Jährige schwerverletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 20.000.- Euro. Die Bergung der Fahrzeuge erfolgte jeweils durch einen Abschleppdienst. Der Verkehrsfluss war eingeschränkt, die Unfallstelle war jedoch passieren.

Edesheim – Vorfahrt missachtet

Weil ein 52 Jahre alter Autofahrer gestern Morgen (14.06.2021, 10 Uhr) die Vorfahrt missachtete, als er von der Eisenbahnstraße in die Staatsstraße abbiegen wollte, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Fahrzeug eines 51 Jahren alten Autofahrers. Durch die Kollision wurde sein Fahrzeug so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei über 6000 Euro.

Pocket-Bike-Fahrer – Zeugen gesucht

Böllenborn – Ein bislang noch unbekannter Fahrer eines nicht versicherten Pocket-Bike fiel am Montag, 14.06.21, zwischen 18:15 Uhr und 18:30 Uhr in Böllenborn in der Friedhofstraße auf. Der sehr junge, vermutlich minderjährige, Fahrer des Zweirades soll versucht haben sich zwischen zwei Hundebesitzern durchzuschlängeln. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.