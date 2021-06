Wer hat die Scheibe beschädigt?

Kaiserslautern (ots) – Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro haben

unbekannte Täter in der Engelsgasse angerichtet. Vermutlich mit einem Stein

beschädigten sie eine doppelverglaste Scheibe an einem kirchlichen Gebäude.

Gemeldet wurde die Sachbeschädigung am Montag, die genaue Tatzeit ist allerdings

unklar. Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter und/oder die Tatzeit geben

können, werden gebeten, unter Telefon 0631 / 369 – 2150 mit der

Polizeiinspektion 1 Kontakt aufzunehmen. |cri

Bei Kontrollen einiges zu beanstanden

Kaiserslautern (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle hat die Polizei am

Montagnachmittag am Messeplatz insgesamt 35 Fahrzeuge und ihre Fahrer überprüft.

Ergebnis: eine Strafanzeige, ein vollstreckter Haftbefehl, sechs

kostenpflichtige Verwarnungen und acht Mängelberichte.

Die Strafanzeige ging an eine 50-jährige Autofahrerin, die keinen Führerschein

vorlegen konnte. Überprüfungen ergaben, dass die Frau nicht die erforderliche

Fahrerlaubnis besitzt, beziehungsweise ihr der „Lappen“ entzogen wurde. Weitere

Angaben zur Sache wollte die 50-Jährige nicht machen. Für die Frau war auf jeden

Fall die Fahrt beendet. Der Fahrzeugschlüssel wurde an einen Berechtigten

übergeben, der einen Führerschein hat und den Wagen fahren darf.

Der Haftbefehl konnte vollstreckt werden, als sich bei der Überprüfung eines

anderen Autofahrers herausstellte, dass er wegen einer nicht bezahlten Geldbuße

nach einer Ordnungswidrigkeit zur Festnahme ausgeschrieben war.

Verwarnungen gab es für verschiedene Autofahrer wegen mangelnder

Ladungssicherung, nicht angelegtem Sicherheitsgurt und fehlender Gegenstände bei

der Bordausrüstung.

Eine weitere Verkehrskontrolle wurde vom Nachtdienst in der Mainzer Straße

durchgeführt. 20 Fahrzeuge wurden in der Zeit zwischen 22 und 23.30 Uhr von den

Einsatzkräften überprüft; es konnten insgesamt sechs

Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt werden. Dabei drehte es sich um

Defekte an der Beleuchtungseinrichtung, zu wenig Profil auf den Reifen, kein

Verbandskasten an Bord oder keine Warnwesten mitgeführt.

Unabhängig von diesen Kontrollen zog eine Streife gegen 21.10 Uhr einen

E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr. Der Grund: Der 23-Jährige stand unter

Drogeneinfluss. Bei der Überprüfung des jungen Mannes in der Ludwigstraße fiel

sein drogentypisches Verhalten auf. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Der

Mann wurde zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle genommen. Sein privater

E-Scooter wurde an einen Familienangehörigen übergeben, der den 23-Jährigen auf

der Wache abholte.|cri

Verkehrsinsel gerammt – Zeugen gesucht!

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein Unfall mit Fahrerflucht ist am

Montagmittag aus Otterbach gemeldet worden. Die Polizei sucht Zeugen, die kurz

nach 13 Uhr in der Oberen Lauterstraße etwas beobachtet haben. Beim Fahrzeug des

Verursachers soll es sich um einen silberfarbenen/hellgrauen Pkw gehandelt

haben, der mit zwei Personen besetzt war.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge war der Pkw in Richtung Kaiserslautern

unterwegs, als er in Höhe des Hauses Nummer 23 auf die Verkehrsinsel geriet und

Schaden an der Insel selbst sowie an den dort aufgestellten Verkehrszeichen

verursachte. Ohne sich darum zu kümmern, setzte der Fahrer seine Fahrt einfach

fort. Zeugen konnten nur noch die Farbe des Wagens erkennen, nicht aber das

Modell oder das Kennzeichen.

Am Unfallort blieben allerdings Fahrzeugteile zurück. Demnach dürfte es sich bei

dem Verursacherfahrzeug um einen Mercedes Benz der B-Klasse handeln. Der Wagen

müsste vorne links beschädigt sein.

Hinweise auf den Pkw, das Kennzeichen und die Insassen nimmt die

Polizeiinspektion 1 unter Telefon 0631 / 396 – 2150 gern entgegen. |cri

Einbrecher nehmen Tresor mit

Kaiserslautern (ots) – Vermutlich übers Wochenende waren Einbrecher in der

Kennelstraße aktiv. Am Montagmorgen fiel auf, dass sich jemand an den Türen

einer Kita zu schaffen gemacht hatte. Hier war es den Tätern aber nicht

gelungen, in die Räume einzudringen.

Allerdings wurde ein Stockwerk darüber die Tür zu den Räumen einer anderen

Einrichtung aufgebrochen. Überprüfungen ergaben, dass die Einbrecher aus einem

Büro einen kleinen Tresor mitgenommen haben. Darin befanden sich allerdings

„nur“ ein kleiner Geldbetrag, Briefmarken und Schlüssel.

Hinweise auf verdächtige Personen, die zwischen Freitag (11. Juni) und

Montagmorgen, 7.30 Uhr, in der Kennelstraße aufgefallen sind, nimmt die

Kriminalpolizei jederzeit unter der Nummer 0631 / 369 – 2620 entgegen. |cri

Zigarettenautomat aufgebrochen

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Unbekannte Täter haben in Mehlingen in

der Straße „An der Heide“ einen Zigarettenautomaten aufgebrochen und die

Geldkassette gestohlen. Wieviel Geld sie erbeuteten, steht noch nicht fest. Auch

die Schadenshöhe am Automat selbst ist derzeit nicht bekannt.

Unklar ist auch die genaue Tatzeit. Festgestellt wurde der Aufbruch am

Montagmorgen kurz vor 9 Uhr.

Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können, oder die helfen können,

die Tatzeit genauer einzugrenzen, werden gebeten, unter der Nummer 0631 / 369 –

2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern Kontakt aufzunehmen. | cri

Diebstahl auf Parkplatz Langenberg

A6/Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht von Sonntag

auf Montag auf dem Autobahnparkplatz „Langenberg“ (zwischen den Anschlussstellen

Kaiserslautern-Ost und Enkenbach-Alsenborn) einen Zwischenstopp eingelegt und

dabei eventuell eine Beobachtung gemacht haben. Konkret geht es um die Zeit

zwischen Sonntagabend, 22.30 Uhr, und Montagmorgen, 9 Uhr.

In diesem Zeitraum wurde einem Lkw-Fahrer aus dem Führerhaus seines Lasters ein

vierstelliger Bargeldbetrag gestohlen. Der Betroffene konnte sich den Diebstahl

nicht erklären, da er selbst die Nacht in der angrenzenden Schlafkabine

verbracht hatte.

Der 36-Jährige Mann war sich sicher, dass er die Fahrzeugtür verschloss, bevor

er sich schlafen legte – als er am Morgen aufwachte, stand die Tür aber offen,

und Taschen, die im Führerhaus deponiert waren, lagen außerhalb des Lkw auf dem

Boden. Lediglich ein Seitenfenster sei über Nacht einen Spalt geöffnet gewesen.

Aufbruchspuren wurden an dem Fahrzeug nicht festgestellt.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge geben können,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 bei der Kripo zu

melden. |cri

Putzaktion eskaliert

Kaiserslautern (ots) – Eine Putzaktion endete am Montag im Streit und mit zwei

verletzten Person.

Zwischen zwei Bewohnern eines Mehrfamilienhauses eskalierte der Streit um die

Treppenhausreinigung einer 48-Jährigen. Weil das Putzwasser in den

Eingangsbereich ihres 58-jährigen Nachbarn gelangte, wurde der alkoholisierte

Mann handgreiflich und verletzte die Frau. Eine 38-Jährige eilte der älteren zu

Hilfe und verpasste dem 58-Jährigen mit dem Stil des Abziehers einen Schlag auf

den Kopf. Der Mann erlitt eine Platzwunde. Nun ermittelt die Polizei gegen die

38-Jährige und gegen den mutmaßlichen Angreifer wegen des Verdachts der

Körperverletzung. |erf

Zweimal hintereinander in Unfall verwickelt

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines Unfalls war am Montagnachmittag die

Jacob-Pfeiffer-Straße kurzzeitig gesperrt. Zwischen zwei Autos war es zum

Auffahrunfall gekommen. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Für die Beifahrerin im Wagen des Unfallverursachers war es am Montag bereits der

zweite Unfall. Kurz zuvor war sie selbst in einen Unfall verwickelt gewesen,

weshalb ihr Auto abgeschleppt wurde. Nun war es der 21-jährige Abschlepper, der

in den Unfall verwickelt war und das Auto der Frau hing am Haken des

Unfallverursachers. Der 21-Jährige hatte den Wagen auf einem Anhänger

transportiert. Mit dem Gespann war er auf das Fahrzeug einer 52-Jährigen

aufgefahren. Die Frau hatte verkehrsbedingt gebremst. Weil der Mann keinen

ausreichenden Abstand hielt, kam es zur Kollision. Die Verletzten versorgte der

Rettungsdienst und brachte sie ins Krankenhaus. Die Polizei nahm den Unfall auf

und regelte den Verkehr. |erf

Wildschweine auf Abwegen

Kaiserslautern (ots) – Eine Rotte Wildschweine trabte am Montag durch die

Jacob-Pfeiffer-Straße. Ein Verkehrsteilnehmer meldete kurz nach 11 Uhr der

Polizei, dass Wildschweine über die Fahrbahn laufen. Vor Ort stellte eine

Polizeistreife drei Tiere fest. Die Schwarzkittel wühlten mit ihren Nasen im

Grünstreifen am Straßenrand. Den Beamten gelang es, die Tiere gefahrlos in den

Wald zu treiben. |erf

Beim Joggen Schlange entdeckt

Kaiserslautern (ots) – Eine Schlange ist am Montagmorgen im Wald in der Nähe der

Rostocker Straße gesichtet worden. Eine Joggerin entdeckte das Tier und wandte

sich an einen Passanten. Die Schlange sei fast zwei Meter lang gewesen, so die

Frau. Als der Mann mit der Joggerin die Stelle aufsuchte, wo sie die Schlange

sah, hatte sich das Tier bereits aus dem Staub gemacht. Der Zeuge informierte

die Polizei.

Die Polizei warnt: Setzen Sie keine Tiere aus! Sie könnten dadurch ihnen, der

Natur und Ihrer Umwelt Schaden zufügen. Sollten Sie aus einem bestimmten Grund

ein Tier nicht mehr halten können, wenden Sie sich an ein Tierheim oder einen

Tierschutzverein. Dort wird man Sie beraten können. Das Aussetzen eines Tieres

kann mit einem teuren Bußgeld bestraft werden. |erf