Nach Brand in Hochhaus – 46-Jähriger aus Mainz in Untersuchungshaft Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mainz und des Polizeipräsidiums Mainz

Mainz-Gonsenheim – Im Zusammenhang mit dem Brand in einem Hochhaus im

Stadtteil Mainz-Gonsenheim, wurde der 46-jährige Tatverdächtige am

Dienstagvormittag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mainz vorgeführt.

Gegen den Beschuldigten, der derzeit ohne festen Wohnsitz ist, besteht der

dringende Tatverdacht der schweren Brandstiftung. Nach derzeitigem

Ermittlungsstand wollte der 46-Jährige verhindern, dass bei der anstehenden

Wohnungsräumung die Einrichtungsgegenstände aus der Wohnung seiner verstorbenen

Bekannten, in anderen Besitz übergehen. Hierzu entzündete er am Montagmorgen ein

Feuer in der Wohnung im 14. Obergeschoss des Hochhauses. Vom Ermittlungsrichter

wurde die Untersuchungshaft angeordnet und der Beschuldigte in eine

Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Derzeit erfolgen weitere

Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort. Zur Unterstützung der Brandermittler der

Mainzer Kriminalpolizei, wird ein Gutachter des Landeskriminalamts eingesetzt.

Trickdiebstahl am Parkscheinautomat

Mainz-Altstadt – Nach der Ablenkung an einem Parkscheinautomaten in der

Bauerngasse in Mainz wurden einem Mann am Montagmittag 70EUR Bargeld aus seiner

Geldbörse gestohlen. Der 80Jährige wollte gegen 11:40 Uhr an dem Automaten einen

Parkschein für sein soeben geparktes Fahrzeug ziehen, als er von einem

unbekannten Mann angesprochen wurde. Auf die Frage ob er Geld wechseln könne,

schaute der Geschädigte in seiner Geldbörse nach Kleingeld und tauschte dieses

mit dem Unbekannten. Als sich der Täter plötzlich ohne Erklärung entfernte, viel

dem Senior der fehlende Bargeldbetrag auf. Der unbekannte Täter soll zwischen 40

und 50 Jahren alt, ca. 180cm groß und von kräftiger Statur sein. Hinweise zu dem

Sachverhalt nimmt die Polizeiinspektion Mainz 1, Tel.: 06131/654110 entgegen.

Mainz-Stadtgebiet- Die Temperaturen steigen, das Personenaufkommen ebenfalls

Mainz-Stadtgebiet – Freitag, 11.06.2021 – Sonntag, 13.06.2021

Am vergangenen Wochenende waren im Mainzer Stadtgebiet mehrere tausend Menschen

unterwegs. Aufgrund der ansteigenden Temperaturen hielten sich viele

Mainzerinnen und Mainzer auch bis in die Nacht hinein im Freien auf.

Im Mainzer Volkspark, insbesondere am dortigen Wasserspielplatz, kommt es zur

Mittagszeit zu einem erhöhten Personenaufkommen. Alle Personen wurden durch

Lautsprecherdurchsagen an die geltenden Abstandsregelungen erinnert.

Auch im gesamten Rheinuferbereich kann durch die eingesetzten Kräfte der Polizei

noch bis in die Nacht hinein ein hohes Personenaufkommen festgestellt werden. Im

Bereich der Rheinwiesen und Winterhafens befinden sich noch gegen 23:00 Uhr sehr

viele Menschen im Freien. Viele halten sich in Kleingruppen auf, führen Getränke

und Musikboxen mit sich. Auch hier erfolgen Lautsprecherdurchsagen durch Polizei

und Ordnungsamt.

Die unschöne Seite der zurückerlangten Freiheit: Müll, insbesondere zerbrochene

Flaschen und Glasscherben. Diese bergen ein hohes Verletzungsrisiko und können

zu Beschädigungen von beispielsweise Reifen führen.

Nach Mitternacht kommt es vermehrt zu Einsatzanlässen mit merklich aggressiverem

Verhalten. Es gehen Meldungen über Sachbeschädigungen und

Körperverletzungsdelikte bei der Mainzer Polizei ein. Im Bereich der

Malakoff-Terrasse kommt es zu Streitigkeiten mehrerer Personen, in deren Verlauf

ein 19-Jähriger Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte leistet. Ebenfalls auf der

Malakoff-Terrasse kommt es zum Flaschenwurf eines 25-Jährigen auf eine

Personengruppe. In der Rheinstraße wird die Scheibe einer Bushaltestelle durch

einen 27-Jährigen eingeschlagen. Er zieht sich hierbei Verletzungen an beiden

Händen zu.

Mainz- Altstadt, mit Promille rote Ampel missachtet

Mainz-Altstadt – Samstag, 12.06.2021 – Am frühen Samstagmorgen gegen 04:09 Uhr, fällt einer Polizeistreife ein roter Kleinwagen durch überhöhte Geschwindigkeit auf der Rheinstraße in Mainz auf. Die Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h wird durch die Fahrerin des Wagens deutlich überschritten. Die Funkstreife der Polizeiinspektion Mainz 1 folgt daraufhin dem Fahrzeug, welches anschließend eine rote Ampel im Bereich der

Dagobertstraße überfährt. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle und einem

Atemalkoholtest, wird ein Atemalkoholwert von über einem Promille bei der

21-Jährigen am Steuer festgestellt. Die Frau zeigt sich wenig einsichtig

hinsichtlich der Verstöße. Ihr wurde anschließend auf der Polizeiinspektion

Mainz 1 eine Blutprobe entnommen. Neben dem Entzug der Fahrerlaubnis, kommt auf

die 21-Jährige nun ein Strafverfahren wegen Fahren unter Alkoholeinfluss zu.

Zeugenhinweise gesucht!

Bingen – In den vergangenen Tagen kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bingen, insbesondere im Bereich der Bundesstraße B9 in Niederheimbach, vermehrt zu Aufbrüchen und Diebstählen aus PKWs.

Bitte halten Sie die Augen offen und melden Sie verdächtige Personen umgehend!

Diebstahl aus KFZ II

Bingen – Niederheimbach, Märchenhainstraße, 12.06., 20:00 Uhr – 14.06., 18:00 Uhr. Im genannten Zeitraum wurden aus einem abgestellten grauen Renault Zoe mehrere Gegenstände wie Papiere, Kabel und Schlüssel entnommen. Wer eine verdächtige Person an diesem Fahrzeug gesehen hat, kann dies der Polizei mitteilen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bingen – Wolfsheim, 14.06., 22:30 Uhr. Ein 64-Jähriger befuhr mit seinem VW Transporter die K50 in auffälliger, unsicherer Fahrweise, was von Zeugen, die dem Fahrzeug folgten, deutlich wahrgenommen wurde. In einer Rechtskurve kam das Fahrzeug von der Straße ab und in einem Straßengraben zum Stehen. Der Fahrer verließ sein Fahrzeug selbstständig und augenscheinlich unverletzt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,33 Promille. Er wurde auf die Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Da der Fahrer nicht in Deutschland gemeldet war, wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. Der PKW musste geborgen werden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen – Bingen, 14.06., Am Ockenheimer Graben, 06:00-11:30 Uhr. Ein 49-Jähriger meldete eine Verkehrsunfall-Flucht. Er hatte seinen Audi A4 vor der Firma T&S abgestellt. Als er zu seinem PKW zurückkehrte, war der linke Außenspiegel beschädigt. Um Hinweise auf das unbekannte Verursacher-Auto wird gebeten!

Verkehrskontrolle

Bingen – Bingen, Saarlandstraße, 14.06., 09:00-13:00 Uhr. Bei einer Verkehrskontrolle Ablenkung im Straßenverkehr wurden im genannten Zeitraum 2 Verstöße wegen Handynutzung während der Fahrt festgestellt. Weiterhin wurden sechs Gurt-Verstöße geahndet, sowie der Fahrer eines PKWs verwarnt, der verbotenerweise einen Feldweg befuhr.

Diebstahl aus PKW

Bingen – Niederheimbach, Ernst-Heilmann-Straße, 12.06., 13:00 Uhr – 14.06., 09:00 Uhr. Eine 57-Jährige bemerkte den Diebstahl ihres TomTom-Navis sowie der Zulassungsbescheinigung aus ihrem weißen VW Beetle. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, bitte melden!

