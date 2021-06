Karlsdorf-Neuthard: Brand verursacht hohen Sachschaden im Klärwerk Neuthard

Karlsruhe – Ein Brand in einem neugebauten Anbau am Klärwerk Neuthard

verursachte am Dienstagnachmittag einen Sachschaden von vermutlich mehreren

hunderttausend Euro.

Ein Techniker, der den neugebauten Schaltraum in Betrieb nehmen sollte, stellte

gegen 14 Uhr im Zuge von Arbeiten in dem betreffenden Neubau den Brand fest. Die

Inbetriebnahme der gesamten Anlage sollte durch den Techniker vorbereitet

werden. Die Löscharbeiten der Feuerwehr waren gegen 14.45 Uhr beendet. Nach

derzeitigen Erkenntnissen der Feuerwehr war vermutlich ein technischer Defekt

Ursache für den Brand.

Der Neubau wurde durch den Brand stark in Mitleidenschaft gezogen, der

Sachschaden beträgt mehrere hunderttausend Euro. Der Regelbetrieb des Klärwerks

kann mit kleineren Einschränkungen weiterlaufen.

Karlsruhe – Unfallflucht auf der Südtangente – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Ein Lkw, der durch einen anderen Lkw abgedrängt wurde,

streifte am Dienstagmittag die Leiplanke auf der Südtangente Fahrtrichtung

Durlach kurz vor der Abfahrt Kühler Krug. Der drängelnde Lkw entfernte sich

unerlaubt von der Unfallstelle.

Nach Angaben des Geschädigten befuhr er gegen 13.45 Uhr zunächst wohl die

Starckstraße in Richtung Auffahrt Bundesstraße 10, Südtangente, Richtung

Durlach. Auf der Zufahrt wurde er wohl schon durch einen Lkw behindert. Im

weiteren Verlauf der B10 soll dieser Lkw auf der mittleren Spur fahrend wohl

derart nach rechts gezogen haben, dass der Geschädigte seinen Lkw sehr weit nach

rechts lenken musste, um eine Kollision zu vermeiden. Der Geschädigte streifte

hierbei dann die Leitplanke, die beschädigt wurde.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls, die Angaben zum Unfallhergang

beziehungsweise dem flüchtigen Lkw machen können. Diese können sich gerne mit

der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/944844 in Verbindung

setzen.

Rheinstetten – Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Karlsruhe – Zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Beteiligten

unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen, kam es am Montagmittag auf

der Bundesstraße 36, Höhe „Neue Messe“. Dabei wurde eine 64-jährige

Ford-Fahrerin leicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst zur ambulanten

Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der durch den Unfall entstandene

Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Gegen 12:30 Uhr fuhren die beiden Unfallbeteiligten auf der B 36 in

Fahrtrichtung Rastatt. Laut Aussage des Sattelzugführers bremste die vor ihm

fahrende Mondeo-Fahrerin ohne erkennbaren Grund bei Grünlicht der Ampel zweimal

heftig ab. In der Folge fuhr der 44-Jährige auf das Fahrzeug auf.

Die 64-jährige Frau schilderte den Polizisten gegenüber, beim Umschalten der

Ampel von grün auf gelb abgebremst zu haben. Hierbei sei der hinter ihr fahrende

Sattelzug aufgefahren.

Zur eindeutigen Klärung des Unfallhergangs bittet die Polizei um Zeugenhinweise,

die unter der Telefonnummer 0721-944840 entgegengenommen werden.

Karlsruhe – Tipps Ihrer Prävention: Respektvoll miteinander – gewaltfrei gegeneinander

Karlsruhe – Kaum haben wir unsere langersehnte Freiheit wieder zurück,

verlagert sich die Gewalt von drinnen nach draußen, Menschen trinken übermäßig

Alkohol, solidarisieren sich, Gruppendynamiken entstehen und was bleibt sind

verletzte Menschen.

Erst vergangenen Samstag haben sich im Schlosspark in Karlsruhe wieder Szenen

zugetragen, die nicht tragbar sind. Sexuelle Belästigungen, gefährliche

Körperverletzung, Beleidigungen und Flaschenwurf auf ein Polizeifahrzeug.

Rettungskräfte mussten bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten von Polizeibeamten

geschützt werden.

Warum respektiert man nicht die Grenzen anderer Menschen? Gibt es für manche

Jugendlichen überhaupt noch Grenzen? Muss man sich prügeln, um Konflikte zu

lösen? Warum wirft man Flaschen in einem vollen Park? Warum besteht solch ein

Hass gegen die Polizei? Wird darüber nachgedacht, dass der Polizeibeamte die

Gesetze lediglich durchzusetzen hat und diese nicht selbst macht? Denkt niemand

darüber nach, dass auch Polizeibeamte Menschen sind, eine Familie haben und

nicht unverwundbar sind? Denkt niemand an die Opfer? Warum behindert man die

Arbeit von Rettungskräften? Was wäre, wenn einer Deiner Liebsten dort liegen und

medizinisch versorgt werden müsste?

Wäre nicht allen Beteiligten geholfen, wenn man sich für ein friedliches

Miteinander an die Regeln hält und auch mal die Sichtweise des Anderen

betrachtet, statt am Ende des Abends noch eine Anzeige wegen Körperverletzung,

Gefährlicher Körperverletzung oder gar Landfriedensbruch zu bekommen?

Wir können hier nur einen Denkanstoß setzen, einen respektvolleren Umgang

miteinander zu pflegen, auch wenn man nicht immer einer Meinung ist.

Wer Auseinandersetzungen sieht, sollte nicht wegschauen, sondern mithelfen,

schlimmeres zu verhindern. Jeder von uns hat das Recht auf Hilfe, auch Du, falls

Du selbst einmal Opfer sein solltest.

Zeige Zivilcourage:

Ruf die 110

Bitte andere um Mithilfe

Präge dir Tätermerkmale ein

Kümmere Dich um Opfer

Sage als Zeuge aus

Wir wünschen ein schönes Wochenende mit viel Spaß und gutem Ausgang!

Weitere Informationen zu dem Thema Zivilcourage gibt es unter:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/zivilcourage/ https://www.xn--p

olizeifrdich-3ob.de/was-passiert-wenn/zivilcourage/kampagne-zivile-helden/

Karlsruhe – Auseinandersetzungen, Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte

Karlsruhe – Am Montagabend kam es auf dem Werderplatz in Karlsruhe zu zwei

Vorfällen bei denen einerseits Widerstand gegen einschreitende Polizisten

geleistet wurde und andererseits ein 28-Jähriger mit einer abgebrochenen

Glasflasche am Bauch verletzt wurde.

Die Polizei war zunächst gegen 20.30 Uhr auf dem Werderplatz eingesetzt um eine

drohende körperliche Auseinandersetzung zwischen einem 46-Jährigen und einem 53

Jahre alten Mann zu verhindern. Als die beiden Streithähne aufeinander

losgingen, wurde der 46-Jährige von Polizisten daran gehindert und festgehalten.

Hiergegen wehrte er sich heftig, sodass er in der Folge geschlossen werden

musste. Er war mit etwas mehr als einem Promille deutlich alkoholisiert. Bei den

Versuchen sich loszureißen wurden drei Beamte leicht verletzt. Eine Durchsuchung

seiner Hosentaschen förderte eine geringe Menge Betäubungsmittel zu Tage. Nach

Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Beruhigung der Gemüter wurde beiden

Streitparteien ein Platzverweis erteilt.

Gegen 00.30 Uhr wurde eine weitere Auseinandersetzung gemeldet, bei der ein

47-Jähriger einem 28-Jährigen zunächst eine Ohrfeige gegeben haben soll. Der

Streit führte schließlich dazu, dass der 47-jährige Mann eine Glasflasche aus

einer Mülltonne nahm, den Boden abschlug und sein Gegenüber angriff. Der

Geschädigte wurde in der Folge offenbar leicht am Bauch verletzt und rannte weg.

Die Beteiligten sind sich bekannt. Die Ermittlungen hierzu dauern an und wurden

vom Polizeiposten Karlsruhe-Südstadt übernommen.

Pfinztal- 14-Jähriger stürzte mit Fahrrad und verletzt sich dabei

Karlsruhe – Mittelschwere Verletzungen zog sich ein 14 Jahr alte

Fahrradfahrer zu, als er am Montagabend Berghausen mit seinem Fahrrad gegen eine

Betonwand fuhr.

Gegen 19:15 Uhr fuhr der junge Radler mit seinem Mountainbike die Straße „An der

Bahn“ und fuhr verbotenerweise die Fahrradtreppe hinunter. Vermutlich aufgrund

der erhöhten Geschwindigkeit konnte er nicht mehr rechtzeitig bremsen und

kollidierte in der Folge mit der Betonwand der dortigen Unterführung.

Durch den verständigten Rettungsdienst wurde der 14-Jährige mit mittelschweren

Verletzungen in eine Klinik gebracht. Am Fahrrad entstand Sachschaden von rund

500 Euro.

Eggenstein-Leopoldshafen – hoher Sachschaden nach Vorfahrtsverletzung

Karlsruhe – Rund 6.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines

Verkehrsunfalls, der sich am Montag in Eggenstein-Leopoldshafen ereignete.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr ein 37 Jahr alter Autofahrer gegen 11:10 Uhr

auf der Landstraße und wollte mit seinem VW nach links in den Ostring abbiegen.

Hierbei kollidierte er mit der entgegenkommenden Renault-Fahrerin.

Glücklicherweise blieben die Unfallbeteiligten bei dem Zusammenstoß unverletzt.

Östringen – Unfall mit Krankenfahrstuhl – Mann schwer verletzt

Karlsruhe – Ein Krankenfahrstuhlfahrer verursachte vermutlich am

Montagnachmittag einen Unfall auf der Kreisstraße 3520 von Östringen kommend in

Richtung Mühlhausen. Hierbei verletzte sich der Mann schwer.

Der 74-jährige Senior befuhr gegen 15 Uhr den Radweg entlang der K3520, eine

45-jährige Frau fuhr parallel dazu auf der Fahrbahn mit ihrem Auto. Nach Angaben

von Zeugen wollte der Herr mit seinem Krankenfahrstuhl bei einem Übergang

unvermittelt wohl die Fahrbahn der K3520 überqueren und wurde hierbei von der

Autofahrerin erfasst. Dadurch kam der Mann samt Fahrstuhl zu Fall und verletzte

sich an Thorax und Kopf. Ersthelfer versorgten den Mann an der Unfallstelle bis

zum Eintreffen der Rettungskräfte. Diese brachten den Mann in ein Krankenhaus,

wo er stationär aufgenommen wurde.

Während der Unfallaufnahme musste die K3520 voll gesperrt werden. An beiden

Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro.

Karlsruhe, Grünwettersbach – Erheblich beschädigtes Fahrzeug auf der Bundesstraße 3 unterwegs

Karlsruhe – Am Montagmorgen, gegen 10.30 Uhr, meldeten Verkehrsteilnehmer

bei der Polizei, dass ein beschädigter VW auf der Bundesstraße 3 von Durlach in

Richtung Ettlingen unterwegs sei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten

Fahndungsmaßnahmen konnte das beschriebene Fahrzeug auf der Landesstraße 623 auf

der rechten Fahrbahnseite in Fahrtrichtung Grünwettersbach festgestellt und

kontrolliert werden. Der VW wies erhebliche Beschädigungen im Frontbereich auf

und war mit einem Rad nur auf der Felge unterwegs. Bei der Überprüfung stellten

die Beamten fest, dass der 74-jährige Fahrer in einem schlechten

Gesundheitszustand zu sein schien, weshalb ein Rettungswagenteam hinzugerufen

wurde, um ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus zu

bringen. Alkohol hatte der Mann offensichtlich nicht getrunken. Der geschätzte

Sachschaden an dem VW beziffert sich auf etwa 8.000 Euro. Er war nicht mehr

fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Führerschein des 74-Jährigen

wurde durch die Beamten einbehalten.

Hinweise zum Sachverhalt oder zu einer möglichen Unfallstelle können beim

Polizeirevier Ettlingen unter der Telefonnummer 07243 32000 gemeldet werden.

Marxzell – Brennender Lkw verursacht Sperrung

Karlsruhe – Ein brennender Lkw sorgte am Montagnachmittag für eine

Sperrung der Kreisstraße 3554 von Marxzell kommend in Fahrtrichtung Schielberg.

Die Strecke musste für eine Stunde voll und für eine weitere Stunde teilweise

gesperrt werden.

Ein 58-jähriger Lkw-Fahrer befuhr mit seinem Sattelzug gegen 15.50 Uhr die K3554

als er während der Fahrt den Brand seines Führerhauses feststellte. Vermutlich

aufgrund eines technischen Defektes am Turbolader hatte sich der Motor

entzündet. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden, der

Fahrer blieb unverletzt.

Für die Löschung des Brandes und die Bergung der Zugmaschine musste die Strecke

erst voll und dann teilweise bis gegen 18 Uhr gesperrt werden. Es kam zu

kleineren Verkehrsbehinderungen. Die Zugmaschine musste abgeschleppt werden, der

Auflieger blieb unbeschädigt und wurde durch ein anderes Zugfahrzeug abgeholt.

Karlsruhe – Pkw mit Farbe und Dreck beschmutzt – Zeugen gesucht

Karlsruhe – Als eine VW-Fahrerin am Montagabend nach einem Freibadbesuch

zu ihrem geparkten Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass die Beifahrerseite und

das Dach mit Farbe besprüht waren. Laut ihren Angaben hätte sie das Fahrzeug

gegen 19.00 Uhr auf dem Parkplatz des Freibads in der Heidelberger Straße

geparkt. Als die Fahrzeugbesitzerin gegen 20.00 Uhr die Beschmutzungen sah,

stellte sie neben ihrem Fahrzeug eine plattgedrückte Farbspraydose fest. Ob das

Fahrzeug mutwillig besprüht wurde oder ob ein anderer Verkehrsteilnehmer über

die dort liegende Spraydose fuhr und der VW hierdurch beschmutzt wurde, ist

derzeit nicht bekannt. Die Höhe des Schadens am Fahrzeug kann noch nicht

beziffert werden.

Die Polizei bittet Zeugen oder den Verursacher sich unter der Telefonnummer 0721

6663411 beim Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt zu melden.