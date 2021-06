Mannheim-Neckarau: wachsamer Nachbar schlägt Autodiebe in die Flucht – Polizei sucht weitere Zeugen

Mannheim-Neckarau – Beherzt eingegriffen hat am frühen Montagmorgen ein

wachsamer Anwohner in der Brunhildestraße, als er zwei Autodiebe kurzerhand in

die Flucht schlug und im Anschluss die Polizei verständigte.

Aufgrund verdächtiger Geräusche, ausgehend von der Straße, wurde der 44-Jährige

gegen 03:00 Uhr wach. Bei einer Nachschau stellte er auf dem Nachbargrundstück

zwei unbekannte, männliche Personen fest, die im Auto seines Nachbarn saßen und

dieses offenbar stehlen wollten. Kurzerhand sprach der 44-Jährige die beiden

Autodiebe an, die daraufhin sofort von ihrem Vorhaben abließen und zu Fuß

flüchteten. Einer der Täter soll durch ein angrenzendes Gebüsch, sein Komplize

in unbekannte Richtung geflohen sein. Ob an dem rund 74.000 Euro teuren Fahrzeug

ein Schaden entstand, ist momentan noch unbekannt. Nach derzeitigem

Ermittlungsstand der Kriminalpolizei Heidelberg war das Fahrzeug mit einem

Keyless-System ausgestattet, das die Täter offenbar für Ihre Zwecke ausnutzten.

Beide Täter werden wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 20-30 Jahre alt,

schlank, kurze helle Hosen, dunkle T-shirts

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge, auch vor dem Montagmorgen, im

dortigen Wohngebiet gesehen haben bzw. Hinweise zur weiteren Fluchtrichtung der

beiden Autodiebe geben können, werden gebeten, sich über das

kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444, bei der Polizei zu

melden.

Die Polizei gibt zudem folgende Warnhinweise:

Legen Sie den Schlüssel, wenn möglich nicht in der Nähe der

Haus-oder Wohnungstüre ab.

Haus-oder Wohnungstüre ab. Falls doch, dann schirmen Sie das Funksignal durch geeignete

Maßnahmen ab (z.B. durch den Kauf spezieller Behältnisse).Machen Sie

dazu den Selbsttest am Fahrzeug.

Maßnahmen ab (z.B. durch den Kauf spezieller Behältnisse).Machen Sie dazu den Selbsttest am Fahrzeug. Achten Sie stets auf verdächtige Fahrzeuge und Personen in Ihrer Nachbarschaft

und rufen Sie im Zweifel die Polizei.

und rufen Sie im Zweifel die Polizei. Sie können auch bei dem Hersteller Ihres Fahrzeuges sowie bei der

Fachwerkstatt Ihres Vertrauens nachfragen, ob und welche weitere

Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt.

Fachwerkstatt Ihres Vertrauens nachfragen, ob und welche weitere Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt. Weitere Informationen, wie Sie Ihr Fahrzeug richtig sichern,

erhalten Sie auch in unserem Faltblatt „Sicherheit rund ums Fahrzeug“

oder unter der Internet-Adresse: www.polizei-beratung.de

Darüber hinaus stehen auch die regionalen Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen

für Auskünfte zur Verfügung. Für den Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim sind

die Beratungsstellen in Mannheim, Tel.: 0621/174-1212 und in Heidelberg, Tel.

06221/99-1234 für Sie da.

Mannheim/ Heidelberg/ Rhein-Neckar-Kreis: Gut bezahlter Job als Warenagent? Vorsicht vor Betrug!

Mannheim/ Heidelberg/ Rhein-Neckar-Kreis – Unzählige Jobangebote als

sogenannter „Warenagent“ finden sich mittlerweile in Portalen von bekannten

Arbeitsplatz-Vermittlungen. Einfacher Job, ohne große Anforderungen – jeder der

auf Jobsuche ist, hat solche Anzeigen bereits gesehen. Wer hier misstrauisch

wird, liegt richtig, denn oft werden diese Stellenanzeigen von Kriminellen

geschaltet, um potenzielle „Opfer“ zu finden.

Die „Tätigkeit“ besteht darin, Pakete zu empfangen, „zu prüfen“ und umzupacken.

Danach sollen die Pakete weitergesendet werden, häufig ins Ausland. In den

Paketen sind meist hochwertige Waren wie Smartphones, Tablets oder andere

hochwertige Gegenstände enthalten. Die Betrüger haben folglich die Waren in

ihren Händen, können kaum nachverfolgt werden und es gibt mehrere Arten von

Geschädigten in diesem Betrugsablauf. Auch der Warenagent selbst macht sich

hierbei mitschuldig!

In unserem Zuständigkeitsbereich gab es in den letzten Tagen immer wieder Fälle

der neuen Betrugsmasche. Dabei wurden Personen mit einem vermeintlich lukrativen

Jobangebot angelockt, dienten letztendlich aber für illegale

Zwischenhändler-Geschäfte. Die Beschuldigten wissen in der Regel nicht, dass sie

damit strafrechtlich in Erscheinung treten.

So erging es auch einem 18-Jährigen aus Leimen. Dieser versendete innerhalb

kürzester Zeit 39 Pakete nach Russland, Polen und Litauen. Bei einer

Wohnungsdurchsuchung am vergangenen Dienstag, den 08. Juni 2021 konnten noch 5

weitere Pakete sichergestellt werden.

Die Polizei Mannheim gibt folgende Tipps bei der Jobsuche:

Nehmen Sie nur seriöse Jobangebote an, auch wenn die hohen

Einkünfte verlockend erscheinen.

Einkünfte verlockend erscheinen. Stellen Sie im Vorstellungsgespräch Fragen. Werden Sie

misstrauisch, wenn der Arbeitsablauf nicht erklärt oder

begründet werden kann.

misstrauisch, wenn der Arbeitsablauf nicht erklärt oder begründet werden kann. Recherchieren Sie angeblichen Auftraggeber. Suchen Sie die

Webseite und rufen Sie dort den Kontakt im Impressum an. Fragen

Sie nach Ihrer Kontaktperson.

Webseite und rufen Sie dort den Kontakt im Impressum an. Fragen Sie nach Ihrer Kontaktperson. Antworten Sie nicht auf dubiose E-Mail-Angebote, die Ihnen

ungefragt zugesendet werden. Stellen Sie keinen Kontakt zum

Absender her.

ungefragt zugesendet werden. Stellen Sie keinen Kontakt zum Absender her. Wenn Sie erst im Verlauf Ihrer Arbeit bemerken, dass es sich

womöglich um solch eine Warenagent-Tätigkeit handelt, wenden Sie

sich an das nächstgelegene Polizeirevier.

Weitere Informationen sind unter nachfolgendem Link eingestellt: https://www.pol

izei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/gut-bezahlte-jo

bs-als-warenagent-vorsicht-vor-betrug/

Mannheim/Hockenheim: Einbruch in Autowaschanlage einer Tankstelle; Zeugen gesucht

Mannheim/Hockenheim – Am frühen Dienstagmorgen wurde in die

Autowaschanlage einer Tankstelle am Exerzierplatz in der Zielstraße

eingebrochen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen brach der Täter kurz nach 2 Uhr den

Münzautomaten der Waschanlage auf und entwendete Bargeld in noch unbekannter

Höhe.

Der Täter soll kurze, helle Haare gehabt und eine dunkles Shirt sowie eine

kurze, dunkle Hose getragen haben.

Ob die Tat im Zusammenhang zu einem Einbruch in eine Autowaschanlage in der

Nacht von Freitag auf Samstag in der Ketscher Straße in Hockenheim steht, ist

Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Zeugen wenden sich bitte an das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.:

0621/3301-0