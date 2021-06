Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall auf B38 – Dringend Zeugen gesucht! // Pressemitteilung Nr.3

Weinheim – Nach dem schweren Verkehrsunfall am Dienstag gegen 09:40 Uhr im

Kreuzungsbereich B38/Westtangente zwischen einem Rettungswagen und einem

Mercedes ist die Unfallursache weiterhin nicht geklärt. Daher sucht der

Verkehrsdienst Mannheim Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4222 zu melden. Die 37-jährige

Fahrerin eines Rettungswagens fuhr mit Blaulicht und Martinshorn, vom

Saukopftunnel aus kommend, an der Kreuzung über eine rote Ampel und wollte in

Richtung Krankenhaus weiterfahren. Ein 33-jähriger Mercedesfahrer fuhr trotz des

herannahenden Rettungswagens in die Kreuzung ein, wonach beide miteinander

kollidierten. In dem Rettungswagen befand sich neben dem Fahrer ein weiterer

Sanitäter und ein Patient. Alle vier Unfallbeteiligten mussten in nahegelegene

Krankenhäuser gebracht werden. Ob die Fahrerin des Rettungswagens zu schnell

oder der Mercedesfahrer abgelenkt war, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Ilvesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet – Unfall mit rund 7000 Euro Schaden

Ilvesheim, Rhein-Neckar-Kreis – Am Montag gegen 15:00 Uhr befuhr eine

41-jährige Peugeot-Fahrerin die Neugasse in Richtung Pfarrstraße als sie im

Kreuzungsbereich mit einer 29-Jährigen zusammenstieß. Die junge VW-Fahrerin kam

zum genannten Zeitpunkt von rechts aus der Pfarrstraße und wäre aufgrund der

Rechts-vor-Links-Regel vorfahrtsberechtigt gewesen. Beide Frauen blieben

unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von rund

7000 Euro. Die 41-Jährige erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, das mit

einem Punkt und rund 120 Euro bußgeldbewehrt ist.

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis: unbekannter Autofahrer beschädigt Audi und flüchtet – Polizei sucht Zeugen

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis – Im Zeitraum von Sonntag, 16:00 Uhr bis

Montag, 07:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer den geparkten

Audi einer 25-Jährigen. Im Anschluss flüchtete er ohne seinen Pflichten als

Unfallverursacher nachzukommen. Das Auto der jungen Frau war in der

Hirschstraße, Höhe Hausnummer 1, in einer der dortigen Parkbuchten abgestellt.

Am frühen Montagmorgen musste sie mit Schrecken feststellen, dass ihr Fahrzeug

über die gesamte linke Seite beschädigt und zerkratzt war. Die hinzugerufenen

Beamten des Polizeireviers Hockenheim gehen nach derzeitigem Ermittlungsstand

von einem missglückten Ein-und/oder Ausparkversuch aus. Insgesamt wird der

entstandene Sachschaden auf rund 5000 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfallhergang und/oder dem

Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier

Hockenheim unter der Tel.: 06205 28600 zu melden.

Angelbachtal, Rhein-Neckar-Kreis: 63-Jähriger verursacht mehrere Unfälle – eine Person leicht verletzt

Angelbachtal, Rhein-Neckar-Kreis – Ein 63-Jähriger befuhr am Montagmorgen

gegen 06:53 Uhr die Hauptstraße in Richtung Mühlhausen, als er in Höhe der

Hausnummer 31, aufgrund gesundheitlicher Probleme, auf die Gegenfahrbahn geriet.

Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Pedelec-Fahrer zusammen. Der

21-jährige Zweiradfahrer stürzte in der Folge auf die Motorhaube und weiter auf

die Fahrbahn. Der 63-Jährige, der durch den Unfall zusätzlich unter Schock

stand, überfuhr daraufhin ein auf dem Gehweg befindliches Verkehrszeichen.

Anschließend streifte er mit seinem Skoda noch mehrere Meter an der Hausfassade

eines Wohnhauses entlang bis sein nicht mehr fahrbereites Auto nach rund 300

Metern zum Stehen kam. Der 63-Jährige, der sich zunächst fußläufig von der

Unfallstelle entfernt hatte, kehrte jedoch wenig später wieder an diese zurück

und gab an, sich nicht mehr an den Unfallhergang erinnern zu können. Ein

freiwillig durchgeführter Atemalkohol- und Drogentest ergab letztendlich keinen

Hinweis auf eine Beeinflussung durch berauschende Mittel. Der gestürzte, nur

leicht verletzte Pedelec-Fahrer wurde zwischenzeitlich mit einem Rettungswagen

in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An Zweirad, Hausfassade,

Verkehrszeichen und Skoda des 63-Jährigen entstand Sachschaden in noch

unbekannter Höhe.

Den Führerschein des 63-Jährigen stellten die Beamten des Verkehrsdienstes

Heidelberg vorläufig sicher. Ob dieser zukünftig wieder ein Fahrzeug führen

darf, wird derzeit geprüft. Gegen ihn wird außerdem wegen

Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht sowie wegen fahrlässiger

Körperverletzung ermittelt.

Heddesheim, L631 / Rhein-Neckar-Kreis: unbekannter Motorradfahrer überholt verbotswidrig und flüchtet nach Unfall – Polizei sucht Zeugen

Heddesheim, L631 / Rhein-Neckar-Kreis – Am Montagabend gegen 18:15 Uhr

setzte ein bislang unbekannter Motorradfahrer auf der Heddesheimer Straße (L631)

in Fahrtrichtung Heddesheim zum Überholen zweier Autos an. Ca. in Höhe des

Golfclubs scherte der Motorradfahrer, trotz ausgeschildertem Überholverbot, nach

links aus und geriet kurzzeitig auf die Gegenfahrbahn. In diesem Moment kam ihm

ein 51-jähriger Skoda-Fahrer entgegen, der wiederum in Richtung Viernheim

unterwegs war. Der Motorradfahrer streifte während seines Überholvorgangs den

51-Jährigen an der linken Fahrzeugseite und verursachte so Sachschaden in noch

unbekannter Höhe. Der Unfallverursacher setzte seinen Weg ungeachtet fort. Das

Polizeirevier Ladenburg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Verkehrsteilnehmer, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher

geben können und insbesondere die beiden Autofahrer, die von dem Motorradfahrer

überholt wurden, werden gebeten sich unter der Tel.: 06203 93050 zu melden.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: 32-jährige Frau sexuell belästigt – Polizei sucht Zeugen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis – Bereits am Mittwoch, 09.06.2021 wurde eine

32-jährige Frau im Weinheimer Ortsteil Ofling von einem unbekannten Mann sexuell

belästigt. Die Frau war kurz vor 21 Uhr mit ihrem Hund in der Waidallee

spazieren, als in Höhe einer Blumenwiese ein unbekannter Mann auf einem Fahrrad

sehr dicht an der 32-Jährigen vorbeifuhr und ihr dabei mit der Hand an das Gesäß

fasste. Anschließend fuhr er mit gleichbleibender Geschwindigkeit, ohne sich

umzudrehen, einfach weiter.

Zur Tatzeit war die Örtlichkeit stark frequentiert.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

Anfang 30 Jahre

ca. 190 cm groß

athletische Figur, eher schlank, aber muskulös

mitteleuropäisches Erscheinungsbild

sonnengebräunt

helles, braunes, kurzes Haar, markant eckiger Haaransatz

trug blaue Shorts

trug einen Rucksack bei sich, der oben eckig zulief. Oben

Cremeweiß, unten mit einem farbigen Streifen versehen

Zeugen, denen die genannte Person aufgefallen ist und die sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall auf B38 // Pressemitteilung Nr.2

Weinheim – Nach dem schweren Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

B38/Westtangente ist die Unfallaufnahme abgeschlossen. Nach derzeitigem

Ermittlungsstand wollte eine Fahrerin eines Rettungswagens mit Blaulicht und

Martinshorn die Kreuzung an einer roten Ampel überqueren, als ein Audifahrer auf

der B38 von der Autobahn kommend an einer grünen Ampel nach links in Richtung

Saukopftunnel fahren wollte. Hierbei kam es zum Zusammenstoß, wodurch die

Fahrerin des Rettungswagens schwer, sowie drei weitere Unfallbeteiligte leicht

verletzt wurden. Da der Rettungswagen Betriebsstoffe verlor, musste die Fahrbahn

von einer Spezialfirma gereinigt werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall auf der K4250 – Vollsperrung – Rettungshubschrauber im Einsatz – Pressemeldung Nr. 2

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis – Wie bereits berichtet, ereignete sich kurz

nach neun Uhr auf der K4250 zwischen Ketsch und Schwetzingen ein schwerer

Verkehrsunfall. Eine 34-jährige Frau war mit ihrem Toyota in Richtung

Schwetzingen unterwegs. Dabei kam sie aus bislang unbekannten Gründen auf die

Gegenfahrspur und stieß mit einer 57-jährigen Ford-Kleinbus-Fahrerin zusammen,

die in Richtung Ketsch fuhr.

Beide Fahrerinnen erlitten bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Während

die Fahrerin des Toyota einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach

Mannheim geflogen wurde, lieferte ein Rettungswagen die 57-Jährige in eine

Heidelberger Klinik ein.

Die Fahrzeuge beider Frauen waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt

werden mussten, der Sachschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt.

Die K4250 ist derzeit noch voll gesperrt. Der Verkehr wird durch Polizeikräfte

umgeleitet. Nach Abschluss der Abschlepp- und Reinigungsarbeiten wird die

Fahrbahn wieder freigegeben.

Wilhelmsfeld / Rhein-Neckar-Kreis: 76-jährige Autofahrerin kommt von Straße ab und wird verletzt

Wilhelmsfeld – Am Montag gegen 15:45 Uhr kam eine 76-jährige Fahrerin

eines Fords im Kurvenbereich der Johann-Wilhelm-Straße auf Höhe der Straße Am

Büchenhain von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinauf. Ersten

Ermittlungen zufolge verlor die Frau aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die

Kontrolle über ihr Fahrzeug. Durch den Unfall verletzte sich die 76-Jährige

leicht. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 2000 Euro. Während der

Unfallaufnahme musste der Verkehr geregelt werden. Zu erheblichen

Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Vermisster Jugendlicher leistet Widerstand gegen Polizeibeamte und beleidigt diese

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis – Am frühen Dienstagmorgen leistete in

Schwetzingen ein jugendlicher Vermisster Widerstand gegen seine

Ingewahrsamnahme, beleidigte Polizeibeamte und bespuckte deren Streifenwagen.

Eine Polizeistreife stellte im Rahmen einer Fahndung zwei Jugendlichen im Alter

von 15 und 16 Jahren, die aus einer Jugendeinrichtung im Raum Karlsruhe abgängig

waren, im Bereich des Busbahnhofs in der Schwetzinger Bahnhofsanlage fest. Beide

sollten in Gewahrsam genommen werden und in die Jugendeinrichtung zurückgebracht

werden. Während der 16-Jährige sich den Anweisungen der Beamten widerwillig

fügte, setzte sich der 15-Jährige dagegen zur Wehr. Als ihn die Beamten zur

Verhinderung einer erneuten Flucht am Arm griffen, versuchte er sich, aus den

Griffen zu winden und loszureißen. Erst nach Einsatz von Pfefferspray konnte der

Jugendliche zur Räson gebracht und schließlich zum Polizeirevier Schwetzingen

gebracht werden. Dabei spuckte der 15-Jährige zunächst gegen das

Streifenfahrzeug und beleidigte die Beamten mit unflätigen Worten der

Gossensprache.

Die beiden Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die

Jugendeinrichtung zurückgebracht und in die Obhut ihrer Betreuer gegeben. Gegen

den 15-Jährigen wird zudem wegen Widerstands gegen Polizeibeamte sowie wegen

Beleidigung ermittelt.

Sinsheim: Hochwertiges E-Bike gestohlen; Zeugen gesucht

Sinsheim – Am Montagabend, zwischen 20.15 Uhr und 21.30 Uhr wurde ein

E-Bike der Marke Haibike gestohlen, das an einem Verkehrsschild in der

Schwarzwaldstraße an einem Parkplatz unterhalb der Autobahnbrücke angekettet

war.

Der 27-jährige Besitzer hatte nach einer Fahrradtour einen „Plattfuß“ und das

Fahrrad dort zurückgelassen. Als er nach 45 Minuten zurückkehrte, um es mit

seinem Auto abzutransportieren, war es weg.

Das Fahrrad hatte noch einen Wert von über 1.000.- Euro.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0.

St.Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Entwendetes Fahrrad aufgefunden – Ermittlungen wegen Diebstahl und Hehlerei

St.Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis – Am Montagmittag wurde in St. Leon-Rot ein

als gestohlen ausgeschriebenes Fahrrad aufgefunden, das am 08.07.2020 in

Schwetzingen entwendet worden war.

Polizeibeamten stellten gegen 11.30 Uhr bei Ermittlungen in einem Anwesen in der

Straße „Im Schiff“ das Fahrrad fest. Ein 31-jähriger Bewohner des Hauses gab an,

dass das Rad ihm gehöre und er es einem 24-jährigen Bekannten abgekauft hätte.

Das Fahrrad wurde sichergestellt.

Die Ermittlungen des Polizeipostens St. Leon-Rot gegen den 31-jährigen Käufer

wegen Hehlerei und wegen des Verdachts des Diebstahls gegen den 24-Jährigen

dauern an.

Dielheim: Unfall im Kreisverkehr; keine Verletzte; schwangere Unfallbeteiligte zur Untersuchung in Klinik

dielheim – Am frühen Montagnachmittag ereignete sich im Kreisverkehr in

der Hauptstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von mehreren tausend

Euro entstand.

Eine 71-jährige Mercedes-Fahrerin fuhr gegen 13.30 Uhr in den Kreisverkehr

(Eckertsberg/Baiertaler Straße) aus Richtung Ortsmitte ein und übersah eine

26-jährige BMW-Fahrerin, die bereits den Kreisverkehr durchfuhr.

Verletzt wurde niemand. Die 26-Jährige wurde vorsichtshalber zur Untersuchung in

eine Klinik gebracht, da sie schwanger ist.

Während der Unfallaufnahme, die bis gegen 14.30 Uhr dauerte, kam es lediglich zu

geringen Verkehrsbehinderungen.

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall auf B38

Weinheim – Am Dienstagmorgen gegen 09:40 Uhr kam es im Kreuzungsbereich

B38/Westtangente zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem auch ein

Rettungswagen beteiligt ist. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden durch die

Kollision vier Personen verletzt. Über die Schwere der Verletzungen sowie den

Unfallhergang ist derzeit noch nichts bekannt. Im Bereich der Unfallstelle kann

es zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Traktor gerät auf einem Spargelacker in Vollbrand

Schwetzingen – Vermutlich infolge eines technischen Defekts entzündete

sich am 14.06.2021, gegen 19.45 Uhr, ein Traktor mit Frontlader, der zu

Feldarbeiten in der Nähe des Park & Ride Parkplatzes an der Hockenheimer

Landstraße (B 291 / L 599) bei Schwetzingen eingesetzt war. Innerhalb kürzester

Zeit stand das Fahrzeug in Vollbrand und musste durch die Freiwillige Feuerwehr

Schwetzingen gelöscht werden. Die zuvor entstandene Rauchsäule war weithin

sichtbar. Der Fahrzeugführer, dessen Traktor vollständig ausbrannte, blieb

unverletzt und kam mit einem Schrecken davon. Zur Kontrolle, ob Gefahrstoffe

oder auslaufender Dieselkraftstoff das Erdreich verunreinigt haben könnten,

wurde das Wasserwirtschaftsamt hinzugezogen. Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt

ca. 65.000 Euro, der Flurschaden ca. 15.000 Euro. Das Polizeirevier Schwetzingen

hat die Ermittlungen aufgenommen.

Eberbach: Schwerer Verkehrsunfall; Rettungshubschrauber angefordert; Pressemitteilung Nr. 2

Eberbach – Am Nachmittag des 14.06.2021 kam es in Eberbach zu einem

Verkehrsunfall zwischen einem Kleinkraftrad und einem Pkw, bei welchem eine

Person schwer verletzt wurde. Der 66-jährige Fahrer eines Rollers der Marke Nova

befuhr gegen 16.10 Uhr mit seinem 39-jährigen Mitfahrer die Wilhelm-Blos-Str.

von Eberbach kommend in Fahrtrichtung Friedrichsdorfer Landstraße. An der

Einmündung Wilhelm-Blos-Str./ Friedrichsdorfer Landstraße missachtete der

69-jährige Fahrzeugführer eines Jeeps die Vorfahrt des von links kommenden

Rollers. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die beiden

Männer auf dem Roller stürzten durch den Aufprall zu Boden. Der Fahrer wurde

hierbei schwer verletzt und kam im Anschluss mit einem Rettungshubschrauber in

ein umliegendes Krankenhaus. Sein Mitfahrer wurde leicht verletzt und ebenfalls

in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt. Während der

Unfallaufnahme durch den Verkehrsdienst Heidelberg kam es lediglich zu einer

geringfügigen Beeinträchtigung des Fahrzeugverkehrs. Der entstandene Sachschaden

lässt sich derzeit noch nicht beziffern.