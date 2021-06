Heidelberg-Altstadt: Führerloser Opel – 56-jährige Frau verletzt

Heidelberg-Altstadt – Eine 56-Jährige startete am Montagabend gegen 21:00

Uhr ihr automatikbetriebenes Auto, das auf dem Parkplatz Ehrenfriedhof

abgestellt war. In diesem Moment fiel ihr ein, dass sie etwas vergessen hatte,

weshalb sie den Motor laufen ließ und kurzerhand nochmal aus ihrem Auto

ausstieg. Was ihr nicht auffiel, der Rückwärtsgang war bereits eingelegt, sodass

ihr Opel rückwärtsfuhr. Die 56-Jährige bemerkte den Fehler sofort, eilte zur

offenen Fahrertür und versuchte das Fahrzeug mit eigener körperlicher Kraft

aufzuhalten. Hierbei wurde der Fuß der 56-Jährigen überrollt und sie stürzte zu

Boden. Der Opel setzte seinen Weg hingegen ungebremst fort, überrollte einen

Zaun und fuhr schließlich auf eine dahinterliegende Weide. Der in der Nähe

befindlichen Tochter der 56-Jährigen gelang es schließlich, das Fahrzeug

einzuholen und die Handbremse zu betätigen. Das Auto kam zum Stehen. Während die

Höhe des Sachschadens an dem Zaun noch unbekannt ist, wird der Schaden am

Fahrzeug auf rund 1500 Euro beziffert. Die 56-Jährige wurde zur ärztlichen

Versorgung mit einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Heidelberg-Mitte.

Heidelberg-Neuenheim: Zusammenstoß zwischen Roller und Auto – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Neuenheim – Bereits am Freitagabend, 11.06.2021 kam es im

Stadtteil Neuen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Rollerfahrer und einem

Autofahrer. Ein 57-jähriger Mann war kurz vor 21 Uhr mit seinem Roller auf der

rechten Linksabbiegerspur in der Berliner Straße in Richtung der Straße „Im

Neuenheimer Feld“ unterwegs. Nachdem er bei Rotlicht angehalten hatte, wechselte

er beim Wiederanfahren auf die linke Linksabbiegerspur und stieß dabei mit einem

auf der linken Spur fahrenden 26-jährigen Mercedes-Fahrer zusammen. Der

Rollerfahrer stürzte in der weiteren Folge auf die Fahrbahn, blieb jedoch

unverletzt.

Da beide Beteiligten unterschiedliche Schilderungen abgaben, konnte der

Unfallhergang bislang nicht abschließend geklärt werden. Zeugen, die auf den

Unfall aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise zum Unfallablauf

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, Tel.:

06221/4569-0 zu melden.

Heidelberg: Zwei Radfahrer frontal ineinander gefahren //

Heidelberg – Nach dem Frontalzusammenstoß zweier Radfahrer am

Willy-Brandt-Platz ist der Unfallhergang nun geklärt. Ein 33-jähriger Radfahrer

war auf dem Radweg von der Mittermaierstraße kommend in Richtung

Montpellierbrücke unterwegs, als er rechts an einem Taxi, das verkehrsbedingt

auf dem Radweg warten musste, vorbeifahren wollte. Eine entgegenkommende

31-jährige Radfahrerin wollte auf der gleichen Seite an dem Taxi vorbeifahren.

Da die Sicht durch das wartende Taxi eingeschränkt war, erkannten die Beiden die

Gefahrensituation zu spät und kollidierten. Der 33-Jährige verletzte sich bei

der Kollision leicht, die 31-Jährige musste schwer verletzt in ein Krankenhaus

gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Leimen/Heidelberg: Einbruch in Discount-Markt; Zeugen gesucht

Leimen/Heidelberg – Zwischen Samstagabend, 21 Uhr, und Montagmorgen, 6

Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Discount-Markt in der

Bahnhofstraße ein. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest, ebenso die Höhe

des Gesamtschadens.

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde versucht in einen

Discount-Markt in der Freiburger Straße in Heidelberg einzubrechen.

Ob eine Tatzusammenhang zu beiden Taten besteht, ist Gegenstand weiterer

Ermittlungen.

Zeugen des Einbruchs in den Netto-Markt in Leimen werden gebeten, sich mit dem

Polizeiposten Leimen, Tel.: 06224/1749-0 oder mit dem Polizeirevier Wiesloch,

Tel.: 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.