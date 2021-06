Premiere der Biker-Safety-Tour am Feldberg

(pa)Am Sonntag fand erstmalig am Feldberg die sogenannte „Biker-Safety-Tour“ der Polizei statt. Das Polizeipräsidium Westhessen hatte Bikerinnen und Biker im Vorfeld zur Anmeldung aufgerufen, woraufhin sich zahlreiche Motorradbegeisterte aus dem gesamten Präsidiumsbereich für eine Teilnahme an der Tour gemeldet hatten. In zwei Gruppen zu je zehn Personen wurden die Teilnehmenden nun am Sonntag bei bestem Motorradwetter auf dem Feldbergplateau begrüßt. Nach einer Vorstellung und der Einweisung ging es dann auch bald „zur Sache“. Es folgte nämlich die eigentliche Tour. Erfahrene Motorradfahrer der Polizei führten die Gruppe der Bikerinnen und Biker über eine rund 70 Kilometer lange Strecke rund um den Feldberg. So schön die Ausfahrt bei der Wetterlage auch war, sie diente keinesfalls lediglich dem Vergnügen. Im Rahmen von insgesamt drei Stopps an verschiedenen Örtlichkeiten – darunter die Hegewiese sowie ein Parkplatz nahe der sogenannten „Applauskurve“ – gingen die polizeilichen Kradfahrer auf Themen ein, die der Polizei im Motorradzusammenhang besonders am Herzen liegen. Neben der Fahrzeugtechnik und der persönlichen Schutzausstattung waren Unfallursachen und -schwerpunkte genauso ein Thema wie Lärmemission und Gefahren für uns durch andere Verkehrsteilnehmende. Zwei Vertreter der Malteser aus Kelkheim, die sich – ebenfalls auf Motorrädern – an der Durchführung der Tour beteiligten, referierten wiederum beispielsweise über typische Verletzungsbilder nach Motorradunfällen oder die Wichtigkeit des Auffrischens von Erste-Hilfe-Kursen. Beispiele aus dem jeweiligen Berufsalltag verdeutlichten dabei die besondere Bedeutung der verschiedenen Thematiken. Die Teilnehmenden zeigten sich im Rahmen der Feedbackrunden begeistert von der Tour, den Gesprächen „von Biker zu Biker“ und dem Ansatz der Polizei, das Thema der Motorradprävention auf diese Weise anzugehen.

Auf dem Feldbergplateau konnten sich derweil sowohl die zahlreichen Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer als auch andere Ausflügler am Präventionsstand der Polizei zu verschiedenen Themen der Verkehrsprävention informieren. Das ausgestellte Polizeimotorrad war dabei gerade für die jüngeren Besucher besonders interessant. Sie konnten auf der Maschine „probesitzen“, was so manche Eltern als Gelegenheit für ein Erinnerungsfoto nutzten.

Fahrradcodieraktionen in Bad Homburg und Friedrichsdorf

23.06.2021 / 24.06.2021

Die Polizei führt in der kommenden Woche zwei Fahrradcodieraktionen in Bad Homburg und Friedrichsdorf durch. Am Mittwoch, dem 23.06.2021 vor der Polizeistation Bad Homburg (Saalburgstraße 116) sowie am Donnerstag, dem 24.06.2021 vor dem Rathaus in Friedrichsdorf (Hugenottenstraße 55) können Bürgerinnen und Bürger ihr Fahrrad kostenlos durch die Polizei codieren lassen. Bei der Codierung wird eine Nummer in den Rahmen des Fahrrads gefräst. Der Code ermöglicht der Polizei, den rechtmäßigen Besitzer oder die rechtmäßige Besitzerin gestohlener Räder ausfindig zu machen. Ein auf der Gravur angebrachter Aufkleber lässt erkennen, dass das Rad codiert ist, wodurch Diebe direkt abgeschreckt werden sollen.

Voraussetzung für die Codierung eines Fahrrads ist das Mitbringen eines Kaufbelegs oder eines sonstigen Eigentumsnachweises für das Fahrrad sowie eines gültigen Personaldokuments. Das Codieren von Carbonrahmen oder anderen speziellen Rahmen ist aufgrund der Materialeigenschaften leider nicht möglich. Die Aktion findet ausschließlich unter Beachtung der aktuell geltenden Hygieneregeln statt. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist obligatorisch. Aus organisatorischen Gründen ist eine vorherige Anmeldung notwendig. Interessierte können sich unter Angabe des gewünschten Termins (Bad Homburg oder Friedrichsdorf) per E-Mail an die Adresse svo.pst-bad-homburg.ppwh@polizei.hessen.de anmelden. Aufgrund der begrenzten Kapazitäten werden die Termine in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben.

Europaletten gestohlen,

Bad Homburg v. d. Höhe, Schwalbacher Straße, 12.06.2021, 14.00 Uhr bis 14.06.2021, 07.00 Uhr

(pa)Etwa 90 Europaletten stahlen Unbekannte im Verlauf des vergangenen Wochenendes in Bad Homburg. Der Diebstahl ereignete sich auf einer Baustelle im Bereich einer Schule in der Schwalbacher Straße. Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen begaben sich die Täter auf das umzäunte Baustellengelände, um die Holzpaletten abzutransportieren, mutmaßlich mittels eines Lkw. Der Gesamtwert der gestohlenen Europaletten wird auf 1.350 Euro beziffert. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Hoher Schaden durch Vandalismus auf Autohausgelände, Bad Homburg v. d. Höhe, Benzstraße, 13.06.2021, 17.30 Uhr bis 14.06.2021, 06.30 Uhr

(pa)Von Sonntag auf Montag wurde auf dem Gelände eines Bad Homburger Autohauses durch Vandalismus ein Schaden von schätzungsweise 20.000 Euro verursacht. Wie am Montagmorgen festgestellt werden musste, hatte jemand im Außenbereich des in der Benzstraße gelegenen Autohauses gegen insgesamt acht Neuwagen getreten und die Fahrzeuge hierdurch beschädigt. Auch eine Verteilersteckdose auf der Ausstellungsfläche wurde mutwillig demoliert. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 entgegen.

Triebwagen beschmiert,

Usingen, Bahnhofstraße, 14.06.2021, 22.00 Uhr bis 15.06.2021, 05.00 Uhr

(pa)Am Usinger Bahnhof waren in der Nacht zum Dienstag Sprayer am Werk. Zwischen 22.00 Uhr abends und 05.00 Uhr am Morgen begaben sich die Täter an zwei auf den Gleisen abgestellte Triebwagen. Diese beschmierten sie großflächig mit Sprühfarbe, wodurch ein Schaden von schätzungsweise 2.000 Euro entstand. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06081) 9208 – 0 entgegen.