Diebe scheitern bei dem Versuch, den Opferstock der Marktkirche aufzubrechen; Polizei sucht Zeugen

Die Eschweger Polizei hat Ermittlungen wegen versuchten Diebstahls aufgenommen, nachdem Unbekannte versucht haben, den Opferstock in der Eschweger Marktkirche aufzubrechen. Laut Bericht der ermittelnden Beamten müssen die unbekannten Täter am Sonntag zwischen 09.00 Uhr und 14.00 Uhr die Marktkirche in Eschwege aufgesucht haben, die zu diesem Zeitpunkt unverschlossen und für jedermann zugänglich war. Anschließend versuchten die Täter den linksseitig neben dem Haupteingang befindlichen hölzernen Opferstock mittels einer Schere aufzubrechen, was aber misslang. Der angerichtete Sachschaden liegt hier allerdings bei 50 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

51-jährige Autofahrerin übersieht entgegenkommendes Auto beim Abbiegen; Schaden 8000 Euro

Zu einem Zusammenstoß zweier Pkw kam es gestern Morgen gegen 10.15 Uhr in der Straße Am Bahnhof in Eschwege in Höhe des „Ärztehauses“. Eine 51-jährige Autofahrerin aus Eschwege wollte aus Richtung Innenstadt kommend offenbar in Höhe des Ärztehauses nach links auf einen Parkplatz abbiegen und übersah dabei eine 50-Jährige aus Eschwege, die bevorrechtigt mit ihrem Auto in Richtung Innenstadt unterwegs war. Bei der Kollision entstand an den beiden Autos insgesamt ein Schaden von 8000 Euro. Zudem waren die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit, so dass die Abschleppung der Pkw`s veranlasst werden musste. Die beiden Autofahrerinnen klagten an der Unfallstelle über Schmerzen und wollten später eigenverantwortlich noch einen Arzt aufsuchen.

Autofahrerin erfasst Greifvogel; Schaden 2000 Euro

Eine 24-jährige Autofahrerin aus Waldkappel hat am Montagabend gegen 19.30 Uhr einen Greifvogel erfasst, als sie auf der B 7 von Hessisch Lichtenau in Richtung Waldkappel unterwegs war. Zwischen Harmuthsachsen und Waldkappel flog der Vogel unvermittelt gegen das Auto der Frau, die dann nicht mehr ausweichen konnte. Am Pkw entstand dadurch ein Schaden von 2000 Euro. Zu dem Verbleib des Tieres ist nichts bekannt.

21-jähriger Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen Baum; Fahrer leicht verletzt

Ein 21-jähriger Autofahrer aus Sontra ist gestern Mittag gegen 13.15 Uhr mit seinem Pkw auf einem abschüssigen Bereich der Kreisstraße K 28 von Sontra in Richtung Einmündung B 400 nach links von der Straße abgekommen und gegen einen kleinen Nadelbaum geprallt. Anschließend befuhr der junge Mann z.T. noch eine Böschung, bevor er seinen Wagen schließlich zum Stillstand bringen konnte. Ursächlich ist vmtl. ein platter Vorderreifen der dazu führte, dass der Mann mit seinem Auto ins Schleudern geriet. An dem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 5000 Euro. Der Schaden an dem Nadelbaum wird auf 250 Euro beziffert. Der 21-Jährige klagte an der Unfallstelle über Schmerzen im Arm und wollte im Nachgang eigenverantwortlich noch einen Arzt aufsuchen.

Polizei Witzenhausen

Hausfassaden von Unbekannten mit Sprühfarbe verunstaltet; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben in der Straße Am Markt in Witzenhausen die Fliesenfassade eines Gebäudes auf einer Fläche von 30 x 40 cm mit grüner Farbe besprüht. Die Tat geschah offenbar am Montagmorgen zwischen 09.00 Uhr und 09.10 Uhr. Der Schaden wird auf 50 Euro beziffert. Im gleichen Zeitraum ist außerdem in der Marktgasse die Hausfassade eines Mehrfamilienhauses auf einer Fläche von 200 cm x 50 cm mit grüner Sprühfarbe verunstaltet worden. Der Schaden wird in diesem Fall auf etwa 200 Euro beziffert. Die Beamten in Witzenhausen ermitteln in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung und bitten um Hinweise unter der Nummer 05542/9304-0.

Verkehrsunfallflucht; Schaden 1000 Euro; Polizei sucht Zeugen

Wie am Montag bei der Polizei in Witzenhausen angezeigt wurde, hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen Samstagmittag 13.00 Uhr und Montagvormittag 11.00 Uhr in der Mittelburgstraße in Witzenhausen einen schwarzen Opel Insignia beschädigt. Der auf etwa 1000 Euro geschätzte Schaden an dem Opel befindet sich an der Fahrzeugfront und rührt vmtl. vom Ausparken des unbekannten Verkehrsteilnehmers her. Hinweise zu dem Verursacher an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

Auffahrunfall auf der B 27; Schaden 3000 Euro

Ein 76-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen ist am gestrigen Montagnachmittag gegen 14.00 Uhr aus Unachtsamkeit auf den Wagen eines 61-Jährigen aus Kölleda (LK Sömmerda) aufgefahren. Der Unfall passierte, als die beiden Autofahrer auf der B 27 aus Richtung Neu-Eichenberg kommend in Richtung Witzenhausen unterwegs waren. Als der vorausfahrende 61-Jährige im Bereich einer Baustelle die Fahrgeschwindigkeit verkehrsbedingt reduzierte, erkannte dies der 76-Jährige offenbar zu spät und fuhr auf den Vordermann auf. Bei dem Unfall entstand insgesamt ein Schaden von 3000 Euro.

Die Fälle von Schmierereien, die in den vergangenen zwei Wochen in der Altstadt von Witzenhausen vermehrt registriert worden sind und wegen denen die Eschweger Kripo Ermittlungen u.a. wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung aufgenommen hat, stehen offenbar kurz vor ihrer Aufklärung.

Wie die zuständigen Beamten der Kriminalpolizei in Eschwege berichten, hat man aufgrund der vermehrten Vorfälle, wo z.T. mittels farbiger Permanent-Marker u.a. private Hauseingänge, aber auch öffentliche Plätze, Wände und Einrichtungen mit Hakenkreuzen u.ä. strafrechtlich relevanter Symbolik verunstaltet wurden, gemeinsam mit der örtlich zuständigen Polizeidienststelle in Witzenhausen umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt. Diese führten jetzt zu einem 26-jährigen Tatverdächtigen, der in Witzenhausen wohnhaft ist.

Wie die Beamten weiter mitteilen, gehe man nach derzeitigem Ermittlungsstand bei dem Tatverdächtigen aber nicht von einer rechtsextremistischen Gesinnung aus, die zur Verwirklichung der genannten Taten geführt habe. Dafür gebe es aktuell keine Hinweise.

Viel wahrscheinlicher ist laut den ermittelnden Beamten, dass die Motivation zu den Taten in der gesundheitlich etwas verminderten Persönlichkeitsstruktur des 26-Jährigen zu suchen ist, der aber bislang die gegen ihn erhobenen Vorwürfe sämtlich abstreitet.

Anruf einer „falschen Polizeibeamtin“; Polizei warnt vor Betrügern

Eine 74-jährige Rentnerin aus Eschwege ist am Montagabend um kurz vor 21.00 Uhr von einer unbekannten Frau angerufen worden, die sich als Polizeibeamtin ausgab. Die angebliche Polizistin wollte von der älteren Dame wissen, ob sie etwas von den Einbrüchen in der Nachbarschaft wisse und dbgzl. verdächtige Beobachtungen gemacht habe. Außerdem wollte die Anruferin noch wissen, wo die Dame wohnhaft sei. Bevor es dann jedoch zu weiteren Aushorchversuchen oder Forderungen kam, wurde das Gespräch allerdings unterbrochen. Eine erneute Kontaktaufnahme erfolgte nicht.

Tipps:

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die

angebliche Amtsperson kommt oder anruft. Suchen Sie die Telefonnummer

der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die

Telefonauskunft geben.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

setzen. Legen Sie einfach auf.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

Die Polizei wird am Telefon keine Kontodaten erfragen.

Telefon keine Kontodaten erfragen.

Die Polizei wird Sie niemals bitten, ihnen Geldbeträge oder Wertgegenstände auszuhändigen.

bitten, ihnen Geldbeträge oder Wertgegenstände auszuhändigen.

bitten, ihnen Geldbeträge oder Wertgegenstände auszuhändigen. Lassen

Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung und übergeben Sie

niemals Geld an unbekannte Personen.

Wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt Informieren Sie sofort die Polizei unter der Notrufnummer 110 oder der jeweiligen Amtsleitung und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

verdächtig vorkommt Informieren Sie sofort die Polizei unter der

Notrufnummer 110 oder der jeweiligen Amtsleitung und erstatten Sie

Anzeige bei der Polizei.

Wichtig bei Telefonkontakt: Beenden Sie zuerst ein verdächtiges Telefonat und wählen dann erst die Nummer, die sie herausgesucht haben.

zuerst ein verdächtiges Telefonat und wählen dann erst die Nummer,

die sie herausgesucht haben.

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter www.polizei-beratung.de oder auch unter www.pfiffige-senioren.de

Motorradfahrer kommt von der Straße ab und prallt gegen Laterne; Fahrer schwer verletzt

In der Ortslage von Wommen hat ein 45-jähriger Motoradfahrer aus Gerstungen heute Morgen um kurz nach 06.30 Uhr ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Zweirad verloren und ist von der Fahrbahn abgekommen. Wie die Beamten der Polizei Sontra berichten, ist der 45-Jährige vor dem Ortsende Wommen in Fahrtrichtung Herleshausen im Bereich einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in der Folge gegen eine Straßenlaterne geprallt. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit nicht näher bekannten Verletzungen in ein Krankenhaus nach Eisenach eingeliefert. An dem Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro. Zudem entstand an der Laterne ein Schaden von 1000 Euro.