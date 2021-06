Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Krad-Kontrollen zwischen Nidda und Laubach

Laubach: Krad-Kontrollen auf Bundes-, Land- und Kreisstraße Auf der Bundesstraße 276 zwischen Laubach und Schotten sowie auf der Bundesstraße 455 zwischen Schotten und Nidda führte der regionale Verkehrsdienst Kontrollen von Kradfahrern durch. Da es in letzter Zeit vermehrt zu Beschwerden über zu laute Motorräder auf der Landstraße 3167 und der Kreisstraße (Freienseen-Altenhain-Betzenrod) wurde auch dort kontrolliert.

Bei sonnigem und warmen Wetter stoppten sie zwischen 11.00 und 17.00 Uhr auf der stark frequentierten Straße über 30 Fahrzeuge. Erfreulicherweise konnten die Kontrolleure kaum etwas beanstanden. Auch bei der Überwachung der Strecke auf der L3167 und K154 verhielten sich die Fahrzeugführer regelkonform. Bilanz: Zwei Fahrer hatten ihre Papiere nicht dabei. Der Bußgeldkatalog sieht hier ein Verwarngeld von 10 Euro vor. An einem Krad waren die Kennzeichen etwas verbogen. Der Fahrer muss nun diesen Mangel beheben.

Auseinandersetzung in der Langgasse – Zeugen gesucht!

Butzbach: Zu einer Auseinandersetzung mehrerer Personen kam es am Montagabend (14.6.) in der Langgasse. Die alarmierte Polizei konnte einen Tatverdächtigen festnehmen. Der 24-Jährige Butzbacher steht im Verdacht gegen 22.20 Uhr mit einem Teleskopschlagstock auf einen 50-Jährigen eingeschlagen und ihn verletzt zu haben. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz ist eingeleitet. Die Hintergründe der Eskalation sind bislang nicht bekannt. Weitere Ermittlungen sollen Licht ins Dunkel bringen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-4010 in Verbindung zu setzen.

Zeugen gesucht! – Autos aufgebrochen

Nidda: „Autoknacker“ waren offenbar in der Nacht von Sonntag (13.6.) auf Montag (14.6.) in Nidda unterwegs. In der Straße „Am Heiligen Kreuz“ zerstörten sie die Scheibe eines Renault Kleinbusses und gelangten so in das Firmenfahrzeug. Das Portemonnaie, das kein Bargeld enthielt und diverses Werkzeug ließen die Diebe im Fahrzeug zurück und verschwanden ohne Beute. Ein nur unweit davon geparkter Opel Astra wurde von den Einbrechern ebenfalls heimgesucht. Auch hier ging eine Scheibe zu Bruch und die Tür wurde entriegelt. Im Fahrzeug fanden die Täter einen Rucksack mit Unterlagen und einer Jacke. Diesen nahmen sie mit. Ein dritter PKW wurde in der Straße „Hinter dem Brauhaus“ aufgebrochen. Entwendet wurde aus diesem offenbar nichts. Die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 sucht Zeugen, die Hinweise auf Verdächtige geben können.

Parkenden Golf angefahren und geflüchtet

Echzell: Eine unschöne Entdeckung musste der Besitzer eines VW am Montag (14.6.) in den Nachmittagsstunden machen. Als er gegen 15.15 Uhr zu seinem in der Bisseser Straße geparkten Golf zurück kam, fand er den PKW mit beschädigter Heckstoßstange vor. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Der Verursacher des Schadens flüchtete vom Unfallort und entzog sich seiner Verantwortung. Die Polizei in Friedberg sucht Zeugen des Unfalls, der sich zwischen 7.30 Uhr und 15.15 Uhr zugetragen hat. Hinweise nehmen die Polizisten unter der Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Das Auto ist kein Tresor – Geldbörse lockt Diebe auf den Plan

Rosbach: Eine Geldbörse, auf der Rückbank eines in Rodheim geparkten Opel, lockte Diebe auf den Plan. Während der PKW zwischen Sonntag (13.6.) gegen 15 Uhr und Montag (14.6.) gegen 12.30 Uhr in der Ringstraße stand, brachen Diebe eine Fensterscheibe links auf und entwendeten das lockende Portemonnaie samt Bankkarten, Führerschein und Bargeld. Am Fenster entstand Sachschaden. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 nimmt Hinweise von Zeugen entgegen.

Schwer verletzt nach Auffahrunfall

Büdingen: Zu einem Auffahrunfall kam es am Montag (14.6.) auf der L3010 in Richtung Rinderbügen. Am Ortsausgang beabsichtigte ein Mercedesfahrer aus Büdingen mit seinem PKW gegen 17 Uhr nach links zum Freibad abzubiegen. Er verlangsamte dazu seine Fahrt aufgrund von Gegenverkehr. Der ihm folgende Fahrer eines Kia bremste ebenfalls. Die an dritter Stelle fahrende Büdingerin übersah offenbar das Geschehen und fuhr auf den Kia auf. Durch die Wucht des Aufpralls schob sie diesen auf den Mercedes Benz. Der BMW der 20-Jährigen landete schließlich im Graben und prallte in die dortige Böschung. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Ein Abschleppwagen kam zum Einsatz. Die BMW-Fahrerin verbrachte ein Rettungswagen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Wohnwagen aufgebrochen

Ortenberg: In der Feldgemarkung Seegärten in Lißberg suchten Einbrecher einen Garten heim. Sie hebelten einen Wohnwagen, auf dem Grundstück nahe der Mühlgasse, auf und suchten nach Beute. Der Einbruch fand in der Nacht von Sonntag (13.6.) auf Montag (14.6.) statt. Die Ganoven gingen leer aus, das sich im Caravan keine Wertgegenstände befanden. Hinweise auf Tat und Täter nimmt die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 entgegen.

Verkaufspersonal abgelenkt – Codes von Bezahlkarten ergaunert

Butzbach: Um im Internet zahlen zu können muss man keine Bitcoins besitzen. Mit dem Erwerb von Bezahlkarten, z.B. Paysafecards an Tankstellen oder der Supermarktkasse ist dies auf einfachem Wege möglich. Die Karten werden an der Kasse gezahlt. Mit Eingabe des auf dem Bon versehenen Codes kann man den Gegenwert im Netz einlösen. Die Polizei in Butzbach ermittelt aktuell gegen einen Mann, der im Verdacht steht, sich den Code auf unlautere Weise angeeignet zu haben. Er soll nach Erhalt des Bons das Kassenpersonal abgelenkt und schließlich angegeben haben, er hätte sein Geld vergessen bzw. verloren. Dabei habe er die Bons mit den Codenummern im Wert von 50 – 100 Euro heimlich abfotografiert, um sie kurz darauf einzulösen. In der Wetterau werden dem Mann bereits vier Fälle mit diesem Modus Operandi zur Last gelegt. Ob er auch für weitere Fälle im Kreis Gießen, Marburg-Biedenkopf und Lahn-Dill in Frage kommt, werden die Ermittlungen zeigen. Der 28-Jährige aus dem Landkreis Gießen ist der Polizei kein Unbekannter. Mit Betrugs- und Rohheitsdelikten ist er bislang in Erscheinung getreten. Die Polizei möchte Verkaufspersonal bezüglich dieser Masche informieren, sensibilisieren und damit weitere Taten verhindern. Hinweise an die Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-4010.