Frankfurt – Sachsenhausen: Ertappter Dieb ist einsichtig

Frankfurt (ots) – (hol) Gestern Nachmittag entwendete ein Langfinger Bargeld aus

einer unbeaufsichtigten Handtasche in einem Lokal. Als er kurz darauf vom

Lokalbetreiber gestellt wird, gibt er den gesamten Betrag zurück.

Gegen 15:00 Uhr nutzte der 42-jährige Wohnsitzlose eine günstige Gelegenheit. Er

betrat ein Lokal in der Darmstädter Landstraße und entnahm dort aus einer

unbeaufsichtigten Handtasche mehrere hundert Euro in Bar. Beim Verlassen der

Gaststätte stellte ihn der Inhaber zur Rede. Daraufhin zeigte sich der Dieb

reumütig und gab das Geld bis auf den letzten Cent zurück. Nichts desto trotz

nahm die Polizei eine Strafanzeige wegen Diebstahls auf.

Frankfurt-Preungesheim: Angriff am Wasserhäuschen

Frankfurt (ots) – (hol) Gestern Morgen griff ein 41-Jähriger aus Maintal an

einem Wasserhäuschen in der Jasperststraße scheinbar ohne ersichtlichen Grund

zunächst einen Rollstuhlfahrer und danach einen anderen Mann an. Beide mussten

im Anschluss medizinisch versorgt werden.

Gegen 10:00 Uhr stieß der 41-Jährige den 49-jährigen Rollstuhlfahrer, der gerade

auf dem Weg zu einem Kiosk war, aus seinem Krankenfahrstuhl. Dann trat er auf

den am Boden liegenden Mann ein. Umherstehende griffen ein und hielten den

Aggressor von weiteren Attacken auf dieses Opfer ab. Dies hinderte ihn jedoch

nicht daran, auf einen etwas weiter entfernt stehenden 55-Jährigen zuzugehen und

ihm eine leere Glasflasche gegen den Kopf zu schlagen. Dadurch erlitt dieser

eine stark blutende Platzwunde am Kopf. Die zwischenzeitlich verständigte

Polizei nahm den Angreifer fest. Die beiden Verletzten wurden vor Ort durch

Rettungssanitäter versorgt, der 55-Jährige musste zur weiteren Behandlung in ein

Krankenhaus gebracht werden.

Der 41-jährige Tatverdächtige wurde im Anschluss an die strafprozessualen

Maßnahmen, u.a. der Entnahme einer Blutprobe, wieder auf freien Fuß gesetzt. Die

Polizei leitete Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung

und Beleidigung gegen den Mann ein.

Europaweit mit „Bumos“ gegen Taschendiebe (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) – Die bunten Monster – „Blumenschenker“,

„Scheibenklopfer“ & Co. warnen zur Fußball-EM auch am Frankfurter Hauptbahnhof

vor Taschendieben. Einige Reisende kennen sie schon, die bunten Monster

(=“Bumos“) von www.stop-pickpockets.eu. Im März startete die Kampagne der

Bundespolizei mit Plakaten, Flyern und Social Media Aktionen. An Regional- und

Fernbahnhöfen gehen unsere sechs „Bumos“ („Stau-Erzeuger“, „Blumenschenker“,

„Scheibenklopfer“, „Beschmutzer“, „Anrempler“ und „Falscher Tourist“) gemeinsam

mit den Präventionsbeamten der Bundespolizei und den Präventionsteams der

Deutschen Bahn in die Offensive und klären über Taschendiebstahl im Reiseverkehr

auf. Bahnreisende haben so die Gelegenheit sich an Infoständen im persönlichen

Gespräch über die europaweite Kampagne stop-pickpockets.eu sowie zu den

Strategien der Täter zu informieren und wichtige Tipps zur Vorbeugung zu

erhalten. Das Beratungs- und Informationsangebote ist zweifellos notwendig. Denn

mit Lockerung von Reise- und Kontaktbeschränkungen erwartet die Bundespolizei

einen Anstieg der derzeit noch relativ niedrigen Fallzahlen von

Taschendiebstahl. Diese Entwicklung zeigte sich bereits nach Ende des ersten

Lockdowns im Vorjahr. „Die Reisenden sollen feststellen, dass die Bundespolizei

für ihre Sicherheit am Hauptbahnhof in Frankfurt am Main jederzeit aktiv und

ansprechbar ist“, so die Stellvertretende Dienststellenleiterin der

Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main, Polizeirätin Madlen Gierke.

Wann und wo finden die Aktionen statt? Plakate und Präventionsbeamte werden am

15., 19. und 23. Juni sowie am 2. Juli 2021 am Frankfurter Hauptbahnhof Reisende

zum Taschendiebstahl sensibilisieren. Eine mehrsprachige Umsetzung der Motive

ermöglicht darüber hinaus eine europaweite Wiedererkennung. Die Kampagne wird

unterstützt von der Deutschen Bahn und dem Programm Polizeiliche

Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK). Beteiligt sind zudem

verschiedene EU-Organisationen wie EUROPOL (Europäisches Polizeiamt), RAILPOL

(Netzwerk der europäischen Bahnpolizeibehörden) und EUCPN (Europäisches Netzwerk

für Kriminalprävention).

Bestandteile der Kampagne in Deutschland Beamtinnen und Beamte der Bundespolizei

und Teams der Deutschen Bahn informieren Reisende an Infoständen im

Bahnhofsbereich. Dabei werden die Informationen über Plakate, Flyer und

Werbeträger verteilt, auf denen auch die Webseite der internationalen Kampagne

Stop-Pickpockets.eu beworben wird. Neben den Informationen und Filmclips auf der

Webseite nutzen Bundespolizei und DB auch ihre Sozialen Netzwerke für

Präventionsmaßnahmen. Kurze Trickfilme zeigen dabei die häufigsten Tricks der

Taschendiebe, angefangen vom „Anrempler“ über den „Blumenverkäufer“ bis zum

„falschen Touristen“.

Das Kampagneninformationsmaterial steht Polizeien und Bahnunternehmen europaweit

zur Verfügung. Das einheitliche Logo und die Freigabe der Nutzung der „Bumos“

erzeugt insbesondere bei grenzüberschreitenden Reisen einen hohen

Wiedererkennungswert und verdeutlicht den gemeinsamen Ansatz gegen diese

Kriminalitätsform. Internationale Kampagnen-Webseite www.stop-pickpockets.eu

Frankfurt-Niederursel: 15-jährige Radfahrerin bei Unfall verletzt – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (dr) Am heutigen Dienstagmorgen, den 15. Juni 2021, kam es in

Niederursel zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 15-jährige Radfahrerin mit

einem Pkw zusammenstieß und verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeugen des

Unfallgeschehens.

Gegen 07:40 Uhr befuhr ein 76 Jahre alter Mann mit seinem Pkw den

Hammarskjöldring in nördliche Richtung vom Erich-Ollenhauer-Ring kommend. Zu

diesem Zeitpunkt soll in Höhe der Hausnummer 4 ein 15-jähriges Mädchen mit ihrem

Fahrrad den dortigen Fußgängerüberweg befahren haben. Sie stieß mit dem

herannahenden Fahrzeug zusammen und verletzte sich bei der Kollision. Die

15-Jährige kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

In der Folge des Unfalls kam es im Nahbereich zu Beeinträchtigungen im

Straßenverkehr mit teils erheblichem Rückstau.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfallgeschehens sowie ausdrücklich eine

Person, welche zur Unfallzeit unmittelbar hinter dem Pkw des 76-Jährigen

gestanden haben soll.

Sachdienliche Hinweise können bei dem 14. Polizeirevier unter der Rufnummer 069

/ 755 11400 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle mitgeteilt werden.