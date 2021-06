Nach einem Jahr Verzögerung ist es nun soweit: die Fußball EM 2020 kann stattfinden. Alle Fans warten schon gespannt darauf, was in den Gruppenspielen passiert, schließlich versprechen alleine diese bereits große Spannung. In einem Jahr, in welchem England und Schottland in einer Gruppe sind, und von Frankreich, Deutschland und Portugal nur zwei Kandidaten weiterkommen, lohnt es sich, kein einziges der Gruppenspiele zu verpassen.

Diese EM ist außerdem ganz besonders, da sie nicht in einem einzelnen Land ausgetragen wird, sondern von etlichen verschiedenen Städten, die von Glasgow in Schottland bis zu Baku in Aserbaidschan wild über ganz Europa verstreut liegen.

Um immer am Ball zu bleiben und sowohl Spielverläufe als auch Geschehnisse abseits des Rasens zu verfolgen, gibt es eine Unmenge an Apps für EM-Fans. Die besten werden hier vorgestellt.

UEFA EURO 2020 – die Quelle vieler Informationen

Die UEFA ist der Veranstalter der EM und somit die offizielle Quelle für viele Informationen. Neben dem obligatorischen Live-Ticker gibt es viele Statistiken über Begegnungen und Mannschaften, ausführliche Hintergründe zu Spielern und Austragungsorten, sowie Reiserouten zu den einzelnen Stadien. Die App bietet den Vorteil, dass man sich eine Lieblingsmannschaft aussuchen kann und dass bestimmte Informationen sofort via Push-Nachrichten mitgeteilt werden.

Mybet

Die Mybet App ist die perfekte Ergänzung für die EM, wenn auf die Spiele gewettet wird. Mybet besitzt eine EU-Lizenz (durch die maltesische Gaming Authority) und bietet Wetten auf alle Spiele der Europameisterschaft an. Die App zeichnet sich durch ein simples und klares Design aus, das einfache Navigation ermöglicht und schnell bedient werden kann. Wer nach der EM nicht genug hat, kann hier auch auf Spiele anderer Sportarten wetten.

Sportschau

Die ARD-Sportschau hat ebenfalls ihre ganz eigene App eingerichtet, in der es zwischen 11. Juni und 11. Juli 2021 beinahe ausschließlich um die EM gehen wird. Die App bietet einen Livestream der Spiele, falls Fans es nicht vor Anpfiff bis zum Fernseher schaffen. Außerdem gibt es eine Kalenderfunktion, die alle Spieltage auf einen Blick darstellt und viele Infos und Aktuelles über die einzelnen Mannschaften, speziell natürlich die des DFB.

Euro 2020 Panini Sticker Album

Jeder kennt sie auf der Kindheit: die Panini Sticker, die in Alben geklebt werden und zu jeder Meisterschaft des Fußballs neu aufgelegt werden. Für die EM 2021 hat sich das Angebot erweitert, denn nun sind die Alben auch online als Apps für Smartphones erhältlich. Also ncihts wie loslegen und gemeinsam mit allen Freunden Bildchen kleben.

Zattoo Livestream

Die Zattoo App bietet Livestreaming aller Spiele. In der Premiumversion gibt es sogar alle Spiele in HD. Diese kann für 30 Tage kostenlos getestet werden – zufällig dauert die Fußball EM 2021 genau 30 Tage. Diese App macht übrigens keinen Unterschied, wo sich der Nutzer befindet. Die Angebite der ARD sind nämlich im Ausland beispielsweise oft nur beschränkt nutzbar, wohingegen Zattoo immer überträgt. Es ist egal, wo man ist und ob sich das Handy gerade im Netz des Nachbarlandes befindet oder nicht. Damit ist Zattoo besonders praktisch für alle Bewohner von Grenzregionen, sowie für Grenzpendler.