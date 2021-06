Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 14.06.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Verkehrsbehinderungen aufgrund eines Verkehrsunfall

Bad Dürkheim (ots) – Im Ortsteil Seebach kommt es aktuell (14.06.2021, 20:15 Uhr) aufgrund eines Verkehrsunfalls zu Behinderungen im Straßenverkehr. Es wird nachberichtet.

Grünstadt: Einbruch bei einer Maschinenbau-Firma

Grünstadt, Benzstraße – 13.06.2021, 19:30 Uhr (ots) – Der 58-jährige Geschädigte teilte per Notruf mit, dass seine Frau gerade einen Einbrecher vom Firmengelände in der Benzstraße verjagt habe. Am Tatort wurde festgestellt, dass offensichtlich mehrere Täter über einen längeren Zeitraum auf dem Betriebsgelände zugange waren. U.a. nutzten sie einen Gabelstapler, um einen Container mit Metall im Wert von mehreren Tausend Euro zu füllen und für den Abtransport vorzubereiten. Offensichtlich wurden die Täter durch das Erscheinen der Ehefrau des Geschädigten bei ihrer Tatausübung gestört. Sie konnten unerkannt flüchteten. Eine Fahndung mit zusätzlichen Polizeikräften aus Bad Dürkheim und der Autobahnpolizei verlief ohne Erfolg. Von einem der Täter liegt eine Personenbeschreibung vor: männlich, ca. 175cm groß, kräftige Statur, bekleidet mit heller Jogginghose, Base Cap und rotem Oberteil. Zum Fluchtfahrzeug liegen keine Hinweise vor. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Möglicherweise hat gestern (bis 19:30 Uhr) jemand im Grünstadter Industriegebiet (Benzstraße / Industriestraße) verdächtige Wahrnehmungen gemacht. Hinweise bitte an die Polizei Grünstadt – Tel. 06359 93120.

Grünstadt: Radfahrer gefährdet – mit PKW geflüchtet

Grünstadt, Kreuzerweg – 11.06.2021, 19:40 Uhr (ots) – Die 63- und 53-jährigen Geschädigten fuhren mit ihren Fahrrädern auf dem Kreuzerweg Richtung Stadtmitte, als ihnen ein PKW auf ihrer Seite entgegen kam. Nur durch ein Ausweichen auf den Grünstreifen konnten die Beiden einen Zusammenstoß mit dem PKW verhindern. Nach Angaben der Geschädigten soll der PKW-Fahrer (30-er Zone) mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein. Während des Manövers stieß der PKW auch noch mit seinem rechten Außenspiegel gegen den Außenspiegel eines geparkten PKW. Der Fahrer des Audi entfernte sich ohne anzuhalten von der Unfallstelle. Das Kennzeichen konnten die Geschädigten ablesen – eine Personenbeschreibung lag auch vor. Kurz nach 20:00 Uhr meldete sich der Sohn des Audi-Halters und wollte eine Unfallflucht anzeigen. Jemand hätte den Außenspiegel am PKW seiner Eltern (die übers Wochenende weggefahren waren) in der Neugasse beschädigt. Bei der Überprüfung verstrickte sich der 16-Jährige in Widersprüche – zudem passte die Personenbeschreibung auf ihn als Fahrer zum Vorfall im Kreuzerweg. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt, um weitere „Schwarzfahrten“ zu verhindern. Die Ermittlungen dauern an.

Weisenheim am Berg: Unter Alkoholeinwirkung Unfall verursacht

Weisenheim am Berg (ots) – Am 13.06.2021, gegen 17:00 Uhr, kam es in der Leistadter Straße in Weisenheim am Berg zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Kleinkraftrad-Fahrerin. Eine 48-Jährige befuhr mit ihrem Kleinkraftrad der Marke Triumph die L517 aus Fahrtrichtung Weisenheim am Berg kommen in Fahrtrichtung Bad Dürkheim. Dabei missachtete sie an der Einmündung des Südtiroler Rings in die L517 die Vorfahrt des aus ihrer Sicht von links kommenden Fahrers eines Audi A3. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Am Audi entstand ein Sachschaden von 3000 Euro. Am Kleinkraftrad ein Schaden von 1500 Euro. Die 48-Jährige wurde dabei leicht verletzt und durch das DRK in ein Krankenhaus verbracht. Während der Kontrolle der 48-Jährigen konnten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,35 Promille. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Gegen sie wird nun wegen Verursachen eines Verkehrsunfalls unter Alkoholeinwirkung ermittelt.

