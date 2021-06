Landau in der Pfalz: Die Polizei-News

Hayna – Brand in Hayna

Ein Sachschaden im hohen sechsstelligen Bereich ist die Folge eines Brandes, der sich am 14.06.2021 in der Kreuzstraße in Hayna ereignete. Von dem Feuer betroffen waren zwei Scheunen und die beiden angrenzenden Wohnhäuser. Alle Bewohner konnten evakuiert und in Sicherheit gebracht werden. Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Die Nachlöscharbeiten dauern zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch an. Insgesamt waren 180 Einsatzkräfte vor Ort.

A65/AS LD-Nord – Verlorene Ladung verursacht Sachschaden

Ein verlorenes Solarpanel führte gestern Mittag (13.06.2021, 12.30 Uhr) auf der A65 bei der AS Landau-Nord (Fahrtrichtung Ludwigshafen) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mercedes im Frontbereich beschädigt wurde. Das Teil hatte zuvor ein bislang unbekanntes Fahrzeug verloren. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.