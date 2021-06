Fußgängerin gestreift und geflüchtet – Wer hat etwas gesehen?

Am 14.06.2021, gegen 07:40 Uhr, wurde eine 19-jährige Fußgängerin in der Pfalzgrafenstraße bei einem Unfall leicht verletzt. Die Frau wollte die Kreuzung Pfalzgrafenstraße/Roonstraße überqueren, als sie von einem Auto gestreift wurde. Das Auto sei von der Roonstraße in die Pfalzgrafenstraße abgebogen. Der Fahrer entfernte sich von dem Unfallort, ohne sich um die leichtverletzte Fußgängerin zu kümmern. Bei dem Auto soll es sich um ein silbernes älteres Fahrzeug mit getrübten Scheinwerfern gehandelt haben. Der Fahrer sei männlich, ca. 20 – 30 Jahre alt, habe dunkles lockiges Haar gehabt und trug ein weißes T-Shirt und eine Sonnenbrille.

Aufgrund der Uhrzeit (Schulbeginn der in der Nähe befindlichen Schulen), sollen sich viele potentielle Zeugen an der Örtlichkeit befunden haben. Die Polizei Ludwigshafen bittet Personen, die etwas beobachtet haben oder die Hinweise zu dem flüchtenden Fahrer geben können, sich zu melden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Polizeibeamtin durch flüchtenden Rollerfahrer verletzt

Am Sonntag (13.06.2021), gegen 23:30 Uhr, wollten ein Polizeibeamter und eine Polizeibeamtin der Polizei Ludwigshafen zwei Personen an der IGS Edigheim kontrollieren. Eine Person flüchtete sofort zu Fuß. Die zweite Person, ein Jugendlicher, wollte mit seinem Roller ebenfalls flüchten. Die Polizeibeamtin forderte ihn zum Stehenbleiben auf und wollte diesen festhalten. Der Rollerfahrer fuhr trotzdem los und riss die Beamtin ca. 15 Meter mit sich. Sie stürzte und wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Sie wurde leicht verletzt, konnte ihren Dienst jedoch nicht fortsetzen. Die Ermittlungen zu dem geflüchteten Rollerfahrer dauern an. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, 14-17 Jahre alt kräftig gebaut und hat dunkles Haar.

Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Hinweise auf den geflüchteten Rollerfahrer geben?

Farbschmierereien – Wer hat etwas gesehen?

In der Zeit vom 12.06., 21:00 Uhr bis zum 13.06.2021, 10:50 Uhr, wurden in der Nietzschestraße und im Schwalbenweg Hauswände von der Rupprechtschule und von zwei Wohnhäusern mit Farbe besprüht. Durch die Farbschmierereien entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2.200,- Euro.

Wer hat die Taten beobachtet oder kann Hinweise geben?

Auto mit Farbe bespritzt

In der Zeit vom 12.06., 20:30 Uhr bis zum 13.06.2021, 10:30 Uhr wurde ein grauer VW in der Kußmaulstraße mit Farbe bespritzt. Auch der Gehweg und der Treppenaufgang eines Mehrfamilienhauses wurden durch die Farbe beschädigt. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den/die Versursachenden geben?

Brand eines Müllcontainers – Wer kann Hinweise geben?

In der Nacht auf Montag (14.06.2021), gegen 01:50 Uhr, brannte in der Kropsburgstraße ein Müllcontainer. Der entstandene Schaden wird auf ca. 100,- Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun die Ursache des Feuers und bittet um Hinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Kleine Brände in Waldstück

Am 13.06.2021, gegen 11:45 Uhr, wurde von Zeugen ein Brand im Bereich eines Waldstücks in der Straße Am Weidenschlag gemeldet. Vor Ort konnten insgesamt 20 kleine Brandflächen im Abstand von mehreren Metern festgestellt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Eine genaue Schadenshöhe steht bislang nicht fest.

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Sachbeschädigung – Wer hat etwas beobachtet?

Am 13.06.2021, um 06:30 Uhr, wurde eine Sachbeschädigung in der Bismarckstraße gemeldet. Unbekannte hatten die Schaufensterscheibe eines Nagelstudios eingeschmissen und diese hierdurch beschädigt. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit ermittelt.

Wir bitten Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

32-jährige Fahrradfahrerin angefahren und abgehauen

Eine 32-jährige Fahrradfahrerin wurde am 13.06.2021, gegen 04:45 Uhr, von einem schwarzen Peugeot in der Maudacher Straße derart touchiert, dass sie stürzte. Hierdurch erlitt die junge Frau Prellungen sowie eine Verletzung am Knöchel. Der Fahrer oder die Fahrerin des Peugeots fuhr indes einfach weiter, ohne sich um die 32-Jährige zu kümmern. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet dringend um sachdienliche Hinweise. Wer hat den Unfall beobachtet und kann etwas zu dem schwarzen Peugeot sagen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Aus gegebenem Anlass hier noch einmal unser dringender Appell an alle Autofahrenden: Der seitliche Abstand zu Radfahrenden muss innerorts mindestens 1,5 m und außerorts mindestens 2 m betragen. Wer ein Fahrrad überholt und dies nicht beachtet, muss mindestens mit einem Bußgeld rechnen. Sollte es zu einem Unfall kommen, bleiben Sie stets vor Ort und informieren Sie die Polizei. Wer sich unerlaubt vom Unfallort entfernt, macht sich strafbar und kann mit einer Geldstrafe und einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahre bestraft werden.