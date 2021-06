Rheinpfalzkreis: Die Polizei-News

(Schifferstadt) Bilanz der Verkehrssicherheitswoche

Die Verkehrssicherheitswoche der Polizeiinspektion Schifferstadt ging am 11.06.2021 zu Ende. Insgesamt sind in fünf Tagen 227 Verwarnungsgelder erhoben oder Ordnungswidrigkeitenanzeigen erfasst worden. Den größten Teil davon machten Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit aus, aber es gab auch 23 Gurtverstöße zu ahnden. Immerhin hatte nur ein Autofahrer sein Handy während der Fahrt genutzt. Die Kontrollen der Polizei enden jetzt natürlich nicht, sondern sie werden in anderer Form weitergeführt.

(Schifferstadt) Trunkenheitsfahrten und Unfallflucht

Am Sonntagnachmittag gegen 16:20 Uhr geschah an der Ampel an der Kreuzung Salierstraße/Lillengasse ein Auffahrunfall, als eine 20-jährige Autofahrerin wegen des roten Lichtzeichens anhielt und der nachfolgende Pkw-Fahrer auffuhr. Als die junge Frau die Polizei rufen wollte, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme vor Ort kam das flüchtende Fahrzeug wieder zurück, der Fahrer wäre laut Angaben der 20-Jährigen aber ein anderer gewesen. Bei der Kontrolle des Fahrers stellte sich heraus, dass er Alkohol konsumiert hatte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,67 Promille. Einige Minuten später kam der eigentliche Unfallverursacher auch zurück, diesmal als Beifahrer in einem anderen Fahrzeug. Er bestritt, etwas mit dem Unfall zu tun gehabt zu haben. Auf Nachfrage räumte er ein, alkoholisiert zu sein. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,11 Promille. Die beiden Herren mussten die Polizisten zur Dienststelle begleiten, wo ihnen durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Sie erwarten nun Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr bzw. Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Führerscheine von beiden sind sichergestellt worden.