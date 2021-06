Altdorf – Verletzter Motorradfahrer

Im Begegnungsverkehr stieß gestern Abend (13.06.2021, 18 Uhr) in der Hauptstraße ein 55 Jahre alter Motorradfahrer mit einem entgegenkommenden PKW einer 64 Jahre alten Fahrerin zusammen. Während an dem PKW der Außenspiegel beschädigt wurde, verletzte sich der Zweiradfahrer an der linken Hand und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bad Bergzabern – Radfahrer prallt gegen Pkw

An der Einmündung Weinstraße/Poststraße kam es am Sonntag, 13.06.21, gegen 21:50 Uhr, zum Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Der 33-jährige Mountainbike-Fahrer befuhr den Gehweg der Weinstraße in Richtung Bahnhof. Der 19-jährige Fahrer eines Pkw Skoda wartete in der Poststraße und war im Begriff in die Weinstraße einzufahren. Der Radfahrer fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit und prallte gegen die Beifahrerseite des Pkw Skoda. Der Radfahrer wurde leichtverletzt, an den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 4600.- Euro.