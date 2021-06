Fahrradfahrer im Rausch

Kaiserslautern (ots) – Alkohol und Drogen hatte ein Fahrradfahrer „intus“, den

die Polizei am Sonntagnachmittag in der Innenstadt kontrollierte. Als die

Beamten den 46-Jährigen gegen 16.15 Uhr in der Friedrich-Engels-Straße stoppten,

schlug ihnen sofort die starke Alkoholfahne des Mannes entgegen. Darauf

angesprochen, gab er an, erst vor 20 Minuten drei Schnäpse getrunken zu haben.

Ein Atemtest vor Ort zeigte einen Pegel von 1,48 Promille.

Weil der 46-Jährige zudem angab, regelmäßig Amphetamin und Cannabis zu

konsumieren, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Um zu verhindern, dass er doch

wieder auf sein Fahrrad steigt, wurde die Luft aus den Reifen gelassen.

Einen weiteren Fahrradfahrer zog eine Polizeistreife in der Nacht zu Montag aus

dem Verkehr. Der Grund: Der 28-Jährige stand deutlich unter Drogeneinfluss.

Bei der Kontrolle des Mannes gegen 2.30 Uhr am Fackelrondell zeigte er die

typischen Auffälligkeiten, und gab auch zu, vor kurzem einen Joint geraucht zu

haben. Auch ihm wurde die Weiterfahrt nicht gestattet. Der 28-Jährige zeigte

sich einsichtig und setzte seinen Weg zu Fuß fort. |cri

Von Straße abgekommen, Zaun durchbrochen

Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Glück im Unglück hatte eine

Autofahrerin am frühen Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall auf der L356

zwischen Ramstein und Mackenbach. Gegen 18 Uhr kam die 37-jährige Frau aus noch

ungeklärter Ursache mit ihrem Mini von der Fahrbahn ab. Der Wagen durchbrach

einen Wildzaun und stürzte den Abhang hinunter.

In Höhe des Kreisels der darunter liegenden L369 kam der Pkw schließlich zum

Stehen. Die Fahrerin stieg aus und verließ die Unfallstelle zu Fuß.

Die 37-Jährige konnte wenig später in der Nähe aufgegriffen werden. Sie befand

sich in einem emotionalen Zustand und machte einen verwirrten Eindruck, war aber

offenbar unverletzt. Der Rettungsdienst nahm die Frau dennoch mit und brachte

sie ins nächste Krankenhaus.

Der Pkw wurde abgeschleppt. Am Fahrzeug und am Wildzaun entstanden Schäden von

insgesamt mehreren tausend Euro. |cri

Schwarzer Kastenwagen gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich

am Sonntagnachmittag in der Reichswaldstraße ereignet hat. Der Fahrer eines

schwarzen Kastenwagens, der durch sein Verhalten den Unfall auslöste, machte

sich aus dem Staub. Hinweise auf das Fahrzeug und/oder den Fahrer nimmt die

Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 gern entgegen.

Zu dem Unfall kam es gegen 15 Uhr, als ein 77-jähriger Mann mit seinem VW Golf

in Richtung Berliner Straße durch die Reichswaldstraße fuhr. In Höhe des Hauses

Nummer 49 kam ihm der schwarze Kastenwagen (vermutlich ein Kleinbus) entgegen.

Nach Angaben des Golf-Fahrers fuhr der andere Wagen so weit auf seiner Seite,

dass er nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Bei dem Ausweichmanöver stieß der Golf dann allerdings gegen einen geparkten VW

Golf am Straßenrand. Der eine wurde am rechten Außenspiegel beschädigt, der

andere durch den Spiegel auf der kompletten Fahrerseite. Geschätzter

Sachschaden: etwa 1.500 Euro.

Zu einer Berührung mit dem schwarzen Kastenwagen kam es nicht. Er fuhr einfach

weiter. |cri

Polizei überwacht Einhaltung des Tempolimits

Waldleiningen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Die Polizei hat am Sonntag auf der

Bundesstraße zwischen Hochspeyer und Johanniskreuz die Einhaltung des

Tempolimits kontrolliert. Im überwachten Streckenabschnitt ist eine

Höchstgeschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde erlaubt. Neun Motorradfahrer

fielen auf, weil sie zu schnell fuhren. Davon kommen auf fünf Fahrer ein teures

Bußgeld und Punkte im Verkehrszentralregister zu. Ein Motorradfahrer muss zudem

mit einem Fahrverbot rechnen. Er war mit einer Geschwindigkeit von 161

Kilometern pro Stunde unterwegs. Die anderen drei Biker kamen mit einem

Verwarnungsgeld davon. |erf

Betrunken Auto gefahren und gegen Verfügung verstoßen

Kaiserslautern (ots) – Über Notruf ist die Polizei am Sonntagnachmittag auf den

Einsiedlerhof gerufen worden. Ein 46-jähriger Mann hatte hier trotz einer

aktuellen Gewaltschutzverfügung den Kontakt zu einer ehemaligen Freundin

gesucht. Nach Angaben der Mitteilerin war der Mann betrunken und aggressiv.

Als die ausgerückte Streife wenig später vor Ort eintraf, flüchtete der

46-Jährige durch den Garten des Hauses in Richtung Waldgebiet. Mit Unterstützung

eines Diensthundes konnte der Mann dort etwa 45 Minuten später gestellt werden.

Er roch stark nach Alkohol; ein erster Atemtest bescheinigte ihm einen Pegel von

1,83 Promille. Der 46-Jährige wurde deshalb zur nächsten Dienststelle gebracht,

wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Seinen Führerschein musste er abgeben;

auch die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Weil der Mann mit seinem Auto zur Wohnung der Ex-Freundin gekommen war, wird

gegen ihn nicht nur wegen des Verstoßes gegen die Gewaltschutzverfügung, sondern

auch wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. |cri

Auf Verwarnung folgt Strafanzeige

Kaiserslautern (ots) – Dass er sich nicht angeschnallt hatte, hat für einen Mann

aus dem Stadtgebiet eine Reihe von Konsequenzen nach sich gezogen. Der

33-Jährige war am Freitag als Fahrer eines BMW in der Feuerbachstraße einer

Kontrolle unterzogen worden, weil den Polizeibeamten aufgefallen war, dass er

keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte.

Während der Kontrolle stellte sich dann allerdings heraus, dass für den BMW kein

Versicherungsschutz bestand und die Kennzeichen deshalb zur Zwangsentstempelung

ausgeschrieben waren. An den Schildern wurden deshalb die Stempel entfernt,

außerdem der Fahrzeugschein und die Schlüssel sichergestellt.

Der Halter des Wagens wurde ebenfalls verständigt, kam vor Ort und wurde über

die Maßnahmen informiert. Auf beide Männer kommen nun Strafanzeigen zu. |cri

Hochzeitstag gefeiert – Führerschein weg

Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Weil er

seinen Hochzeitstag feierte und sich dann hinters Steuer seines Autos setzte,

musste am Sonntag ein Mann aus der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg seinen

Führerschein abgeben. Er war betrunken Auto gefahren.

Der 69-Jährige war am Abend einer Verkehrsteilnehmerin aufgefallen, weil er mit

seinem Fahrzeug in Schlangenlinien fuhr. Sie alarmierte die Polizei. Eine

Streife machte den Fahrer an seiner Wohnanschrift ausfindig. Der Mann war

alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Nach

Angaben von Angehörigen hatte der 69-Jährigen seinen Hochzeitstag gefeiert. Er

erklärte, dass er nur wenige Bier und Schnaps getrunken habe. Der Mann musste

die Beamten zur Polizeidienststelle begleiten. Dort entnahm ihm ein Arzt eine

Blutprobe. Sie soll Aufschluss über die genaue Blutalkoholkonzentration geben.

Den Führerschein des 69-Jährigen stellten die Beamten sicher. Der Mann muss mit

dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren

ein. |erf

Nachbarinnen streiten heftig

Kaiserslautern (ots) – Eine Auseinandersetzung unter Nachbarn ist am

Sonntagmittag in Kaiserslautern eskaliert. Die seit längerem bestehenden

Streitigkeiten gipfelten in gegenseitigen Körperverletzungen. Die Polizei

ermittelt gegen beide beteiligten Frauen.

Nach den bisherigen Angaben kam es in der Mittagszeit in dem Mehrfamilienhaus zu

einem lautstarken Tumult im Treppenhaus. Die ältere der beiden Frauen öffnete

ihre Wohnungstür, um nachzuschauen, was los ist. An der Türschwelle sei der

Streit dann eskaliert – sie erhielt von der halb so alten Nachbarin einen Schlag

ins Gesicht und zog sich eine Schwellung über dem Auge und eine Schürfwunde an

der Nase zu. Außerdem war das Auge blutunterlaufen. Umgekehrt gab die Jüngere

an, von der Seniorin mit einem Holzstock auf den Kopf geschlagen worden zu sein.

Beide Frauen lehnten eine ambulante Versorgung ihrer Verletzungen ab – stellten

jedoch Strafantrag. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Unfallflucht: Parkendes Auto beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Beim Ein- oder Ausparken auf einem Parkplatz in der

Morlauterer Straße, in der Nähe zum Freibad Waschmühle, hat am Sonntagnachmittag

ein Fahrzeugführer mit seinem Wagen einen parkenden Pkw beschädigt. Der

Unbekannte streifte den schwarzen VW Golf an einem Kotflügel. Die Polizei

schätzt den entstandenen Schaden auf mindestens 300 Euro. Der Verantwortliche

begann Fahrerflucht. Zeugen, die den Unfall zwischen 13 Uhr und 17:30 Uhr

beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Diebe haben (zu) leichtes Spiel…

Kaiserslautern (ots) – Zwei Diebstähle aus Fahrzeugen sind der Polizei am

Wochenende gemeldet worden. Offenbar hatten die Täter leichtes Spiel – an den

Fahrzeugen wurden keine Aufbruchspuren gefunden.

Wertvolle Beute machten die Unbekannten am Sonntagnachmittag auf dem

Waldparkplatz bei KL-Erlenbach. Ein Paar hatte dort seinen Pkw abgestellt und

war spazieren gegangen. Als die beiden gegen 16 Uhr zum Parkplatz zurückkamen,

stellten sie fest, dass die wertvolle Designer-Handtasche der Frau verschwunden

war – und mit ihr auch ein Designer-Geldbeutel, in dem sich außerdem der

Personalausweis, der Führerschein und die EC-Karte befanden. Der Schaden liegt

nach Angaben der Betroffenen im vierstelligen Bereich.

Die Frau war sich sicher, das Auto beim Verlassen verschlossen zu haben. Es

wurden allerdings keine Aufbruchspuren festgestellt. Wie die Täter den Wagen

öffneten, ist demnach unklar.

Zeugen, die gesehen haben, wer sich an dem BMW X6 zu schaffen gemacht hat,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 bei der

Polizeiinspektion 2 zu melden.

Auch in Kaiserslautern in der Sedanstraße drangen unbekannte Täter in einen

Wagen ein und krallten sich eine Geldbörse, die im Fahrzeuginnenraum abgelegt

war. Darin befand sich neben Personalausweis, Führerschein, Krankenkassen- und

EC-Karte auch ein dreistelliger Bargeld-Betrag. Verschwunden sind außerdem der

Fahrzeugschein und eine Musikbox.

Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Die Tatzeit liegt zwischen

Samstagabend, 21.30 Uhr, und Sonntagmittag, 12.30 Uhr. Der Renault Megane war in

dieser Zeit unverschlossen abgestellt. |cri

Pärchen baldowert Autos aus

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein Mann und eine Frau sind am späten

Sonntagabend in der Hauptstraße aufgefallen. Eine Zeugin meldete der Polizei,

dass das Paar parkende Autos ausbaldowert. Von dem Mann ist bekannt, dass er

eine Glatze hat und mit einem schwarzen T-Shirt und einer schwarzen Hose

bekleidet war. Die Frau trug ein grünes Oberteil und ein Kopftuch. Eine Fahndung

nach den Personen war erfolglos. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder

denen die beiden aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Reizender Geruch im Hausflur

Kaiserslautern (ots) – Eine 47-Jährige wird verdächtigt, am späten Sonntagabend

im Flur eines Mehrfamilienhauses eine reizende Substanz verteilt zu haben. Ein

26-jähriger Bewohner klagte über Atemwegsreizungen und informierte die Polizei

über den Vorfall. Den verdächtigen Geruch nahmen auch die Beamten war.

Vorsorglich wurde der Bereich abgesperrt und die Feuerwehr alarmiert. Die

Wehrleute nahmen Messungen vor, konnten aber keinen verdächtigen Stoff

detektieren. Allerdings konnte ein Pulver sichergestellt werden, das analysiert

wird. Wann das Ergebnis der Untersuchung vorliegt ist derzeit nicht absehbar.

Nach ausreichender Belüftung konnte der Flur wieder betreten werden. Der

26-Jährige wurde vom Rettungsdienst betreut. Die Polizei ermittelt aktuell wegen

des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Die 47-Jährige bestreitet die

Vorwürfe. |erf

Bewusstlos geschlagen – Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet?

Kaiserslautern (ots) – Mit einem Kinnhaken ist in der Nacht zum Sonntag vor

einer Gaststätte in unmittelbarer Nähe zum Altstadtparkhaus ein 29-Jähriger

niedergeschlagen worden. Der Mann wurde bewusstlos und kam ins Krankenhaus. Weil

er keine Erinnerung mehr an den Vorfall hat, sucht die Polizei Zeugen und bittet

um Hinweise.

Kurz vor 3:30 Uhr kam es vor der Gaststätte am Rittersberg zum Streit zwischen

mehreren Personen. Im Verlauf der Auseinandersetzung attackierte laut Zeugen ein

Unbekannter den 29-Jährige und schlug ihm ins Gesicht. Nach dem Kinnhaken

stürzte der Mann zu Boden und blieb regungslos liegen. Der Täter flüchtete. Der

Verletzte wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Klinik konnte

der Mann am Vormittag wieder verlassen. Dabei stellte er fest, dass ihm der

Angreifer den Geldbeutel mitsamt Bargeld, Bank- und Kreditkarten sowie

Ausweisdokumente entwendet hat. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren

eingeleitet und bittet um Hinweise. Wer hat in der Nacht zum Sonntag, etwa

zwischen 3 Uhr und 3:30 Uhr, die Auseinandersetzung beobachtet? Wem sind

Personen aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631

369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Mit lebenslänglichem Servicepaket geworben

Kaiserslautern (ots) – Ein falscher Microsoft-Mitarbeiter hat sich am Samstag

Zugang zum Computer eines 60-Jährigen verschafft. Der angebliche

Servicemitarbeiter warb mit einem lebenslangen Servicepaket.

Zunächst gaukelte der Anrufer dem 60-Jährigen vor, dass es Probleme mit dessen

Computer gebe. Der Mann gewährte dem Unbekannten per Fernwartungssoftware Zugang

zu seinem Rechner. Erst als der vermeintliche Computerspezialist Geld für ein

angeblich lebenslanges Servicepaket forderte, schöpfte der Angerufene Verdacht.

Er beendete das Telefongespräch. Ob der Betrüger Schaden anrichtete, ist aktuell

nicht geklärt.

Die Polizei warnt: Sollten sie auch einen solchen Anruf erhalten, legen Sie auf!

Erlauben Sie keinen fremden Menschen Zugriff auf Ihren Computer. Installieren

Sie auf Weisung des Anrufers niemals Computerprogramme. Lassen Sie sich nicht

unter Druck setzen. Lassen sie nur Ihnen bekannte, vertrauenswürdige Personen

auf Ihren Rechner zugreifen. Echte Microsoft-Mitarbeiter werden Sie nie

unaufgefordert anrufen. Erstatten Sie Anzeige bei Polizei, via Online-Wache im

Internet unter https://s.rlp.de/ow oder persönlich auf einer

Polizeidienststelle. |erf