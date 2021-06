Diebstahl von E-Bikes aus Fahrradgeschäft

Bad Kreuznach (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in das Geschäft

„Fahrrad Rosskopp“ in Bad Kreuznach eingebrochen und insgesamt 11 fabrikneue

Fahrräder entwendet. Die bislang unbekannten Täter hebelten vermutlich die

Seitentür zu dem Geschäft auf und entwendeten 10 E-Bikes sowie ein Crossrad im

Gesamtwert von ca. 46.000EUR. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad

Kreuznach, Tel.: 0671/8811-0 entgegen.

Betrug

Einselthum

Am 11.06.21, gegen 11:00 h erhielt eine 82 Jahre alte Frau aus Einselthum einen Anruf. Die Anruferin gab an, eine Polizistin zu sein. weiterhin erzählte sie, das in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei. Die angerufenen Frau erkannte sofort, dass es sich um eine Betrugsmasche handelte und beendete das Telefonat. Es entstand kein Schaden.

Baum in Brand

Eisenberg (Pfalz)

Am Sonntagabend, den 13.06.2021, kam es auf einem Privatgrundstück am Eisbach zum Brand eines Baumes. Das Feuer konnte durch die freiwillige Feuerwehr gelöscht werden. Personen kamen nicht zu schaden. Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 06352/911-2700 bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

Erfolgreiche Suchmaßnahmen nach hilfloser Person

Bad Kreuznach

Ab 23:00 Uhr gehen sowohl bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach als auch bei der Führungs- und Einsatzzentrale in Mainz gleichzeitig mehrere Notrufe aufgrund von lauten Hilferufen einer Person ein. Da die Hilferufe nicht genau lokalisiert werden konnten, erfolgten intensive Suchmaßnahmen in guter Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und den Kreuznacher Bürger*innen. Nach einer einstündigen Absuche des Waldgebietes oberhalb des Nachtigallenweges in Bad Kreuznach konnte ein stark alkoholisierter und leicht verletzter 30-Jähriger aufgefunden werden. Er wurde durch den Rettungsdienst zwecks weiterer Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.