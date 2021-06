Mainz- Gonsenheim, nach Brand in Hochhaus – Festnahme eines 46-Jährigen aus Mainz Ergänzung zur vorläufigen Festnahme des 46-Jährigen

Mainz-Gonsenheim (ots) – Bei dem 46-jährigen vorläufig festgenommenen Mann

handelt es sich um eine Bezugsperson der verstorbenen Wohnungsinhaberin. Die

Wohnung war zum derzeitigen Zeitpunkt nicht bewohnt. Der Tatverdächtige selbst

ist kein Bewohner des Anwesens. Zum Brandhergang können zum derzeitigen

Zeitpunkt keine detaillierten Angaben gemacht werden. Hinweise auf

Explosivstoffe konnten bislang jedoch nicht verifiziert werden. Der Ersthinweis,

dass der Brand durch eine Explosion ausgelöst wurde, hat sich nicht bestätigt.

Im Laufe der Ermittlungen wird ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Brandort

kann derzeit, aufgrund der noch immer andauernden Arbeiten der Feuerwehr, nicht

betreten werden.

Mainz- Gonsenheim, nach Brand in Hochhaus – Festnahme eines 46-Jährigen aus Mainz

Mainz-Gonsenheim (ots) – Im Zusammenhang mit dem Brand in einem Hochhaus in der

Elsa-Brändström-Straße 61 im Stadtteil Mainz-Gonsenheim, wurde eine 46-jähriger

Tatverdächtiger festgenommen. Der 46-jährige deutsche Staatsangehörige aus Mainz

steht im Verdacht, mit der Brandursache im Zusammenhang zu stehen. Es besteht

der Verdacht einer schweren Brandstiftung. Die Ermittlungen unter Federführung

der Staatsanwaltschaft Mainz dauern an.

Trunkenheitsfahrt

Bingen, 14.06., Koblenzer Straße, 00:50 Uhr. Eine Streife befuhr die B9 Richtung Bingerbrück, als sie beschloss, einen vorausfahren Audi-Fahrer zu kontrollieren. Dieser fiel durch seine unsichere Fahrweise auf. In der Kontrolle bestätigte sich der Verdacht der Beamten: der 39-Jährige hatte einen Alkoholatem und gerötete Bindehäute. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,82 Promille. Der Fahrer wurde auf die Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und eine Sicherheitsleistung erhoben, da der Fahrer nur auf der Durchreise war.

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss und ohne Versicherungsschutz

Bingen, 13.06., Basilikastraße, 13:15 Uhr. Bei einer allgemeinen Streifentätigkeit wurde der 36-jährige Fahrer eines E-Bikes ohne Versicherungskennzeichen kontrolliert. Bei der Kontrolle zeigte der Fahrer Anzeichen eines Betäubungsmittelkonsums. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen; entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Das E-Bike wurde sichergestellt.

Wenig Beanstandungen bei Tuning-Kontrollen

Rheinhessen (ots) – Erfreulich wenige Beanstandungen waren das Ergebnis einer

Sonderkontrolle zum Thema illegale Kraftfahrzeugumbauten. Beamte der

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim führten diese Kontrollen am 11.6.2021 in

der Zeit zwischen 8 und 16 Uhr im gesamten Dienstgebiet durch. Bei insgesamt 10

überprüften Fahrzeugen, die augenscheinlich technische Umbauten aufwiesen, war

nur bei einem der ordnungsgemäße Einbau der Fahrzeugteile nicht nachgewiesen.

Darüber fertigten die Beamten noch zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen

verbotener Nutzung von Smartphones am Steuer und in einem Fall wegen verbotener

Nutzung des Seitenstreifens auf der Autobahn.