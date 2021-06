Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Worms (ots) – Bislang unbekannte Täter hoben in der Nacht zum heutigen Montag

auf dem Verbindungsweg zwischen der Bertha-von-Suttern-Straße und der

Winzerstraße zwei Kanaldeckel aus der Fassung. Die beiden Deckel legten sie

neben dem Bodeneinlass ab, so dass die Kanalschächte für einen unbekannten

Zeitraum offenstanden. Glücklicherweise kamen weder Fußgänger noch

Fahrzeugführer zu Schaden. Gegen 02:30 Uhr wurde die Polizei über die

Gefahrenstelle informiert und konnte die Gullideckel vor Ort wieder an ihrem

Bestimmungsort bringen. Eine Absuche in den umliegenden Straßen brachte keine

weiteren Gefahrenstellen zu Tage. Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizei

Worms unter der Rufnummer 06241-8520 entgegen.

Saulheim, K 21, Auffahrunfall mit 2 Verletzten

Wörrstadt (ots) – Am 13.06.2021 gegen 18.25 Uhr kam es auf der K 21 zwischen

Wörrstadt und Saulheim zu einem Verkehrsunfall mit 2 Verletzten. Kurz vor der

Ortseinfahrt Saulheim bremste ein 24-Jähriger die Geschwindigkeit seines

Fahrzeuges herunter, ein nachfolgender 37-Jähriger erkannte dies zu spät und

fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Bei dem Unfall wurden ein 5-jähriges

Kind und eine 24-jährige Frau leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr

fahrbereit mussten abgeschleppt werden. Im Einsatz waren zwei

Rettungshubschrauber, 4 RTW und 2 Funkstreifenwagen der Polizei Wörrstadt. Die K

21 war zwischen Wörrstadt und Saulheim für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt.

Feuerwehreinsatz wegen Konfetti

Worms, Herrnsheimer Schloßpark (ots) – Am Sonntag, den 13.12.2021 kommt es

während der Mittagsstunden im Herrnsheimer Schloßpark zu einem Feuerwehreinsatz.

Dort haben bislang unbekannte Personen vermutlich eine „Konfettikanone“

gezündet. Das Konfetti verteilte sich am Ufer und im Teich. Es bestand eine

latente Gefahr durch mögliches Verschlucken der Folienstreifen für die heimische

Tierwelt. Daher werden der Teich und das Ufer durch die Freiwillige Feuerwehr

Herrnsheim gereinigt. Wer sachdienliche Hinweise zu den Personen geben kann,

soll sich bitte bei der Polizei Worms unter 06241-8520 melden.