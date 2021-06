Karlsruhe- 20-Jähriger nach Ladendiebstahl dem Haftrichter vorgeführt

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Am Samstag gegen 17:30 Uhr wurde ein 20 Jahre alter Marokkaner in einem

Bekleidungsgeschäft in der Karlsruher Innenstadt von einer Ladendetektivin beim

mutmaßlichen Diebstahl einer Badehose beobachtet.

Als er das Ladengeschäft mit dem Diebesgut verlassen wollte, wurde er durch die

Ladendetektivin angesprochen und bis zum Eintreffen einer Polizeistreife

festgehalten. Bei der anschließenden körperlichen Durchsuchung durch Beamte des

Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz konnte die Badehose im Wert von 69,90 Euro

unter seiner getragenen Jogginghose aufgefunden werden.

Der Beschuldigte ist bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten,

weshalb er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Sonntag dem

zuständigen Haftrichter vorgeführt wurde, der Haftbefehl erließ.

Karlsbad – Küchenzeile abgebrannt

Karlsruhe (ots) – Glücklicherweise lediglich Sachschaden entstand beim Brand

einer Küchenzeile in der Remchinger Straße in Karlsbad-Auerbach am

Samstagnachmittag.

Eine 32-jährige Frau wollte gegen 17 Uhr Essen für ihre Kinder vorbereiten und

stellte daher den Topf auf eine ausgeschaltete Herdplatte. Nach ersten

Ermittlungen verließ sie für kurze Zeit die Küche. Als sie zurückkam hatte das

Feuer bereits die Dunstabzugshaube und Teile der Küchenmöbel in Brand gesetzt.

Erst die verständigte Feuerwehr konnte das Feuer löschen, Löschversuche von

Nachbarn waren fehlgeschlagen.

Vermutlich hat eines der kleinen Kinder die Herdplatte, auf der das vorbereitete

Essen stand, angestellt und so den Brand verursacht. Weil die Wohnung momentan

unbewohnbar ist, wurde der sechsköpfigen Familie durch die Gemeinde Karlsbad

kurzfristig eine Ersatzwohnung gestellt.

Glücklicherweise wurden bei dem Brand keine Personen verletzt.

Bretten – 30-jähriger Autofahrer mit über drei Promille aus dem Verkehr gezogen

Karlsruhe (ots) – Mit über 3 Promille war am Samstagnachmittag ein 30 Jahre

alter Autofahrer unterwegs.

Gegen 14:40 Uhr fiel der Fahrer einer Streife auf einem Supermarktparkplatz in

der Pforzheimer Straße in Bretten auf. Als die Beamten den Fahrer kontrollieren

wollte, machte er sich mit seinem Fahrzeug in Richtung Kreisverkehr aus dem

Staub. Das Fahrzeug konnte an der Einmündung Bretten-Ruit überholt, angehalten

und anschließend kontrolliert werden. Der stark alkoholisierte Fahrer konnte

sich bei der anschließenden Kontrolle nur schwer auf den Füßen halten. Ein

durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 3,24 Promille,

weshalb er die Beamten mit auf das Revier begleiten musste.

Bedrohung mit Messern durch unbekannte Tatverdächtige

Karlsruhe/Mannheim (ots) – Bislang unbekannte Tatverdächtige bedrohten

Donnerstag (10. Juni) mehrere Reisende auf der Fahrt von Karlsruhe nach Mannheim

mit Messern. Zwischen 13:30 und 14:30 Uhr befanden sie sich zusammen mit

mehreren Reisenden in der S9. Einzelnen hielten die beiden Männer nach Angaben

eines 18-jährigen Geschädigten ein Messer vor den Körper. Verletzt wurde hierbei

niemand.

Die Bundespolizei sucht nun weitere Geschädigte und Zeugen, die Angaben zu den

zwei tatverdächtigen Männern machen können. Der Zug kam gegen 14:30 Uhr im

Mannheimer Hauptbahnhof auf Gleis 12 an. Von dort aus entfernten sich die

bislang Unbekannten.

Sie werden beschrieben als etwa 50 Jahre alt und zwischen 170 und 180 cm groß.

Einer der Männer trug eine schwarze dreiviertel Hose, schwarze Sportschuhe und

einen hellen Hoodie. Der andere Mann war bekleidet mit hellen Sportschuhen,

einer blauen, langen Hose, einem roten T-Shirt und einer dunklen Jacke.

Zeugen und Geschädigte können mögliche Hinweise unter 0721 120160 der

Bundespolizei mitteilen oder hierfür das Online-Formular unter

www.bundespolizei.de nutzen.

Bruchsal – Betrunkener Fiat-Fahrer ohne Führerschein unterwegs

Karlsruhe (ots) – Polizeibeamte kontrollierten am Sonntagabend, gegen 23.00 Uhr,

einen 28-jährigen Fiat-Fahrer, der unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein

in Bruchsal unterwegs war. Bei der Kontrolle an der Einmündung Bahnhofsplatz/

Amalienstraße nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr, weshalb sie einen

Alkoholtest durchführten. Dieser ergab einen Wert von 2,5 Promille. Außerdem

konnte der 28-Jährige nicht die erforderliche Fahrerlaubnis vorzeigen. Als dem

Fiat-Fahrer auf der Dienststelle eine Blutprobe abgenommen werden sollte, wehrte

er sich massiv gegen die Maßnahme und beleidigte die eingesetzten Beamten

fortwährend. Die Blutentnahme musste daraufhin unter Zwang erfolgen.

Anschließend verbrachte der 28-Jährige die Nacht im Polizeigewahrsam.

Karlsruhe – Viele Menschen am Samstagabend im Schlossgarten – Ausschreitungen im Keim erstickt

Karlsruhe – Viele junge Menschen waren am Samstagabend bis in die Nacht

zum Feiern in den Karlsruher Schlossgarten und auf den Schlossvorplatz gekommen.

Es herrschte eine aggressive Grundstimmung, vielfach wurde gegen die Abstands-

und Hygieneregeln verstoßen. Kurz nach 22 Uhr wurde der Schlossgarten sukzessive

durch Polizeikräfte geräumt.

Schon kurz nach 19 Uhr fielen in der Innenstadt Personengruppen auf, die

teilweise mit Getränken beladen in den Schlossgarten zum Feiern zogen. Es wurde

erheblich dem Alkohol zugesprochen. Zu Spitzenzeiten hielten sich offenbar um

die 1000 teils alkoholisierte und aggressive Menschen auf der Wiese auf. Es kam

zu zwei sexuellen Belästigungen zum Nachteil junger Frauen und einer

gefährlichen Körperverletzung.

Außerdem wurden die daraufhin aus dem ganzen Stadtgebiet zusammen gezogenen

Polizeikräfte massiv beleidigt. Ein Einsatzfahrzeug der Polizei wurde mit

Gegenständen beworfen, die Besatzung eines Rettungswagens musste durch

Polizeibeamte geschützt werden. Es wurde niemand verletzt, der Streifenwagen

wurde glücklicherweise nicht beschädigt.

Um eine weitere Eskalation zu vermeiden war eine Räumung des Schlossgartens und

eine restriktive Trennung beziehungswiese Kanalisierung der Menschen notwendig.

Mit dem Beginn der Maßnahme befolgten die Personen die Anweisungen der Polizei

und verließen den Schlossgarten. Starke Polizeipräsenz an bekannten Treffpunkten

in der Innenstadt verhinderte wohl weitere Ansammlungen und Solidarisierungen.

So konnten die Einsatzmaßnahmen gegen 03 Uhr beendet werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden offenbar weder Polizeibeamte noch Publikum

im Zuge der Räumung verletzt.

Walzbachtal – Verkehrsunfall mit zwei Verletzten – Polizei sucht Zeugen

Walzbachtal-Wössingen – Zwei Verletzte und ein geschätzter Sachschaden von

12.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am vergangenen Freitagmittag

im Walzbachtal bei Wössingen.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr eine 54-Jährige gegen 13.10 Uhr mit ihrem

VW die bevorrechtigte Landesstraße 571 in Richtung Wössingen. An einer Kreuzung

auf Höhe des dortigen Zementwerks kam die Fahrzeugführerin wohl nach rechts von

der Straße ab und kollidierte mit dem verkehrsbedingt wartenden VW eines

22-Jährigen.

Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall verletzt. Die mutmaßliche

Unfallverursacherin musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Beide

Fahrzeuge waren nichtmehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Zum Unfallhergang hat das Polizeirevier Bretten noch Fragen. Zeugen werden

gebeten sich unter 07252/50460 zu melden.

Waghäusel – Vandalen wüten zwei Mal auf dem Schulhof der Bolandenschule

Karlsruhe – Zwei Mal an diesem Wochenende brachen bislang Unbekannte auf

dem Hof der Bolandenschule in Waghäusel in der Schulstraße Schuppen auf, die der

Aufbewahrung von Pausenspielzeug für die Grundschüler dienen. An den Türen

entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zuvor hatten die Täter

einen Zaun überstiegen.

Der erste Vorfall ereignete sich in der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen

16 Uhr und 8 Uhr. Hier wurde offenbar die Tür mittels brachialer Gewalt aus den

Angeln gedrückt, um sich Zutritt zu verschaffen. Spielgeräte wurden auf dem Hof

verteilt und Sitzgelegenheiten umgedreht und beschädigt. Der Sachschaden beträgt

ungefähr 2000 Euro.

Im zweiten Fall, am frühen Samstagabend, wurde ein zweiter Schuppen aufgebrochen

und die Tür beschädigt. Auch hier waren Spielgeräte ausgeräumt worden. Gegen 19

Uhr hatte eine männliche Person mit falscher Telefonnummer die Polizei

verständigt, weil sich angeblich unberechtigte Personen auf dem Schulgelände

aufhielten. Die eintreffenden Polizeibeamten stellten dann den aufgebrochenen

Schuppen fest. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.

Eine Sicherung der vorhandenen Spuren ist erfolgt, die Ermittlungen dauern an.

Karlsruhe – Kontrollen am Turmberg durch Polizei und Stadt Karlsruhe

Karlsruhe – Am Wochenende, von Samstag, 19.00 Uhr bis Sonntag, 00.30 Uhr

führten das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach zusammen mit der Verkehrspolizei,

dem Kommunalen Ordnungsdienst und dem gemeindlichen Vollzugsdienst Kontrollen an

den Zufahrtsstraßen zum Turmberg und der Turmberg-Plattform durch.

Bei sommerlichen Temperaturen hielten sich zahlreiche Personen auf der

Turmberg-Plattform auf. Die Bestimmungen der Corona-Verordnung wurden

eingehalten, sodass ein einschreiten nicht erforderlich war. Nach Schließung

gegen 21.00 Uhr verließen die Personen die Plattform. Mehrere Personen hielten

sich dann auf dem nahegelegenen Parkplatz auf.

An den Zufahrtsstraßen wurden Fahrzeuge und Fahrer kontrolliert. Es mussten

mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden. Fünf Fahrer waren mit

nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs. Achtmal mussten der nicht angelegte

Sicherheitsgurt und dreimal die Beförderung von Kindern ohne jegliche Sicherung

beanstandet werden. An zwei Fahrzeugen wurden technische Veränderungen

vorgenommen die ein erlöschen der Betriebserlaubnis zur Folge hatten. Eine

Weiterfahrt wurde untersagt. Wegen widerrechtlichen Parkens wurden 20

Verwarnungen ausgesprochen. Drei Personen werden wegen widerrechtlicher

Entsorgung ihres Mülls angezeigt.

Rheinstetten – Hitzefalle Auto – Hund auf Parkplatz am Epplesee zurückgelassen

Karlsruhe – Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes verständigten am Sonntag

gegen 16:00 Uhr die Polizei, da sie auf dem Parkplatz des Epplesees in

Rheinstetten auf einen im Auto zurückgelassen Hund aufmerksam wurden. Die im

Einsatz befindliche Polizeistreife stellte vor Ort fest, dass sich das gemeldete

Fahrzeug in der prallen Sonne befand. Der Hund hechelte in dem deutlich

aufgeheizten Auto und hatte offenbar kein Wasser mehr zur Verfügung. Das Tier

wurde daher aus dem Fahrzeug befreit. Da der Besitzer – auch nach einer

Lautsprecherdurchsage am See – nicht auffindbar war, wurde der Hund mit aufs

Polizeirevier genommen. Der Besitzer des Hundes meldete sich schließlich bei der

Polizei und holte den Vierbeiner gegen 18:00 Uhr ab. Er muss nun mit einer

Anzeige rechnen.

Karlsruhe- Rotlicht missachtet und Unfall verursacht

Karlsruhe – Zwei Verletzte sowie ein Sachschaden von rund 20.000 Euro sind

die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend im Einmündungsbereich

der Kreisstraße 9652 / Bundesstraße 3 ereignete.

Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr eine 62 Jahre alte Hyundai-Fahrerin gegen

18 Uhr von der Südtangente kommend in Richtung Durlach. Zum gleichen Zeitpunkt

fuhr eine 26-Jährige in entgegengesetzter Richtung und bog an der Einmündung in

Höhe des Umspannwerks nach links in Richtung Ettlingen ab. Laut Zeugenangaben

soll die 62-jährige mutmaßliche Unfallverursacherin im Einmündungsbereich das

Rotlicht missachtet haben und kollidierte in der Folge mit dem Polo der

26-Jährigen.

Durch den Zusammenstoß wird der VW gegen den dortigen Lichtzeichenmast

geschleudert. Dabei wurde die Frau schwer verletzt und musste mit dem

alarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch die

mutmaßliche Unfallverursacherin wurde durch den Unfall leicht verletzt. Eine

ärztliche Versorgung vor Ort war nicht nötig.

Beide Fahrzeuge waren durch die starken Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und

mussten abgeschleppt werden. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird

auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Karlsruhe – betrunken und ohne Führerschein mit Pkw unterwegs

Karlsruhe – Ein offenbar betrunkener Autofahrer kam am Samstagmorgen auf

der im Ortsteil Stupferich von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei mehrere

Bäume. Glücklicherweise blieb er dabei unverletzt.

Gegen 7 Uhr fuhr der 30 Jahre alte Unfallverursacher mit seinem Mokka auf der

Kleinsteinbacher Straße, als er vermutlich aufgrund seiner alkoholischen

Beeinflussung die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der Folge fuhr er mit

seinem Opel in ein angrenzendes Waldstück und beschädigt dabei mehrere Bäume.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten erheblichen

Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei

ihm einen Wert von über 2,5 Promille.

Der 30-Jährige musste die Beamten daraufhin mit auf das Revier begleiten, wo er

erst einmal eine Blutprobe abgeben musste. Weitere Ermittlungen ergaben, dass

der Mann wohl zudem ohne Führerschein unterwegs war.

Karlsruhe – Polizei sucht Zeugen nach Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Karlsruhe – Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Freitag

Nachmittag einen geparkten Pkw in der Stösserstraße in der Karlsruher Weststadt.

Aufgrund der Beschädigungen auf der gesamten Fahrerseite des geparkten Autos

handelt es sich beim flüchtigen Fahrzeug möglicherweise um einen Kastenwagen

oder auch einen Lkw. Das Unfallgeschehen muss sich in der Zeit zwischen 13.00

und 18.00 Uhr abgespielt haben. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000.-

Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier KA-West unter Tel.-Nr.

0721/666-3611 zu melden.