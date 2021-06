Mannheim: 21-jähriger Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wegen Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung in Untersuchungshaft

Mannheim (ots) – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und

des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim

Haftbefehl gegen einen 21-jährigen türkischen Staatsangehörigen erlassen. Er

steht im dringenden Verdacht, in der Nacht von Samstag, 12.06.2021, auf Sonntag,

13.06.2021, im Stadtteil Innenstadt, gemeinsam mit fünf weiteren, noch nicht

ermittelten Tatverdächtigen, versucht zu haben, einen 23-jährigen Mann durch

Messerstiche zu töten.

Der 21-Jährige hielt sich am 13.06.2021, gegen 01:00 Uhr, mit mehreren weiteren

Personen, darunter zumindest fünf Personen, die Messer griffbereit mit sich

führten, im Bereich der Mensawiese im Mannheimer Schlosspark auf. Als sich der

Geschädigte, der sich selbst auch mit mehreren Bekannten an dieser Örtlichkeit

befand, zu der Gruppierung um den Tatverdächtigen begab, sollen der 21-jährige

Tatverdächtige sowie die weiteren mit Messern bewaffneten Männer den

Geschädigten umgestoßen und anschließend gemeinsam mit ihren Messern auf diesen

eingestochen haben. Sie sollen erst von vom Geschädigten abgelassen haben, als

mehrere Polizeifahrzeuge mit Sondersignal am Tatort vorfuhren. Die

Tatverdächtigen flüchteten daraufhin, lediglich der 21-Jährige konnte wenig

später in Tatortnähe festgenommen werden.

Der 23-jährige Geschädigte erlitt zahlreiche Schnitt- und Stichverletzungen am

ganzen Körper. Zumindest ein Stich verfehlte nur knapp ein wichtiges Blutgefäß.

Nur durch die rasche medizinische Versorgung des Verletzten konnte dessen Leben

gerettet werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim

Haftbefehl gegen den 21-Jährigen erlassen. Er wurde nach der Vorführung beim

Ermittlungsrichter und Eröffnung des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt

eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminalkommissariats

Mannheim bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg auch zu dem Hintergrund der

Tat dauern an. Zur Ermittlung der weiteren Tatverdächtigen wurde

zwischenzeitlich beim Kriminalkommissariat die Ermittlungsgruppe „Park“

eingerichtet.

Zeugen, die auf die Tat aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise zu

den weiteren Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim

Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.:

0621/174-4444, zu melden.

Lebensretter hilft Mann aus den Gleisen

Mannheim (ots) – Freitagnacht (11. Juni) stürzte ein 51-jähriger Mann am

Haltepunkt Mannheim Friedrichsfeld-Süd in die Gleise. Dank eines 38-jährigen

Mannes und weiterer couragierter Reisender, überlebte er den Sturz vor die

einfahrende S-Bahn.

Der 38-jährige Zeuge und seine Frau beobachteten den Mann bereits kurz zuvor. Er

schien unter Alkohol- und Drogeneinfluss zu stehen und schwankte stark beim

Gehen. Als er schließlich das Gleichgewicht verlor und vom Bahnsteig aus in die

Gleise stürzte, war der 38-Jährige sofort zur Stelle. Weiter Reisende machten

die einfahrende S-Bahn auf den Mann im Gleis aufmerksam, sodass der

Triebfahrzeugführer eine Schnellbremsung einleiten konnte. Dadurch kam der Zug

rechtzeitig zum Stehen und die Retter zogen den Mann aus den Gleisen.

Mit Eintreffen der Rettungskräfte konnte der 51-Jährige medizinisch erstversorgt

werden und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht werden.

Das couragierte Einschreiten des 38-Jährigen und der weiteren Reisenden dürfte

hierbei als lebensrettende Maßnahme besonders hervorzuheben sein.

Mannheim-Vogelstang: Brand in Seniorenwohnheim in der Weimarer Straße

Mannheim-Vogelstang – Am Sonntagabend gegen 20:10 Uhr wurde ein Brand in

einem Seniorenwohnheim in der Weimarer Straße, ausgehend von einem

Patientenzimmer gemeldet. Nach Eintreffen der ersten Kräfte vor Ort konnte ein

Badezimmer im dritten Obergeschoss als Brandort lokalisiert werden. Die

Berufsfeuerwehr Mannheim, sowie Rettungsdienst und Polizei sind vor Ort. Der

Brand ist mittlerweile gelöscht. Die Bewohner der Einrichtung konnten

rechtzeitig evakuiert werden. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Die Höhe des entstandenen Schadens, sowie die Brandursache sind derzeit noch

nicht bekannt.