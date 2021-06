Kirchhain – Fahrraddiebstahl

In der Zeit zwischen 12 Uhr am Sonntag und 08.45 Uhr am Montag stahl ein Dieb in der Johann-Sebastian-Bach-Straße ein schwarzes Conway MS 529. Das mit einem Bügelschloss gesicherte Mountainbike im Wert von 750 Euro stand verschlossen unter dem Carport eines Einfamilienhauses. Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Bikes geben? Polizei Kirchhain, Tel. 06428/930565.

Marburg – Graffiti in der Wettergasse

Die Polizei ermittelt nach einer Sachbeschädigung durch ein aufgesprühten Schriftzug. Mit schwarzer Farbe hatte ein Unbekannter die an der Fassade eines Geschäfts in der Wettergasse eingelassene Spiegelglasscheibe besprüht. Das Graffiti war ca. 1,70 Meter hoch und 20 Zentimeter breit. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Vandalismus am Kindergarten

Durch Vandalismus entstand ein Sachschaden von mindestens 2500 Euro. Der oder die Täter entfernten sämtliche Halterungen zum Beschweren der Blitzableiterkonstruktion, demolierten zwei Rollladen und zerstörten vier Glasscheiben der Eingangstür. Die Sachbeschädigungen ereigneten sich zwischen 19 Uhr am Samstag und 19.30 Uhr am Sonntag, 13. Juni am Kindergarten in der Erfurter Straße. Wer hat in dieser Zeit dort Beobachtungen gemacht, die mit dem geschilderten Geschehen zusammenhängen könnten? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Gelöste Radmuttern

„Wer wissentlich und willentlich alle Radmuttern bei einem Autoreifen löst, der riskiert mal, abgesehen von der Beschädigung des Autos, nicht nur die Gesundheit des Fahrers, sondern auch die der anderen Verkehrsteilnehmer. Die Polizei ermittelt in diesen Fällen immer wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.“ Genau einen solchen Fall gab es auf dem Parkplatz der Mitarbeiter des Universitätsklinikums Marburg in der Baldinger Straße. Betroffen war ein silberner 1er BMW mit Gießener Kennzeichen. Die Tatzeit war am Samstag, 12. Juni, zwischen 12.45 und 20 Uhr. Glücklicherweise fiel die Manipulation rechtzeig auf, sodass kein weiterer Schaden entstand. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Rauschenberg – Kratzer auf beiden Seiten und auf der Motorhaube

Nach ersten Meldungen verkratzen zwei noch unbekannte Täter einen silbernen VW Touran und richteten einen Schaden von mehreren Hundert Euro an. Der Touran parkte zur Tatzeit in der Nacht zum Sonntag, 13. Juni, gegen 01 Uhr in der Straße An der Neustadt. Eine Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos. Eine Beschreibung liegt nicht vor. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in der Tatnacht bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Breidenbach – Schaden durch Zweirad? – Schwarzer Renault Zoe beschädigt

Nach den Spuren traf das verursachende Fahrzeug den Renault Zoe zwei Mal, einmal am Kotflügel vorne links und dann wieder an der hinteren linken Tür. Der etwaige Unfallhergang steht nicht fest. Möglicherweise verursachte ein Zweirad, ein Fahrrad oder auch ein Motorroller oder sonstiges Kraftrad den Schaden. Der Verursacher hinterließ anschließend weder eine Nachricht noch rief er die Polizei. Der Zoe parkte zur Unfallzeit zwischen 13 Uhr am Sonntag und 13 Uhr am folgenden Montag, 14. Juni am rechten Straßenrand vor dem Anwesen Gießener Straße 8.

Biedenkopf – Blaues Auto beschädigt schwarzen B-Klasse Mercedes

Der Fahrer des Mercedes fuhr am Freitag, 11. Juni, um 09.55 Uhr von der Straße Am Bahnhof aus auf das Parkdeck eines Gesundheitskaufhauses. Bei der Rückkehr um 11 Uhr, stellte er an der linken Seite einen Schaden fest, der sich über beide Türen und den hinteren Kotflügel erstreckte. Die Spuren deuten auf eine Kollision bei einem Ein- oder Ausparkmanöver hin. Die blaue Fremdfarbe am schwarzen Mercedes ist die bislang einzige Spur zum verursachenden Fahrzeug. Wo steht seit Freitag, spätestens 11 Uhr ein blaues Auto mit frischem Unfallschaden und eventuell schwarzen Lackspuren?

Obereisenhausen – Sprinter angefahren – Hoher Schaden – Verursacher weg

Nach der offensichtlichen Kollision mit dem weißen Mercedes Sprinter waren Dellen und Beulen an der Schiebetür und am hinteren Radkasten. Der Schaden ist erheblich und beträgt vermutlich mehrere Tausend Euro. Vermutlich entstand auch am verursachenden Auto ein Schaden. Der Sprinter parkte zur Unfallzeit vor dem Anwesen Obergasse 6. Aufgrund erster Zeugenaussagen, die einen Knall und anschließend das typische Geräusch schlagender Autotüren hörten, könnte der Unfall am Samstag, 12. Juni, zwischen 02 und 04 Uhr gewesen sein. Weitere Hinweise auf das verursachende Auto und die Insassen ergaben sich nicht.

Sachdienliche Hinwiese zu diesen Unfallfluchten bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Sterzhausen – Unfallflucht auf dem Aldi-Parkplatz

Bereits am Samstag, 05. Juni, kam es zwischen 11 und 11.15 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz in der Wittgensteiner Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Betroffen ist der Besitzer eines grauen Mazda CX 5. Der Schaden ist hinten links und beträgt ca. 2000 Euro. Nachdem eigene Nachforschungen erfolglos blieben und sich der Verursacher ebenfalls nicht meldete, erstattete der Besitzer die Anzeige. Wer war zu fraglichen Zeit auf dem Parkplatz und kann sich an ein Fahrmanöver erinnern, dass möglicherweise zu dem Unfall geführt hat und wer kann Hinweise zum beteiligten Fahrzeug und dessen Fahrer*in geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wehrda – Taschendiebstahl

Drei Frauen, die eine Rentnerin anrempelten und dann verschwanden, stehen unter dem Verdacht des Taschendiebstahls. Als die 70-jährige stellte später den Verlust ihrer Brieftasche aus der Handtasche fest. In der Brieftasche befand sich zwar kein Bargeld, jedoch erbeuteten die Taschendiebe Bankkarten, Führerschein und andere persönliche Karten und Dokumente. Der Vorfall war am Donnerstag, 10. Juni, zwischen 16.30 und 17 Uhr im Aldi Markt in der Tom-Mutters-Straße in Wehrda. Leider konnte das Opfer die tatverdächtigen Damen nicht näher beschreiben. Es soll sich um drei Ausländerinnen gehandelt haben. Wer kann die drei Frauen beschreiben? Wer war zu dieser Zeit ebenfalls dort einkaufen und wem ist das Anrempeln aufgefallen? Wem kam das Verhalten von drei Frauen verdächtige vor? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Landkreis – Schwarzen Audi e-tron beschädigt

Am Samstag, 12. Juni, entstand zwischen 13.30 und 15.30 Uhr ein Schaden auf der Beifahrerseite eines schwarzen Audi e-tron. Auf der Beifahrerseite sind seitdem oberhalb des rechten Hinterrades eine Delle und tiefgehende Kratzer. Leider steht nicht sicher fest, wann und wo und wie es zu dem Schaden kam. Der Audi parkte in dieser Zeit auf den Parkplätzen von Intersport Begro im Industriegebiet in Wehrda sowie im Ahrens-Parkhaus in Marburg und auf dem Parkplatz des tegut-Marktes in Cappel. Mutmaßlich passierte der Schaden bei einer Kollision bei einem Ein- oder Ausparkmanöver. Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg bitten um sachdienliche Hinweise. Wer hat an einem der genannten Orte ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zum Zusammenstoß mit dem schwarzen e-tron gekommen sein könnte? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf – Fahrrad mit Anhänger gestohlen

Trotz der Sicherung durch ein Schloss gelang in der Lahnstraße in Stadtallendorf der Diebstahl eines Fahrrades mitsamt dem angebauten Fahrradanhänger. Die Tat passierte zwischen 19 Uhr am Donnerstag und 16.30 Uhr am Freitag, 11. Juni. Bei dem Rad handelt es sich um 3in 27 Zoll großes schwarzes Cube-Mountainbike. Der für den Transport von zwei Kindern geeignete Anhänger des Herstellers Crouser ist grau. Wo ist seit der Tatzeit ein solches Gespann aufgetaucht? Wo steht ein schwarzes Mountainbike mit grauem Kindertransportanhänger? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Weidenhausen – Schwelbrand

Feuerwehr und Polizei waren am Sonntag, 13. Juni, zwischen 10 und 11 Uhr, wegen eines Brandes in der Weidenhäuser Straße im Einsatz Nach den ersten Ermittlungen entstand vermutlich durch Fahrlässigkeit zunächst ein Schwelbrand, der letztlich eine Sitzgarnitur aus Palettenmöbeln auf dem Balkon entzündete. Der Brand verursachte an der Hauswand und an der Balkonüberdachung einen Gebäudeschaden in Höhe von vermutlich mehreren Tausend Euro. Die Feuerwehr verhinderte ein weiteres Übergreifen. Die Bewohner der Wohnung blieben unverletzt.

Marburg – Heckenbrand durch Funkenflug?

Der mutmaßlich durch Funkenflug entstandene Brand einer Hecke führte glücklicherweise weder zu einem Personen- noch zu einem größeren Sachschaden. Die Feuerwehr löschte den Brand im Hermann-Cohen-Weg am Sonntagmorgen (13. Juni) gegen 05.15 Uhr. Die Polizei warnt aus gegebenem Anlass und angesichts der Witterung vor einem offenen Feuer und mahnt zu besonderer Vorsicht und Sorgfalt.

… und wieder Fahrten unter Drogen- und/oder Alkoholeinfluss

Wieder nahmen einige Menschen die Ankündigungen der Polizei, weiterhin für die Verkehrssicherheit die Fahrzeugführer zu kontrollieren und ihre Fahrtüchtigkeit zu überprüfen nicht für bare Münze, ignorierten das oder haben es einfach noch nicht gehört oder gelesen. Am Samstag und Sonntag (12/13 Juni) beendete die Polizei erneut vier Fahrten, bei denen die Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen standen. Am Samstag um 19.15 Uhr musste ein 28 Jahre alter Mann nach einer allgemeinen Verkehrskontrolle seinen Pkw in der Sonnenblickallee stehenlassen. Sein Drogentest hatte auf THC reagiert. Um 20.45 Uhr stoppte eine Streife in der Badestube ein Auto und ließ den Mann nach aufgekommenen Verdachtsmomenten ebenfalls einen Drogentest durchführen. Der Test reagierte auf THC, sodass es für den 36-jährigen Fahrer nicht weiterging. Die dritte Anzeige über THC-Genuss lieferte der Drogentest eines 23 Jahre jungen Autofahrers in der Nacht zum Sonntag um 00.25 Uhr auf dem Erlenring. Gegen alle drei Fahrer veranlasste die Polizei eine Blutprobe. Letztendlich fiel in der gleichen Nacht um 01.10 Uhr auf der B 3 auf dem Weg von Gießen nach Marburg noch ein Auto wegen der Schlangenlinienfahrt auf. Die Polizei konnte den Pkw in Cölbe anhalten. Der Alkotest des 28 Jahre alten Fahrers zeigte 1,96 Promille. Sein vorgelegter polnischer Führerschein erwies sich als Totalfälschung und das angebrachte Kennzeichen gehörte zu einem anderen Fahrzeug. Außerdem verhielt sich der Mann alles andere als nett, freundlich oder höflich. Seine Aggressivität und seine Äußerungen erweiterten dann auch die Palette der strafrechtlichen Vorwürfe, für die er sich demnächst verantworten muss. Auch hier veranlasste die Polizei die Blutprobe und stellte zudem den Autoschlüssel sicher.