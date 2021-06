Schwalm-Eder: Die Polizei-News

Gudensberg – Unbekannte töten Hühner und Hahn

Tatzeit: Freitag. 11.06.2021, 05:00 Uhr bis Samstag, 12.06.2021, 15:30 Uhr Unbekannte Täter töten Hühner

In der Zeit von Freitag auf Samstag töteten unbekannte Täter in Gudensberg-Obervorschütz in der Gudensberger Straße mehrere Hühner und einen Hahn.

Insgesamt acht Hühnern und einem Hahn wurde überwiegend der Kopf abgetrennt. Die Hühnerköpfe waren am Tatort nicht auffindbar. Die Hühnerkörper jedoch verblieben im Gehege. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte an die Polizei Fritzlar unter 05622/9966-0.

Homberg – Unbekannter Täter masturbierte auf einem Spielplatz in Homberg. Spielende Kinder befanden sich in unmittelbarer Nähe.

Tatzeit: Freitag, 11.06.2021, 16:00 Uhr Mann masturbierte auf Spielplatz

Der Täter entblößte sich am Freitag auf einem Spielplatz in Homberg in der Dresdener Allee vor den Augen spielender Kinder. Die Kinder berichteten den Eltern später von dem Vorfall, die daraufhin die Polizei verständigten. Der Täter konnte durch die Kinder wie folgt beschrieben werden: 40 – 50 Jahre alt, 1,80 m groß, hatte kurze blonde bis dunkelblonde Haare und hatte insgesamt eine auffällig helle Haut. Zum Zeitpunkt des Vorfalles war er mit einer schwarzen kurzen Short und einem weißen T-Shirt bekleidet. Außerdem trug er eine Sonnenbrille. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Homberg unter 05681/774-0.

Niedenstein

Tatzeit: Montag, 14.06.2021; 04:02 Uhr Unbekannte versuchten drei Pferde zu stehlen

Am frühen Montagmorgen versuchten unbekannte Täter im Bereich der Wiehoffstraße in Niedenstein drei Pferde zu stehlen, wurden aber durch einen Zeugen bei der Tatausführung gestört.

In den frühen Morgenstunden versuchten unbekannte Täter drei Pferde von einer Pferdekoppel zu stehlen auf der sich insgesamt sechs Pferde befanden. Drei Pferden wurden durch die Täter zu diesem Zweck Halfter angelegt. Weiterhin wurde durch die Täter ein Weidezaungerät abmontiert, welches dann auch entwendet wurde. Durch einen Zeugen wurden die Täter bei der Tatausführung gestört, woraufhin diese mit einem dunkelgrünen Lieferwagen in unbekannte Richtung flüchteten. An dem Fluchtfahrzeug sollen vermutlich ausländische Kennzeichen angebracht gewesen sein. In letzter Zeit ist es im Schwalm-Eder-Kreis vermehrt zu Meldungen gekommen, dass sich verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich von Pferdekoppeln oder Reitanlagen aufgehalten haben sollen (letztmalige Pressemeldung der PD Schwalm-Eder vom 09.06.2021). Die Bevölkerung wird gebeten weiterhin verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang zu melden. Es wird auch darauf hingewiesen, dass in dringlichen Fällen natürlich der Notruf 110 verwendet werden kann. Im konkret vorliegenden Fall wird um Hinweise gebeten. Wer kann Hinweise auf den grünen Lieferwagen geben? Wer kann Hinweise auf Personen geben, die im Zusammenhang mit dem Lieferwagen stehen könnten? Ist der Lieferwagen evtl. im Vorfeld in Tatortnähe aufgefallen?