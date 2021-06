Kreis Bergstraße

Zwingenberg: Tresor entsorgt / Polizei ermittelt und sucht möglichen Tatort – SIEHE EINGANGSFOTO

Zwingenberg – Nach dem Fund eines Tresors, der in der Feldgemarkung am

Berliner Ring, gegenüber einem Autohaus, entsorgt wurde, ermittelt die

Kriminalpolizei. Zeugen wurde auf einen schwarzen Ford Focus aufmerksam, der am

letzten Mittwoch (09.06.), gegen 20.20 Uhr in die Feldgemarkung hineinfuhr. In

der Folge wurden zwei Personen dabei beobachtet, wie sie etwas in die Gemarkung

wegwarfen. Bei der Nachschau entdeckten die Zeugen einen aufgebrochenen

grau-beigen Wandtresor mit Zahlenfeld der Firma Scheunig.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim (K 21/ 22) fragt:

Wer kann Näheres zu dem verdächtigen Ford Focus und deren Insassen

sagen?

Wo ist das Auto noch aufgefallen?

Wem wurde der aufgefundene Tresor gestohlen?

Alle Hinweise zu dem Fall werden in Heppenheim unter der Rufnummer 06252 / 706-0

bei den Ermittlern des K 21/ 22 entgegengenommen.

Kleinkind bei Unfall schwer verletzt

Bensheim – Ein 3-jähriges Kind aus dem Kreis Darmstadt-Dieburg wurde am

Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall so schwer verletzt, dass es mit dem

Rettungshubschrauber in eines der umliegenden Krankenhäuser geflogen werden

musste. Nach ersten Erkenntnissen war das Kind gegen 19:50 Uhr zwischen den

geparkten Fahrzeugen hindurch auf die Schwanheimer Straße gelaufen, wo zu diesem

Zeitpunkt eine 31-jährige Autofahrerin aus dem Kreis Bergstraße entlanggefahren

war und dabei das Kind mit ihrem Pkw erfasste. Die Fahrerin und die Eltern des

Kindes erlitten einen Schock und wurden noch an der Unfallstelle psychologisch

betreut. Zur genauen Klärung des Unfallherganges wurde eine Sachverständiger

hinzugezogen. Insgesamt war die Schwanheimer Straße über mehrere Stunden für die

Unfallaufnahme gesperrt. Neben der Polizei Bensheim waren auch die Feuerwehr

Bensheim, drei Rettungswägen und ein Notarzt eingesetzt.

Vermisste 59-jährige Frau aus Lampertheim wohlbehalten angetroffen.

Lampertheim – Die seit Sonntagvormittag (13.06.) aus Lampertheim

vermisste, 59-jährige Frau konnte am späten Sonntagnachmittag wohlbehalten bei

einer Freundin der Vermissten angetroffen werden. Die Personenfahndung kann

eingestellt werden. Hinweis für die Medienvertreter: Bitte die Personenfahndung

und die dazugehörigen Lichtbilder löschen. Gefertigt: EPHK Rene Bowitz,

Polizeiführer vom Dienst, Tel.: 06151/969-3030

Darmstadt

Darmstadt: Laptop aus Fahrzeug gestohlen / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Nachdem bislang Unbekannte im Tatzeitraum zwischen Samstag-

(12.6.) und Sonntagmorgen (13.6.) die Scheibe eines Wagens einschlugen und einen

Laptop entwendeten, sucht die Polizei nach Zeugen. Der schwarze Mini war am

Fahrbahnrand in der Müllerstraße abgestellt, als er von Kriminellen aufgesucht

wurde. Unter Einwirkung von Gewalt gelangten diese in den Innenraum des Wagens

und entwendeten hieraus einen Laptop. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt.

Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Sachdienliche

Hinweise werden an die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 21/22 in

Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

Südhessen / Kirchheimbolanden: 33-Jährige festgenommen und in Untersuchungshaft / Ermittler gehen von insgesamt rund 150 Straftaten aus

Südhessen – Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen:

Ermittler der Darmstädter Kriminalpolizei haben vergangene Woche ein Mitglied

einer europaweit agierenden Gruppierung von Taschendieben festgenommen, deren

bevorzugte Opfer ältere Personen waren. Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens

wegen des Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Taschendiebstahls war das

Kommissariat 24 der Gruppierung bereits längere Zeit auf den Fersen. Nach

intensiven Ermittlungen und Auswertung zahlreicher Fälle gelang am 1. Juni

schließlich die Festnahme einer 33 Jahre alten Frau in Kirchheimbolanden. Sie

war in Begleitung von zwei weiteren Personen, einer 31 Jahre alten Frau sowie

einem 44-Jährigen Mann, die nicht Gegenstand der Ermittlungen waren und gegen

die nun gesondert ermittelt wird. Zivilfahnder konnten das Trio in einem

ortsansässigen Discounter beobachten, wie sie einem älteren Herrn in dem

Geschäft den Geldbeutel aus der Gesäßtasche entwendeten. Als sie zu ihrem

Fluchtwagen zurückkehrten, nahmen Polizeikräfte die drei Personen, die alle

keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, vor Ort vorläufig fest. Bei der

anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs stellten die Beamten Bargeld in Höhe

von 9.720 Euro sicher. Ob das Geld ebenfalls aus gleichgelagerten Taten stammt,

ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der 44 Jahre alte Mann wurde durch die

Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen Diebstahls und Betrugs gesucht. Gegen ihn lag

ein Haftbefehl vor. Auch die 33-jährige Festgenommene sitzt auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Darmstadt und nach richterlicher Vorführung in

Untersuchungshaft. Die mutmaßliche Mittäterin der beobachteten Tat musste eine

Sicherheitsleistung in Höhe von 1.500 Euro aufbringen und wird sich ebenfalls

strafrechtlich verantworten müssen. Die Darmstädter Kriminalpolizei geht davon

aus, dass die Gruppierung um die 33-jährige Frau, die von der Staatsanwaltschaft

Darmstadt verfolgt wird, für mindestens 149 gleichgelagerte Straftaten mit einem

Schaden von rund 84.000 Euro in Frage kommt.

Darmstadt-Dieburg

Weiterstadt: Kriminelle erbeuten Fahrzeugreifen / Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Weiterstadt (ots) – In der Nacht zum Samstag (12.6.) rückte ein Autohaus in der

Friedrich-Schaefer-Straße in das Visier Krimineller.

Dort hatten es die Unbekannten auf die Fahrzeugreifen eines Kia’s abgesehen,

welche sie sich zur Beute machten. Nach derzeitigem Kenntnisstand bockten die

ungebetenen Gäste den roten Wagen auf und entwendeten die Reifen. Mit ihrer

Beute suchten sie im Anschluss das Weite. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere

Tausend Euro geschätzt.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich

bei den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kommissariats 42 in Darmstadt unter

der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Griesheim: Fahrraddieben keine Chance geben / Gemeinsame Codierungsaktion der Polizeistation Griesheim und der Sadt Griesheim

Griesheim – Um Fahrraddieben keine Chance zu geben, lädt die Polizei

Griesheim zusammen mit der Stadt Griesheim zu zwei Fahrradcodierungen im Juli

ein.

Die Codierungstermine finden am Freitag, den 9. Juli, im Zeitraum von 11.30 bis

16 Uhr, und am Samstag, den 10. Juli, von 9 bis 14 Uhr unter Einhaltung der

Hygieneregeln im Rathaus in Griesheim statt. Der Eingang erfolgt über die

Schillerstraße.

Da die Termine begehrt und erfahrungsgemäß schnell ausgebucht sind, bitten die

Beamtinnen und Beamten der Polizei in Griesheim um Voranmeldung. Diese werden

von Montag bis Freitag unter der Rufnummer 06155/8385-21 oder der Durchwahl -12

in der Zeit von 8-15 Uhr entgegengenommen.

Damit die Besitzer ihr Rad mit einem individuellen Code vor potentiellen Dieben

schützen können, wird ein Identifikations-Dokument und ein Eigentumsnachweis bei

der Codierung benötigt. Außerdem gilt, Batterieschlüssel von E-Bikes oder

Pedelecs nicht zu vergessen. Carbon-Räder sind für die Codierung nicht geeignet.

Groß-Gerau

Mörfelden-Walldorf: Zwei Katalysatoren erbeutet

Mörfelden-Walldorf

Zwei auf dem Gelände eines Autohandels in der Langener Straße abgestellte Fahrzeuge der Marken Opel und Mercedes, gerieten in der Nacht zum Samstag (12.06.), gegen 2.30 Uhr, in das Visier von zwei Kriminellen. Die Täter trennten jeweils die Katalysatoren ab und entwendeten diese.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Odenwaldkreis

Michelstadt: Dieb nutzt Gelegenheit – 21-Jähriger unter Tatverdacht

Michelstadt

Aus einem Haus In der Erbacher Straße wurden am Sonntag (13.06.) zwischen 4.15 Uhr und kurz nach 5 Uhr Gegenstände, wie eine Armbanduhr, Personaldokumente und mehrere IT-Geräte gestohlen. Der Dieb nutzte offensichtlich eine offen stehende Tür, um ins Haus zu gelangen.

Die polizeilichen Ermittlungen führten zu einem mutmaßlichen Täter, ein 21 Jahre alter Mann aus Michelstadt. Dieser konnte im Laufe des Sonntagvormittags in der Innenstadt vorläufig festgenommen werden. Das Diebesgut hatte er in seiner Wohnung gelagert. Wegen des Diebstahls wird sich der Mann demnächst strafrechtlich verantworten müssen. Unter Auflagen wurde er zunächst aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die Ermittlungen des Kommissariats 21/ 22 dauern an.

Erbach-Schönnen: Geschnappt – Automatenaufbrecher in Schönnen aktiv

Erbach

Ein 22 Jahre alter Mann wurde am Samstag (12.06.) um kurz vor 4 Uhr im Ortsteil Schönnen von der Polizei vorläufig festgenommen, nachdem ein geplünderter Zigarettenautomat aufgefunden wurde.

Anwohner hörten gegen 1.35 Uhr in der Schönnemer Straße Schläge und sahen Funken sprühen, die aus einem Gebüsch, im Bereich des dort verlaufenen Baches, wahrzunehmen waren. Zudem wurde eine Person gesehen, die im Wald verschwand. Vor Ort stellte die verständigte Polizeistreife einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten fest. Der Automat, der aus seiner Verankerung im Bereich der Bushaltestelle an der Bundesstraße 45 abgerissen worden war, wurde aufgebrochen und der Großteil der Zigaretten entnommen.

Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte der 22-jährige Tatverdächtige aus Erbach geschnappt werden. Die Erbach Feuerwehr hatte auf der Anfahrt den Mann gesehen, der mit durchnässter Kleidung zu Fuß nach Erbach unterwegs war. Die Polizei vermutet, dass der Tatverdächtige die Tat mit mindestens einer weiteren Person begangen hat. Der Gesamtschaden liegt nach ersten Schätzungen bei 1500 Euro. Für die Bergung des Automaten musste ein Abschleppdienst mit dem Kran vorfahren. Nach der Anzeigenaufnahme wurde der Mann vorerst wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Wer weitere Hinweise hierzu geben kann, meldet sich bitte bei den Ermittlern des Kommissariats 41 in Erbach. Telefon: 06062 / 953-0.

Oberzent: Nur ein Biker zu schnell/Polizei stellt laute Maschine sicher

Oberzent

Am Freitag (11.06.) führten Beamte der Verkehrssinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen zwischen 15.00 und 20.00 Uhr Geschwindigkeitsmessungen und Kontrollen auf der Landesstraße 3108, zwischen dem Reußenkreuz und Hetzbach, durch.

Von 95 gemessenen Motorradfahrern war lediglich ein Biker zu schnell unterwegs. Bei erlaubten 70 km/h fuhr er 97 Stundenkilometer. Ihn erwarten 70 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg.

Die Maschine eines Motorradfahrers aus Mosbach stellten die Beamten an Ort und Stelle sicher. Das Motorrad hatte einen offenen Kupplungsdeckel und war deutlich lauter als erlaubt. Die Maschine wird nun von einem Sachverständigen begutachtet. Auf den Mann kommen nun neben einem Bußgeld auch die Kosten für die Abschleppung und das Gutachten zu.