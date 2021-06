Heidelberg: Auch Führungen im Schloss Heidelberg sind ab 17. Juni 2021 wieder möglich

Heidelberg – Die stabil niedrigen Inzidenzwerte in der Stadt Heidelberg machen es möglich: Ab Donnerstag, 17. Juni 2021, wird in Schloss Heidelberg der Führungsbetrieb wieder starten.

Bei den beliebten Standardführungen durch die Paläste der Schlossanlage können die Gäste die glanzvolle ehemalige Residenz der pfälzischen Kurfürsten entdecken. Die Führungen werden täglich stündlich von 11 bis 16 Uhr angeboten; samstags und sonntags finden die Rundgänge auch in englischer Sprache statt. Für den Besuch des Schlosses ist die Erfassung der Kontaktdaten erforderlich: digital über den Link auf der Webseite www.schloss-heidelberg.de oder vor Ort.

Standardführungen starten wieder

Am 8. Mai konnten die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg das Tor zum Schlosshof und zum Altan wieder öffnen. Jetzt machen die stabil niedrigen Zahlen in Heidelberg den nächsten Öffnungsschritt möglich: Ab Donnerstag, 17. Juni, werden die einstündigen Standardführungen wieder aufgenommen. Die Führungen werden täglich stündlich von 11 bis 16 Uhr in deutscher Sprache angeboten, samstags und sonntags um 12 und 14 Uhr auch in Englisch. Jeweils 15 Personen können am Rundgang teilnehmen; das Tragen einer Maske ist erforderlich. Die Erfassung der Kontaktdaten der Gäste kann vor Ort oder über das Kontaktformular unter www.schloss-heidelberg.de erfolgen.

SERVICE

ÖFFNUNGSZEITEN Schloss Heidelberg

Täglich 9 bis 17 Uhr, letzter Einlass 16.30 Uhr

STANDARDFÜHRUNGEN

täglich stündlich von 11 bis 16 Uhr in Deutsch

samstags und sonntags um 12 und 14 Uhr in Englisch

Max. Teilnehmerzahl: 15

PREISE

Eintritt (Schlossticket)

Erwachsene 9,00 €; Ermäßigte 4,50 €

Das Schlossticket beinhaltet die Hin-und Rückfahrt mit der Bergbahn zum Schloss, den Schlosshofeintritt, die Besichtigung des Großen Fasses sowie den Eintritt in das Deutsche Apotheken-Museum.

Standardführungen

Erwachsene: 6,- €, Ermäßigte 3,- € (jeweils zzgl. Schlossticket)

ZUGANGSBEDINGUNGEN

Erhebung Kontaktdaten:

Es besteht eine Pflicht zur Erhebung und Datenverarbeitung der Kontaktdaten der Gäste zur eventuellen Infektionskettennachverfolgung gemäß § 6 Corona-Verordnung. Dies kann vor Ort oder über das Kontaktformular unter www.schloss-heidelberg.de erfolgen.

Es besteht Maskenpflicht im gesamten Schlosshof.

Die Einhaltung der Hygieneregeln und Mindestabstände sind verpflichtend.

Es dürfen sich maximal 400 Besucher gleichzeitig im Schlosshof und in den eintrittspflichtigen Bereichen aufhalten.