Südpfalz: Herxheim holt den World-Klapp auf den Duwak-Track

Herxheim – Nach Stationen in Ludwigshafen, Berlin, Schopp und Mannheim wird der nächste World-Klapp 2022 in Herxheim in der Südpfalz stattfinden.

Die Hanf- und Tabak-Gemeinde Herxheim hat sich bei der Bewerbung für den Austragungsort zum World-Klapp gegen Saarbrücken und München durchgesetzt.

Herxe setzt sich durch

Ausschlaggebend war das klare Bekenntnis zum Klapprad und der Schaltungsfreiheit. In Herxheim werden seit 90 Jahren Eingangrennen durchgeführt.

Zwischenzeitlich wurde das Stadion in Herxheim generalsaniert und nach der Klapprad-Legende “Alfons V. Arena“ umbenannt. Auch wurden die Anzahl der Zugänge auf einen Eingang reduziert. Ende 2021 wird die Arena, sobald der PÜV seine Freigabe erteilt hat, in Probebetrieb gehen.

Mitschnitt der Pressekonferenz: