Heidelberg: Verkehrsunfall zwischen Autofahrer und Fahrradfahrer; Zeugen gesucht; Pressemitteilung Nr. 1

Heidelberg (ots) – Wegen eines Verkehrsunfalls zwischen einem Autofahrer und

einem Radfahrer kommt es derzeit an der Einmündung Lessingstraße/Ringstraße

stadteinwärts zu Verkehrsbehinderungen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war der Radfahrer kurz nach 14 Uhr von der

Montpellier-Brücke in Richtung Römerkreis unterwegs und kollidierte mit einem

Autofahrer, der von der Lessingstraße aus die Ringstraße in Richtung

Hauptbahnhof überqueren wollte. Der Fahrradfahrer erlitt hierbei noch nicht

näher bekannte Verletzungen.

Die Unfallermittler der Verkehrspolizei Heidelberg haben die Ermittlungen

Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei unter Tel.: 0621/174-4111 in

Verbindung zu setzen.

Heidelberg/Mannheim: Polizeiliche Wochenendbilanz; großer Andrang an beliebten Treffpunkten in Innenstädten und Badeseen; Ausblick

Heidelberg/Mannheim – Aufgrund der hervorragenden Witterung drängten das

ganze Wochenende über viele Menschen nach draußen. Insbesondere die beliebten

Treff- und Anziehungspunkte in beiden Großstädten waren stark frequentiert.

Sowohl in Heidelberg als auch in Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis herrschte

in den Außengastronomiebetrieben bis spät abends Hochbetrieb. Die Begegnungen

der Fußballeuropameisterschaft wurden im Außenbereich vieler Gaststätten

übertragen und sorgten für regen Zulauf.

Nach dem Eröffnungsspiel der Fußballeuropameisterschaft kam es zum bislang

einzigen Autokorso in der Mannheimer Innenstadt. Durch verkehrslenkende

Maßnahmen und kurzfristiger Straßensperrungen hatte sich der Korso schnell

wieder aufgelöst.

Auch an den Badeseen in Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis war der Andrang

groß. In wenigen Fällen kam es zur Verkehrsproblemen.

Heidelberg

Die Neckarwiese war an allen Tagen des Wochenendes stark besucht. Bis zu 1500

Personen hielten sich in der Spitze täglich dort auf. Darunter waren jedoch nur

wenige Personen, auf die die Polizei ein besonderes Augenmerk richten musste.

Nach 22 Uhr kehrte schnell Ruhe auf der Neckarwiese ein. Nur wenige

Platzverweise mussten an nicht einsichtige Personen erteilt werden.

In der Altstadt war das gesamte Wochenende über, insbesondere in den Abend- und

Nachtstunden, viel los. Die Polizeibeamten mussten überwiegend wegen

Ruhestörungen und verbalen Konflikten einschreiten, die meistens durch

Nachtschwärmer verursacht wurden, die auf dem Nachhauseweg waren.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kristallisierte sich die Alte Brücke und

der unter ihr liegende Bereich am Neckarufer als bevorzugter Aufenthaltsort

mehrere Kleingruppen heraus. Verbale Konflikte blieben dort nicht aus, weshalb

mit hoher polizeilicher Präsenz einer möglichen Eskalierung begegnet wurde. In

einzelnen Fällen wurden Platzverweise ausgesprochen.

Mannheim

Auch in Mannheim fanden die beliebten Treffpunkten in der Stadt (Stephanienufer,

Rheinterrassen, Neckarwiese und Jungbuschpromenade) regen Zulauf. Dabei wurde

deutlich, dass der Quartiersplatz in der Hafenstraße sowie die Neckarwiese

unterhalb der Kurpfalzbrücke im besonderen polizeilichen Fokus bleiben werden.

Erst nach 24 Uhr kamen dort trotz des bestehenden Alkoholverkaufs- und

Konsumverbot für den Jungbusch und der Neckarwiese jeweils mehrere hundert

Personen zusammen, weshalb ein Einschreiten mit Verhängung von Platzverweisen

notwendig wurde.

Zwei Fälle, die sich zum einen am frühen Samstagmorgen an der Wasserturmanlage

und am frühen Sonntagmorgen auf der Grünfläche an der Uni-Mensa zutrugen,

beschäftigen derzeit die Ermittler des Kriminalkommissariats Mannheim. In beiden

Fällen wurden nach Auseinandersetzungen Personen mit Messern verletzt.

Während im Stadtgebiet Heidelberg über das gesamte Wochenende hinweg keine

Feststellungen hinsichtlich „Posens“ getroffen wurden, sah es in Mannheim etwas

anders aus.

Die EG „Poser“ kontrollierte insgesamt 25 „posertypische“ Fahrzeuge in der

Innenstadt. Bilanz der Kontrollen:

Ordnungswidrigkeiten: 15



davon Erlöschen der BE: 6; unnötiger Lärm: 9

Sicherstellungen: 1



Wegen hohen Verkehrsaufkommens wurde die Kunststraße in der Nacht von Samstag

auf Sonntag zwischen 22.30-01 Uhr gesperrt.

Sämtliche Seen in der Region sowie auch das Strandbad in Mannheim waren

erwartungsgemäß gut besucht. Im Bereich des Vogelstangsees waren Bedienstete der

Stadt Mannheim unterwegs und beanstandeten Falschparker, bzw. schleppten

behindernd abgestellte Fahrzeuge ab.

Am späten Sonntagnachmittag sorgten fünf junge Männer für Aufregung und einen

Großeinsatz von Rettungskräften (Malteser, DRK, DLRG), Berufsfeuerwehr Mannheim

und der Polizei beiderseits des Rheins. Kurz vor 17 Uhr versuchten sie von der

Ludwigshafener Seite aus den Rhein in Richtung Stephanienufer zu durchschwimmen.

Aufgrund der Strömung hatten sie schnell Schwierigkeiten, sich über Wasser zu

halten. Ein aufmerksamer Zeuge hatte deren prekäre Situation sofort erkannt und

die Rettungskräfte verständigt. Während es einem von ihnen gelang, zur

Ludwigshafener Seite zurückzuschwimmen, konnten sich die anderen mehrere hundert

Meter flussabwärts auf der Mannheimer Seite unverletzt an Land retten. Boote der

Berufsfeuerwehr sowie der DLRG waren zur Absuche des Rheins im Einsatz.

Ausblick:

Vor dem Hintergrund des stabilen Sommerhochs in den kommenden Tagen mit hohen

Temperaturen, dürfte dies wieder viele Menschen ins Freie und zu den bekannten

Treffpunkten locken.

Auch die Fußballübertragungen in den außengastronomischen Bereichen dürften

erneut regen Zulauf erfahren. Aufgrund der Spielpaarungen der kommenden Tage

bereitet sich die Einsatzleitung des Polizeipräsidiums Mannheim auf mehrere

Autokorsos und feiernde Fans nach Ende der Begegnungen in den Innenstädten,

insbesondere in Mannheim, vor. Im besonderen Fokus steht neben den Begegnungen

der türkischen und der italienischen Mannschaft auch das erste Spiel des

deutschen Teams am Dienstagabend.

Darüber hinaus werden die Einsatzkräfte weiter breit aufgestellt sein. Ihr

Hauptaugenmerk wird, wie bisher auch, an neuralgischen, viele Besucher

anziehenden Örtlichkeiten in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis

liegen.

Heidelberg-Rohrbach: BMW-Motorrad gestohlen – Zeugen gesucht

Heidelberg-Rohrbach – Obwohl das Motorrad mit einem Lenkradschloss und

einer Kette mit Vorhängeschloss gesichert war, hat ein Unbekannter ein

Sportmotorrad der Marke BMW mit dem Saisonkennzeichen „HD-KO 30“ in

Heidelberg-Rohrbach im Zeitraum zwischen Freitag, 22.30 Uhr, und Samstag, 10

Uhr, entwendet. Das Zweirad war auf einem Privatparkplatz in der

Baden-Badener-Straße abgestellt gewesen. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat

die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Telefon 06221/3418-0

zu melden.

Heidelberg-Weststadt: Einbruch in Diensträume der Polizei – Zeugen gesucht

Heidelberg-Weststadt – In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten

unbekannte Täter in der Heidelberger Weststadt in Diensträume der Polizei

einzubrechen. Die Unbekannten hebelten die Eingangstür an der Rückseite des

Gebäudekomplexes in der Hebelstraße auf und drangen ins Gebäudeinnere ein. Im

zweiten Obergeschoss versuchten sie, die Zugangstür zu den Räumlichkeiten einer

Ermittlungseinheit des Polizeipräsidiums Mannheim aufzubrechen. Dies misslang

ihnen jedoch offenbar, sodass aus den Räumen nichts entwendet wurde.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Heidelberg-Weststadt: E-Scooter Fahrer unter Drogeneinfluss wird widersetzlich

Heidelberg-Weststadt – Ein 29-jähriger E-Scooter-Fahrer unter

Drogeneinfluss widersetzte sich am frühen Montagmorgen bei einer

Verkehrskontrolle in der Heidelberger Weststadt den Maßnahmen von

Polizeibeamten. Der Mann fiel einer Polizeistreife gegen 4.30 Uhr auf, als

dieser mit einem E-Scooter auf der Speyerer Straße stadteinwärts unterwegs war.

An der Kreuzung zur Rudolf-Diesel-Straße missachtete er das Rotlicht der Ampel

und zog mit dem Scooter auf die Gegenfahrbahn. In der weiteren Folge wurde der

21-Jährige gestoppt und kontrolliert. Hierbei bemerkten die Beamten deutliche

Anzeichen für Drogenkonsum. Als schließlich die Tasche des Mannes durchsucht

werden sollte, stieß dieser die Beamten zur Seite, riss die Tasche an sich und

wollte flüchten. Er konnte jedoch bereits nach wenigen Metern von den Polizisten

eingeholt und festgenommen werden. Während seiner Flucht hatte er etwas aus

seiner Tasche geholt und in den Mund gesteckt. Einen Teil dessen, das er in den

Mund gesteckt hatte, spuckte der 29-Jährige später aus. Nach ersten

Feststellungen handelte es dabei um Amphetamin. Da nicht auszuschließen war,

dass der Mann bereits eine nicht bestimmbare Menge des Stoffes geschluckt hatte,

wurde er zur medizinischen Versorgung in eine Klinik eingeliefert.

Gegen den Mann wird nun wegen Widerstadns gegen Polizeibeamten,

Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluss und Drogenbesitzes ermittelt.

Heidelberg / Fensterscheibe beschädigt und Polizisten angegriffen / 23-jähriger Tatverdächtiger in Haft

Heidelberg – Gemeinsame Presserklärung der Staatsanwaltschaft Heidelberg

und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Da der 23-jährige bereits Hausverbot in einem Wettbüro in der Kurfürsten-Anlage

hatte wurde er am Samstag gegen 15.30 Uhr durch einen Mitarbeiter gebeten, das

Gebäude zu verlassen. Aus Frust hierüber warf er mit einem Stein die

Fensterscheibe des Wettbüros ein, wobei der Stein den Mitarbeiter nur knapp

verfehlte. Nach einem kurzen Handgemenge zwischen dem Mitarbeiter und dem

23-jährigen flüchtete dieser in Richtung Römerkreis, konnte aber im Rahmen der

Fahndung auf Höhe der Alten Eppelheimer Straße schließlich durch Beamte des

Polizeireviers Heidelberg-Mitte festgenommen werden. Hierbei wehrte er sich

vehement und bespuckte und beleidigte die Beamten zudem. Auch wurde das

Dienst-Fahrzeug durch ihn beschädigt. Er verblieb über Nacht im Polizeigewahrsam

und wurde am Sonntagmorgen dem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der

Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl erließ.