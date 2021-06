Eine Bilderreise durch die Geschichte: Die Stunde null der Fuldaer Polizei – SIEHE EINGANGSFOTO

Ein Foto sagt mehr als tausend Worte: Es kann Geschichten erzählen, Emotionen festhalten, Erinnerungen hervorrufen und sogar Geschehnisse unvergesslich machen. Ja, manchmal reicht ein einziges Bild sogar aus, um die Stimmung ganzer Jahrzehnte wiederzugeben. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums startet das Polizeipräsidium Osthessen eine Bilderreise durch die Geschichte der Fuldaer Polizei. Los geht es am Donnerstag, 17. Juni 2021, auf dem Instagram- und Facebook-Kanal der Behörde.

Ein genau solches Foto, wie Eingangs beschrieben, ist auch das eines Polizeibeamten aus dem Jahre 1946. Kollege Hugo Sallmann steht als Verkehrsposten auf der Kreuzung der Leipzigerstraße / Buttlarstraße / Kurfürstenstraße in Fulda. Ein Fahrradfahrer passiert den Weg, ein Fußgänger wartet auf die Möglichkeit zum Überqueren. Eine Momentaufnahme, die für einen Umbruch steht. Die Chronik von Holger Bachmann dokumentiert die katastrophalen Zustände in Fulda nach Ende des Dritten Reiches. Eisenbahnen lagen still, Telefonleitungen waren unterbrochen, die Schutzleute selbst verfügten über keine Kraftfahrzeuge. Mit Besetzung der US-Truppen schlug in der Barockstadt die Stunde null der Polizei: Es war eine Übergangszeit, in der neue Strukturen erst noch geschaffen werden mussten. Denn zu Beginn beschränkten sich die polizeilichen Tätigkeiten der Exekutivbeamten vorerst auf die Auftragsausübung der Militärregierung. Bisherige Gesetze, Verordnungen und Bestimmungen waren teilweise außer Kraft gesetzt. Die Militärregierung trieb den Neuaufbau einer funktionsfähigen, öffentlichen Verwaltung nach amerikanischem Vorbild voran. Sprich: Die Polizei sollte dezentralisiert und auf Landesebene gegliedert werden – jede Gemeinde über 5.000 Einwohner musste eine eigene kommunale Polizei aufbauen.

Ohne Waffen, ohne Uniform, ausschließlich mit Armbinden der Militärregierung: Trotz der Zustände fühlten sich eine Handvoll Polizisten berufen, sich dem Schutz der Bevölkerung weiterhin anzunehmen. Gemeinsam wollten sie das Sicherheitsgefühl stärken und unter anderem gegen organisierte Banden, die durch Plünderung, Raube und Morde für Verängstigung sorgten, vorgehen. Ende 1945 lief das Leben in Fulda immer mehr in geregelten Bahnen: Die Gendarmerie erhielt Uniformen und Waffen und man nahm sich Schrittweise dem Aufbau der hiesigen Polizei an. Nachdem die Verbindung zur Regierung in Kassel wieder hergestellt war, sollten nunmehr einheitliche Richtlinien umgesetzt werden.

Zum Jahreswechsel fand eine erste Umorganisation der Polizei in Fulda statt. Die Beamten, so geht es aus einem Bericht der Fuldaer Zeitung vom 01.01.1946 hervor, verfolgten zunehmend den Grundgedanken der Bürgernähe. Durch neue Strukturen sollte ein noch engerer, direkter Kontakt zwischen Polizei und Bürger möglich sein. So wurde unter anderem ein Bezirksdienst, bei dem jeder Schutzmann einen eigenen Sektor im Stadtgebiet erhielt und in diesem vielseitige polizeiliche Aufgaben erledigen sollte, und ein Verkehrsposten integriert. Vor allem durch das immer weiter steigende Verkehrsaufkommen auf den Straßen der Stadt war diese Aufstellung unumgänglich.

Auf den Straßenkreuzungen Brauhausstraße / Karlstraße / Mittelstraße und der Leipzigerstraße / Kurfürstenstraße / Buttlarstraße hatten sich Verkehrsknotenpunkte gebildet. Vier Anwärter wurden binnen kürzester Zeit für die Bürgerinnen und Bürger unentbehrlich und genossen hohes Ansehen: Im Wechsel von je zwei Stunden versahen sie auf den Kreuzungen ihren Dienst und sorgten für Sicherheit auf den Straßen. Und kaum vorstellbar: Bereits vor der Uniformierung regelte der erste Verkehrsposten der neuen Stadtpolizei in Fulda den Verkehr – und zwar in einer ausgeliehenen Uniform der Feuerwehr.

Wer mehr zu der Geschichte der Polizei hier in der Region erfahren möchte, der kann sich auf eine Bilderreise durch die Zeit auf dem Instagram- und Facebook-Kanal des Polizeipräsidiums Osthessen freuen. Ab sofort wird jeden Donnerstag ein historisches und für das PPOH zeitgeschichtlich relevantes Foto gepostet.

Hintergrund:

Grundlage der Bilderreise bildet die Chronik der Jahre 1871 bis 2002 „Von der königlich-preußischen Polizei und der Gendarmerie bis zum Polizeipräsidium Osthessen in Fulda“ von Holger Bachmann. Holger Bachmann ist ein Urgestein der Hessischen Polizei und interessiert sich schon immer für Geschichte. „Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten“: Dieses Zitat von Helmut Kohl hat den pensionierten Kriminaloberrat bis heute geprägt. So engagiert sich Bachmann seit vielen Jahren im Heimatverein Künzell und brachte in diesem Zusammenhang bereits verschiedene Publikationen – zuletzt die Chronik der Polizei Fulda – heraus.

Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Fulda

Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Fulda – Am Sonntag (13.06.) kam es gegen 19:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro entstand. Eine 23-jährige Seat-Ibiza-Fahrerin aus Fulda sowie ein 21-jähriger VW-Passat-Fahrer aus Lauterbach befuhren in dieser Reihenfolge die Künzeller Straße von der Rangstraße kommend. In Höhe der Kreuzung Künzeller Straße / Buseckstraße / Florengasse wollte die 23-jährige wenden. Hierbei scherte sie über die Buseckstraße aus und fuhr anschließend wieder auf die Künzeller Straße zurück, um in die entgegengesetzte Richtung zu fahren. Nach derzeitigem Kenntnisstand übersah sie hierbei den VW-Passat-Fahrer und es kam zu einem Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Gefertigt: Polizeistation Fulda

Zusammenstoß beim abbiegen

Petersberg – Am Sonntag (13.06.) kam es gegen 16:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro entstand. Eine 18-jährige Audi-Fahrerin aus Petersberg befuhr die Friedrich-Jahn-Straße und wollte nach links in die Straße Eichzagel einbiegen. Nach derzeitigem Kenntnisstand übersah sie hierbei einen von links kommenden 18-jährigen Audi-Fahrer aus Petersberg, welcher die Straße Eichzagel aus Richtung Goerdeler Straße kommend befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrer sowie eine 16-jährige Beifahrerin leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser transportiert wurden. Gefertigt: Polizeistation Fulda

Hersfeld-Rotenburg

Mit E-Bike in Gegenverkehr geraten

Schenklengsfeld – Am Samstag (12.06.), gegen 14 Uhr, befuhr ein 36-jähriger E-Bike-Fahrer aus Schenklengsfeld die asphaltierte Verlängerung des Buchenwegs von Wüstfeld kommend in Richtung Schenklengsfeld. Vermutlich aufgrund einer Alkoholisierung kam dieser auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit dem entgegenkommenden PKW eines 26-Jährigen aus Schenklengsfeld. Der E-Bike Fahrer wurde hierbei verletzt und entfernte sich zunächst fußläufig von der Unfallstelle. Durch die benachrichtigte Polizei konnte der flüchtige Mann im Nahbereich der Unfallstelle festgenommen und anschließend mit einem Rettungswagen ins Klinikum Bad Hersfeld verbracht werden. Aufgrund der Alkoholisierung des E-Bike Fahrers wurde bei diesem eine Blutentnahme durchgeführt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro. Gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld

Vogelsbergkreis

Zusammenstoß beim Abbiegen

Lauterbach – Am Freitag (11.06.), gegen 16:30 Uhr, befuhr eine 55-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Daimler A200 die Straße „Am Wörth“ und wollte nach rechts auf die Vogelsbergstraße einbiegen. Beim Abbiegen übersah sie einen 31-jährigen Pkw-Fahrer, welcher mit seinem VW Golf die Vogelsbergstraße in südliche Richtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Gefertigt: Polizeistation Lauterbach

Begrenzungspoller beschädigt

Lauterbach – Am Samstag (12.06.), gegen 10:30 Uhr, parkte ein 74-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Mercedes ML 350 in der Straße „Am Wörth“ gegenüber der Postfiliale auf einer Parkfläche. Beim Ausparken übersah er einen Begrenzungspoller und stieß mit seinem Wagen dagegen. Bei dem Unfall blieb der 74-jährige unverletzt. Es entstand Sachschaden von circa 1.800 Euro. Gefertigt: Polizeistation Lauterbach

Zusammenstoß

Lauterbach – Am Sonntag (13.06.), gegen 14:30 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Suzuki Swift die Bahnhofstraße in Richtung Schlitz. Wegen geparkter Fahrzeug war die Bahnhofstraße eingeengt. Um den Gegenverkehr durchfahren zu lassen, hielt der 49-jährige mit seinem Wagen an. Als die Straße frei war, setzte er seinen Blinker und fuhr los. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Golf eines 67-jährigen Pkw-Fahrers, welcher sich hinter dem Suzuki befand und die Bahnhofstraße ebenfalls in Richtung Schlitz befuhr. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 7.000 Euro.

Unterschlagenes Handy und Betäubungsmittel bei Durchsuchung aufgefunden

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Fulda und Polizeipräsidium Osthessen

Unterschlagenes Handy und Betäubungsmittel bei Durchsuchung aufgefunden

Fulda/Neuenberg – Nach dem wertvollen Hinweis einer Zeugin nahmen Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Fulda am frühen Freitagmorgen einen 18-jährigen Mann aus Fulda fest und stellten ein zuvor unterschlagenes Handy sowie verschiedene Betäubungsmittel bei ihm sicher.

Am Donnerstagabend (10.06.), gegen 18 Uhr, war eine 44-jährige Frau aus Fulda mit ihren Kindern in den „Fulda Auen“ unterwegs. Während des Spielens mit ihren Kindern legte sie ihr Smartphone auf eine Sitzgelegenheit. Als die Familie die Örtlichkeit verließ, vergas die Frau ihr Handy. Kurze Zeit später fiel der Verlust auf und die 44-Jährige kehrte zurück zum Ablageort. Das Telefon war verschwunden. Stattdessen traf sie auf zwei Männer, die behaupteten, nichts über den Verbleib des Smartphones zu wissen. Misstrauisch informierte die Frau die Polizei und schilderte ihren Verdacht, dass einer der Männer das Telefon an sich genommen habe.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Ermittlungen der Polizeistation Fulda erhärtete sich der Verdacht gegen einen der beiden Männer, sodass die zuständige Staatsanwaltschaft Fulda kurz nach Mitternacht einen Durchsuchungsbeschluss wegen Gefahr in Verzug für die Wohnung des 37-jährigen Mannes aus Fulda erließ.

Bei der Durchsuchung trafen die Beamtinnen und Beamten den Mann an und nahmen ihn fest. Außerdem fanden die Ermittlerinnen und Ermittler neben dem Smartphone circa 140 Ecstasy-Tabletten sowie mehrere Gramm Marihuana und Haschisch.

Der 37-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Er muss sich nun wegen der Unterschlagung des Handys und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Wein gestohlen

Schlitz – Ein ehemaliges Café in der Günthergasse in Schlitz war zwischen Freitagabend (11.06.) und Samstagmorgen (12.06.) das Ziel von unbekannten Tätern. Die Langfinger drangen durch die Verbindungstür des angrenzenden Hotels ein und entwendeten dort mehrere Flaschen Wein sowie Leergut und Spülmaschinenreiniger. Zusätzlich klauten die Unbekannten die beiden Kennzeichen „VB – CH 30“ eines in der Zufahrt geparkten grünen Grand Cherokee des Herstellers Daimler. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Getränkemarkt

Schotten – Fünf Unbekannte brachen Sonntagnacht (13.06.), gegen 1 Uhr, in einen ehemaligen Getränkemarkt in der Ludwigstraße ein. Durch das Eindrücken eines Fensterholzverschlages eines Kellerfensters gelangen die Diebe in die Lagerräume. Während des Diebstahls wurden sie von einem Zeugen gestört und ergriffen die Flucht. Sie nahmen Diebesgut in noch unbekannter Höhe mit.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Mehrere hundert Fräser geklaut

Neuenstein – In die Lagerhalle in der Straße „Lingenfeld“ im Ortsteil Obergeis wurde in der Nacht zu Montag (14.06.) eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster zum Lagerraum und zwei weitere an einer Rolltür der Laderampe auf und gelangten so in das Innere der Räume. Im Lager durchsuchten sie insgesamt drei Gänge. Dabei hatten sie es voraussichtlich gezielt auf hochwertige Fräser abgesehen. Die Unbekannten klauten den Inhalt von rund einhundert Kartons und erlangten so Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro. Sie hinterließen einen Sachschaden von rund 600 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Raub

Bad Hersfeld – Am Freitagabend (11.06.), gegen 21.50 Uhr, wurde ein 30-Jähriger von mehreren Unbekannten attackiert. Die Täter sprachen den Geschädigten aus Bad Hersfeld in der Dudenstraße an, warfen diesen zu Boden und versuchten ihm seinen Rucksack zu entreißen. Der Geschädigte konnte sich nach eigener Aussage losreißen und in ein Treppenhaus fliehen.

Zwei der Täter werden nach Zeugenaussagen wie folgt beschrieben:

Täter 1: männlich, circa 16 Jahre alt, circa 178 cm groß, übergewichtig, bekleidet mit einer Jeans und einem weißen T-Shirt.

Täter 2: männlich, circa 16 Jahre alt, blonde kurze Haare, trug eine silberne Panzerkette um den Hals

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen gestohlen

Neuhof – In der Johannes-Kepler-Straße wurden am Samstag (12.06.), zwischen 11.30 Uhr und 13.30 Uhr, beide Kennzeichen „FD – FI 100“ von einem grauen Audi 80 gestohlen. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz der Schule geparkt.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit verletzter Leichtkraftradfahrerin

Am Sonntag, 13.06.2021 gegen 15:00 Uhr befuhren zwei 16-jährige Mädchen mit ihren Leichtkrafträdern den Heerweg in Poppenhausen. Ein 19-jähriger Autofahrer wollte aus einer Hofeinfahrt in den fließenden Verkehr einbiegen und übersah die von rechts kommenden Motorräder. Die vorausfahrende Bikerin konnte trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung eine Kollision mit dem Pkw nicht mehr vermeiden. Sie stieß mit ihrem linken Bein gegen den rechten vorderen Kotflügel des Autos und wurde von dort nach rechts in den Straßengraben abgewiesen, wo sie nach einigen Metern zum Halten kam. Glücklicherweise erlitt die 16-jährige nur leichte Schürfwunden und Prellungen am linken Bein. Ihre Mitreisende konnte rechtzeitig stoppen und den Zusammenstoß mit dem Pkw des 19-jährigen gerade noch so vermeiden. Es entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen von ca. 1500 EUR.

Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer

Vorfallszeit: 16.06.2020, 14.30 Uhr

Vorfallsort: Fulda-Radweg R1 zwischen Gersfeld und Altenfeld

Ein 59-jähriger Mann aus der Gemeinde Neuhof befuhr mit seinem E-Bike den Fulda-Radweg zwischen Gersfeld in Richtung Altenfeld. Auf einer längeren Geraden überholte er eine Gruppe anderer Radfahrer. Um einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Radfahrer zu vermeiden machte er eine Vollbremsung, überschlug sich und kam auf dem Radweg zum Liegen. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Klinikum Fulda verbracht werden. Am E-Bike entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100,- Euro. Zum Glück trug der Radfahrer einen Helm, ohne den die Verletzungen sicherlich schwerer ausgefallen wären.

Zwei Verkehrsunfallfluchten in Bebra

Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag befuhr ein Fahrzeug die langgezogenen Rechtskurve in der Abfahrt der Anschlussstelle B27 Bebra-Mitte und kam nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrszeichen; es wurde dabei aus der Verankerung gerissen. Das verursachende Fahrzeug entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Sachschaden: 300.- Euro.

Ein PKW-Fahrer beschädigte am Samstag, 12.06.2021 um 18.43 Uhr beim Ausparken aus einer Parklücke in der Eisenacher Straße Höhe Hausnummer 53 einen weiteren PKW und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Sachschaden: 800.- Euro

Hinweise erbittet in beiden Fällen die Polizeistation Rotenburg unter Tel.: 06623 / 9370.