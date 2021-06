Weinheim: Feuerwehr rettet Vogel

WEINHEIM [RM] Zu einer kuriosen Tierrettung wurde die Feuerwehr Weinheim Abteilung Stadt am Sonntagabend gerufen.

Die Feuerwehr musste am Sonntagabend in die Rote Turmstraße ausrücken. Ein Vogel hatte sich dazu entschlossen eine Wohnungsbesichtigung durchzuführen, was einen nichtalltäglichen Feuerwehreinsatz nach sich zog.

Ein Anwohner meldete einen Vogel, der sich in seiner Wohnung verirrt hatte und durch einen Lüftungsschacht hinter den Kühlschrank der Einbauküche geflogen war.

Die Feuerwehr erkundete die Lage vor Ort und baute kurzerhand den Kühlschrank aus. Dort konnte der Vogel dann unverletzt entdeckt werden. Mit entsprechender Schutzkleidung wurde der Vogel gerettet und in die Freiheit entlassen. Dort drehte er zum Abschied noch mal eine Runde über dem Garten, bevor er sich zu neuen Abenteuern Richtung Schlosspark aufmachte.