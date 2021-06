Kreis Bergstraße

Bürstadt: 120 Strohballen abgebrannt, vermutlich

Brandstiftung

Bürstadt, an B 47 – Am Samstag (12.06.) gegen 23:30 Uhr brannte ein Stapel

mit ca. 100-120 Strohrundballen im Bereich der B 47 in Bürstadt. Die Eigentümer

wurden durch Nachbarn auf den Brand hingewiesen, welche die Feuerwehr

informierten. Der Schaden wird auf ca. 4000,- EUR geschätzt. Am selben Abend kam

es einige Kilometer weiter im Bereich zwischen Wehrzollhaus und Hofheim zu einem

ähnlichen Brand, wo eine gemähte Grünfläche auf einer Fläche von ca. 15 qm

brannte. In beiden Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Zeugenhinweise

bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim, Tel.: 06252/7060. gefertigt: PHK

Rüddenklau, Polizeistation Lampertheim-Viernheim eingestellt: Steffen

Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

Oldtimer überschlagen, 3 Schwerverletzte

Wald-Michelbach – Ein 49-jähriger Mann aus Darmstadt befuhr am Samstag,

den 12.06.2021 gegen 15:45 Uhr, mit seinem Oldtimer-Pkw die L3409 von Zotzenbach

nach Wald-Michelbach. In einer Linkskurve verlor der Fahrer aus bislang

unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der

Fahrbahn ab. Hiernach überschlug sich der Pkw und blieb schließlich ca.3 Meter

neben der Straße auf einem tiefergelegenen Feld liegen. Durch den Unfall wurden

sowohl der Fahrer als auch die beiden 13-jährigen Mitfahrer schwer verletzt,

weshalb sie mit Helikoptern in umliegende Kliniken geflogen wurden. Der

Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000EUR. Die Straße war für mehrere Stunden

komplett gesperrt. Vor Ort waren neben die Feuerwehren aus Rimbach und

Zotzenbach auch 3 Krankenwägen und ein Notarzt eingesetzt.

Unfallflucht, geparkter PKW angefahren

Lautertal – Am Samstag, den 12.06.2021 kam es in der Zeit von 14:00 –

17:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Nibelungenstraße in 64686 Lautertal

Ortsteil Elmshausen. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte auf unbekannte

Art und Weise einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkter BMW. Anschließend

entfernten sich das Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die

Hinwesie zum Unfallhergang oder zum Unfallverurswacher geben können, melden sich

bitte bei der Polizeistation Bensheim unter Tel.: 06251 / 84680.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Einhausen – Zu einer Unfallflucht kam es in Einhausen, Bereich

Neubaugebiet „Die Wilbers“, zwischen Donnerstag (10.06.), 18:00 Uhr und Freitag

(11.06.), 13:30 Uhr. Ein schwarzer Opel, der im Bereich Martin-Niemöller-Straße

Ecke Anne-Frank-Straße geparkt war, wurde durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug

hinten rechts beschädigt. Der Sachschaden am Opel beträgt mindestens 2000 Euro.

Der Verursacher des Unfalls entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen

Pflichten nachzukommen.

Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich mit der Polizeistation

Heppenheim unter der Telefonnummer 06252-7060 in Verbindung zu setzen.

Darmstadt-Dieburg

Groß-Umstadt- Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit erheblichem Sachschaden im Fitzweg

Groß-Umstadt – In der Nacht vom 11. auf den 12. Juni ereignete sich

zwischen 03:00 und 04:00 Uhr in Groß-Umstadt im Fitzweg 35 ein Verkehrsunfall.

Der Unfallverursacher beschädigte ein geparktes Fahrzeug und flüchtete von der

Unfallstelle. Das beschädigte Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit.

Zeugen die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich

mit der Polizeistation Dieburg unter 06071/9656-110 in Verbindung zu setzen.

Groß-Gerau

Rüsselsheim/Königstädten: Dachstuhl eines aktuell unbewohnten Wohnhauses ausgebrannt

Rüsselsheim/Königstädten

Um kurz nach halb Eins in der Nacht von Freitag auf Samstag (11./12.06.) wurde der Polizeileitstelle ein Brand eines Dachstuhls gemeldet. Die sofort verständigte Feuerwehr konnte das Feuer in dem Dachgeschoss des zweistöckigen Reiheneckhauses löschen, bevor es auf das angrenzende Haus übergriff. Das betroffene Haus wird nach einem Eigentümerwechsel gerade renoviert. Der entstandene Sachschaden liegt nach einer ersten Schätzung der Feuerwehr zwischen 100.000 und 200.000 EUR. Verletzt wurde niemand. Hinweise zur Brandursache liegen aktuell noch nicht vor. Die weiteren Ermittlungen dazu erfolgen am Montag. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

Odenwaldkreis

Michelstadt: Von Unfallstelle geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Michelstadt

Am Sonntag (13.06.2021), zwischen 06:00 Uhr und 13:30 Uhr, ereignete sich im Stadtring ein Verkehrsunfall, in dessen Verlauf ein Pkw beschädigt wurde. Der vermeintliche Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle.

Eine 32-jährige Fahrzeughalterin aus dem Odenwaldkreis parkte ihren PKW ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand ab. Als sie an ihr Fahrzeug zurückkam, stellte sie einen Schaden am Heck fest.

Am Pkw der 32-Jährigen entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizeistation in Erbach nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfall bzw. dem Verursacher geben können.

Hinweise bitte unter der Rufnummer 06062/953-0 an die genannte Polizeidienststelle in Erbach.