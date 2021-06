Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 13.06.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Haßloch: Einbrecher auf frischer Tat gestellt

Haßloch (ots) – Am So., 13.06.2021, gegen 00:30 Uhr, vernahmen eine zufällig in der Nähe befindliche Fußstreife der Polizeiinspektion Haßloch plötzlich einen akustischen Alarm aus Richtung Herrenweg. Die eingesetzten Beamten/-innen konnten zwei männliche Personen erblicken, welche gerade vom Haupteingang eines Einkaufsmarktes wegrannten und anschließend versuchten, mittels zweier in der Nähe abgestellter Fahrräder zu flüchten. Beide Personen konnten von den Beamten/-innen angehalten und gestellt werden. Es handelte sich um zwei junge Männer im Alter von 21 und 18 Jahren. Bei einem der Männer konnte in einem mitgeführten Rucksack eine ungeöffnete Flasche Aperitif aufgefunden werden. Im Anschluss wurde festgestellt, dass die Eingangstür des Einkaufsmarktes gewaltsam aufgebrochen worden war. Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und die Flasche Aperitif als vermeintliches Diebesgut sowie die beiden Fahrräder sichergestellt. Ermittlungen zur Herkunft der Fahrräder dauern an. Eigentumsnachweise konnten bislang nicht erbracht werden. Aufgrund einer Zeugenaussage eines Anwohners ergab sich zudem ein Tatverdacht gegen einen möglichen Mittäter, welcher bei Tatausführung in der Nähe evtl. „Schmiere“ gestanden hatte. Ein 16-jähriger Jugendlicher, auf welchen die Beschreibung passte, konnte hierauf im Rahmen einer Nahbereichsfahndung von weiteren Polizeikräften ebenfalls gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Haßloch: Mofaroller entwendet

Haßloch (ots) – Im Zeitraum 12.06.2021, 22:00 Uhr bis 13.06.2021, 08:00 Uhr, wurde in der Kirchgasse ein vor einem Haus abgestellter schwarzer Mofa-Roller der Marke Keeway durch unbekannte(n) Täter entwendet. Der Schaden wird auf ca. 400,- Euro geschätzt. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

Haßloch: Schlägerei in Freizeitpark

Haßloch (ots) – Am Sonntag, 13.06.2021, gegen 13:40 Uhr, kam es in einem Haßlocher Freizeitpark zwischen einem 36-jährigen Mann und einer größeren Personengruppe zu einem Streit, nachdem der Mann offensichtlich eine Frau aus der Gruppe angesprochen hatte. Der Streit eskalierte und es kam zu einer massiven tätlichen Auseinandersetzung. Es wurde geschlagen, getreten und gebissen. Hierbei wurden der 36-jährige Mann sowie 5 männliche Personen aus der Gruppe leicht verletzt. Ein weiterer Beteiligter aus der Gruppe erlitt neben Prellungen eine Kopfverletzung. Er musste mit Verdacht auf Gehirnerschütterung zur weiteren Behandlung nach Neustadt in ein Krankenhaus verbracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Streitparteien konnten durch starke Polizeikräfte getrennt werden. Sie erhielten Platzverweise und mussten den Park getrennt voneinander unter polizeilicher Begleitung verlassen. Entsprechende Strafverfahren wegen wechselseitiger gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung wurden eingeleitet.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):