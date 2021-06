Frankfurt-Flughafen: Langfinger mit Vorliebe für Parfüm festgenommen

Frankfurt (ots) – (hol) Am Samstagabend nahm die Polizei am Frankfurter

Flughafen einen Ladendieb fest. Dieser hatte es auf teure Parfums abgesehen. Er

könnte zudem für weitere Taten aus der Vergangenheit verantwortlich sein.

Gegen 20:00 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein Mann im Duty-Free-Shop im

Terminal 1 mehrere hochwertige Düfte in seiner Reisetasche verstaute und

anschließend das Geschäft verließ, ohne für diese zu bezahlen. Der Ladendetektiv

stellte den Mann, einen 49-Jährigen aus Kamerun, noch im Terminal. Die

hinzugerufene Polizei nahm den Mann fest. Das bei ihm aufgefundene Parfüm hatte

einen Gesamtwert von mehr als 2.000 Euro. Doch damit nicht genug. Da sich

ähnlich gelagerte Diebstähle in der Vergangenheit häuften, wurde der nun

festgenommene Tatverdächtige mit dem Täter auf den Aufnahmen der

Videoüberwachung der vorangegangenen Diebstähle abgeglichen. Daraus resultiert

nun der Tatverdacht in mindesten sechs weiteren, gleich gelagerten Diebstählen

gegen den 49-Jährigen. Der Gesamtwert der bei diesen Taten gestohlenen Flakons

beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Die Polizei lieferte den Tatverdächtigen mit dem Ziel der haftrichterlichen

Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums ein.

Frankfurt-Gutleutviertel: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Frankfurt (ots) – (hol) Am Freitagmittag (11.06.2021) kam in der Gutleutstraße

zu einem Unfall, bei dem zwei Frauen verletzt wurden. Die Gutleutstraße war

zeitweise voll gesperrt.

Gegen 11:30 Uhr befuhr eine 29-jährige Fahrerin eines Mercedes die Gutleutstraße

stadtauswärts. Eine 28-jährige Fahrerin eines VW Golf fuhr zu diesem Zeitpunkt

aus einer Grundstückseinfahrt auf die Gutleutstraße in den fließenden Verkehr

ein. Dabei stieß sie mit dem Auto der herannahenden 29-Jährigen zusammen. Durch

die Kollision wurden beide Fahrerinnen verletzt, die 29-Jährige schwer. Beide

Autos waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Für die Dauer der Unfallaufnahme

blieb die Gutleutstraße zeitweise voll gesperrt.

Frankfurt-Bundesautobahn 661: Falschfahrer – weitere Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (hol) Gestern Mittag gefährdete ein Falschfahrer auf der BAB

661 andere Verkehrsteilnehmer. Nur durch deren geistesgegenwärtiges Handeln

wurde Schlimmeres verhindert. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen.

Kurz vor 12:00 Uhr fuhr der Fahrer einer silbernen Mercedes E-Klasse von der B3

aus Frankfurt Sachsenhausen kommend entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung

auf die BAB 661, Fahrtrichtung Oberursel. In Höhe des Autobahnkreuzes Offenbach

fuhr der Falschfahrer immer noch falsch in Richtung Egelsbach und benutzte dabei

den aus seiner Sicht ganz rechten Fahrstreifen, welcher für den

entgegenkommenden Verkehr jedoch der linke ist. Nur durch eine Vollbremsung und

ein Ausweichmanöver verhinderte ein 33-jähriger, auf dieser linken Spur

entgegenkommender, Verkehrsteilnehmer einen Frontalcrash. Nach Angaben dieses

Zeugen mussten auch andere Verkehrsteilnehmer dem Falschfahrer ausweichen. Durch

Sichtung von Videoüberwachungsaufnahmen gelang es der Polizei schnell, dass Auto

des Falschfahrers zu identifizieren. Es ist auf einen 69-jährigen Offenbacher

zugelassen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen des Vorfalls, insbesondere solche

Verkehrsteilnehmer, die aufgrund des Falschfahrers ausweichen, abbremsen oder in

sonst einer Weise zu einem Manöver genötigt wurden. Sie werden gebeten, sich mit

der Polizeiautobahnstation Frankfurt unter 069 / 755-46400 in Verbindung zu

setzen.

Frankfurt-Heddernheim/Eschersheim: Auto in Flammen

Frankfurt (ots) – (hol) Heute in den frühen Morgenstunden entdeckte ein Zeuge

ein lichterloh brennendes Auto unterhalb der Maybachbrücke. Nun ermittelt die

Kriminalpolizei.

Kurz vor 04:30 Uhr wurde ein Passant von der Maybachbrücke aus auf ein darunter

auf dem „Alexander-Riese-Weg“ stehendes und brennendes Auto aufmerksam. Der

39-Jährige verständigte sofort den Notruf. Die Feuerwehr löschte den Brand

schnell. Die Polizei stellte die stark durch Feuer beschädigte Mercedes A-Klasse

sicher. Die Brandursachenermittler der Frankfurter Kriminalpolizei haben nun die

Ermittlungen aufgenommen.