Schwerpunktkontrollen veränderter Kraftfahrzeuge

Frankenthal (Pfalz)

Am gestrigen Abend bis in die frühen Morgenstunden führte die Polizeiinspektion Frankenthal unter Einbindung von spezialisierten Kräften aus der PD Ludwigshafen, sowie externen TÜV-Ingenieuren Kontrollen mit dem Schwerpunkt veränderte Kraftfahrzeuge im gesamten Zuständigkeitsbereich inkl. des Bereichs der Polizeiwache Maxdorf durch.

Fahrzeuge mit technischen Veränderungen, welche sich meist auf das Geräuschverhalten, aber auch die Fahreigenschaften beziehen, sind in den letzten Wochen immer wieder auffällig geworden. Gerade auf den Parkplätzen der Einkaufszentren in der Wormser Straße, aber auch auf anderen Parkplätzen im Stadtgebiet konnten ab und an größere Fahrzeug- und Menschenansammlungen festgestellt werden. Dies führte zu Meldungen von Ruhestörungen und mutmaßlichen Coronaverstößen auf den Parkplätzen, aber auch zu Hinweisen über zu schnelle Fahrweise im Stadtgebiet.

Bereits in der vergangenen Woche wurden insgesamt 5 Fahrzeuge stillgelegt, weil technische Veränderungen an den Fahrzeugen vorgenommen worden sind (Klappenauspuff manipuliert / Bereifung/ Tieferlegung Fahrzeug / offener Sportluftfilter, etc. … ) und diese entweder in den Fahrzeugpapieren nicht eingetragen wurden oder erst gar nicht eintragungsfähig waren. In der gestrigen Nacht konnten noch zwei weitere hochmotorisierte und technisch veränderte Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen und vorübergehend zu weiteren Untersuchung durch einen Gutachter sichergestellt werden. Die beiden Fahrzeugführer erwartet eine Ordungswidrigkeitenanzeige wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis. Ihnen werden zudem im Verfahren die Kosten für das Abschleppen und die Sicherstellung, sowie die Gutachterkosten auferlegt. Vier weitere Fahrzeuge wurden ebenfalls wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis stillgelegt, diese müssen die eintragungsfähigen Änderungen in den Fahrzeugpapieren nun bei einer Prüfstelle abnehmen und eintragen lassen.

Weiterhin wurde in der Schmiedgasse ein 26-jähriger Ludwigshafener mit seinem PKW Renault angehalten, als er diese entgegen der Einbahnstraßenregelung befuhr. Möglicherweise stand der Fahrfehler im Zusammenhang mit seiner Alkoholisierung. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab 1,04 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gemäß § 316 StGB wurde eingeleitet.

Gegen 01:30 Uhr befuhr ein 30-jähriger Maxdorfer mit seinem PKW Audi den Heideweg in Maxdorf. Im Rahmen der Kontrolle durch die Polizei fiel auf, dass er offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Gegen ihn wurde auf Grund fehlender Ausfallerscheinungen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach § 24a StVG eingeleitet. Das durchgeführte und gerichtsverwertbare Alkoholmessverfahren ergab schließlich 0,68 Promille. Den Fahrer erwarten neben 500 EUR Geldbuße ein vierwöchiges Fahrverbot.

Die Schwerpunktkontrollen hinsichtlich veränderte Kraftfahrzeuge werden den nächsten Wochen immer wieder kontinuierlich weitergeführt.

Einbruchdiebstahl

Frankenthal

Am 13.06.2021, zwischen 01:05 und 01:55 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter im Bereich der Adam-Opel-Straße 1 in Frankenthal Zutritt zu der dort ansässigen IT-Firma. Im Gebäudeinnern löste sodann der Alarm aus, was vermutlich dazu führte, dass die Täter die Örtlichkeit auf selben Weg ohne Diebesgut wieder verließen. Der Sachschaden am Rolltor beläuft sich auf ca. 1000 EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Körperverletzung

Frankenthal

Am 12.06.2021, gegen 13:50 Uhr lief eine 51-jährige Frau im Foltzring in Richtung Am Kanal in Frankenthal, als ihr auf dem Gehweg aus entgegengesetzter Richtung zwei hintereinanderfahrende Radfahrer entgegenkamen. Die Frau wies die beiden Radfahrer auf ihr Fehlverhalten hin. Daraufhin fuhr ihr der vordere Radfahrer mit dem Vorderreifen seines Fahrrads über den rechten Fuß und schlug ihr zusätzlich mit der flachen Hand einmal auf das rechte Schulterblatt. Die Frau erlitt hierdurch Schmerzen im Fuß und im Schulterbereich.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: 18-19 Jahre alt, ca. 185 cm groß, muskulös aber schlank, mittellange zurückgekämmte, dunkle Haare, olivgrünes Shirt, schwarze Jogginghose Der zweite Fahrradfahrer wurde wie folgt beschrieben: 18-19 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schmächtig, schwarzes Shirt, schwarze Jogginghose Zu den mitgeführten Fahrrädern liegen keine Erkenntnisse vor.

