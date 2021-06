Landau in der Pfalz: Die Polizei-News

Landau – Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Landau

Am gestrigen Abend gegen 18:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein – oder Ausparken auf dem Parkplatz des Real-Marktes in der Dammühlstraße in Landau einen in der benachbarten Parklücke stehenden grauen SUV. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand dadurch erheblicher Sachschaden an der rechten Fahrzeugseite. Zeugen, welche den Sachverhalt beobachtet haben oder Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.