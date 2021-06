Auch am Sonntag mehrere Einsätze in Ludwigshafen

Feuerwehr Ludwigshafen

(SE) Am Sonntag 13.06.2021 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 11:42 Uhr zu einem Brand nach Ludwigshafen Oggersheim alarmiert. Im Waldstück zwischen Bahnlinie und Ortsteil Notwende/Melm mussten ca. 20 kleinere brennende Flächen abgelöscht werden. Der Einsatz dauerte bis 15:20. Für die Erkundung der Einsatzstelle wurde die Feuerwehr hier durch die DLRG Ortsgruppe Oggersheim mit einer Drohne unterstützt. Neben der Berufsfeuerwehr waren die Einheiten Ruchheim und Oppau der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz.

Um 13:44 Uhr wurden die Taucher der Feuerwehr zur Fernhilfe nach Ellerstadt gerufen. In einem Weiher war ein 200 Liter Stahlfass lokalisiert worden. Das Fass konnte durch die Taucher geborgen werden. Der Verdacht auf Öl oder anderes Gefahrgut bestätigte sich nicht, das Gebinde war leer.

Um 16:19 Uhr wurde die Feuerwehr zur Unterstützung des Rettungsdienstes zu einem medizinischen Notfall nach Oppau gerufen. Bis zum Eintreffen des Rettungswagens und des Notarztes wurde die betroffene Person durch die Feuerwehr erfolgreich reanimiert, dem Rettungsdienst übergeben und anschließend mit der Drehleiter aus dem Gebäude nach unten transportiert.

Um 16:50 wurde die Feuerwehr zu einer Wasserrettung auf dem Rhein bei der Parkinsel gerufen. Insgesamt fünf Personen sind in Höhe der Schneckennudelbrücke ins Wasser gesprungen, drei Personen konnten auf Mannheimer Seite, zwei auf Ludwigshafener Seite selbstständig wieder an Land gehen. Neben der Feuerwehr Ludwigshafen war hier auch die Feuerwehr Mannheim, der Rettungsdienst, der Rettungshubschrauber und die Polizei im Einsatz.

Weiterhin wurde eine Tierbergung auf der B9 in Richtung Worms durchgeführt.

Ludwigshafen am Rhein – Verkehrsunfall in der Bruchwiesenstraße

Am Samstagnachmittag, den 12.06.2021, gegen 17:45 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Bruchwiesenstraße und Ernst-Boehe-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine Person leicht verletzt hat. Ein 29-jähriger Mann aus Mannheim wollte mit seinem Fahrzeug an der Kreuzung nach links in die Ernst-Boehe-Straße abbiegen. Als der Mann bei Grünlicht abbog, kam ihm ein 54-jähriger Mann aus Ludwigshafen mit seinem Fahrzeug entgegen und es kam zum Zusammenstoß. Laut Zeugenaussagen fuhr der 54-jährige Ludwigshafener trotz Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein. Der 29-jährige Mannheimer verletzte sich aufgrund des Aufpralls leicht an der Schläfe. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beträgt circa 10000 Euro.

Ludwigshafen – Einbruch beim Optiker

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Samstag, den 12.06.2021, im Zeitraum von 0:30 Uhr bis 08:30 Uhr, Zutritt in ein Optiker-Geschäft in der Bismarckstraße. Die Täter beschädigten eine neben der Eingangstür befindliche Glasscheibe und gelangten so in das Geschäft. Dort entwendeten sie mehrere Brillen und Bargeld. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 50000 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621-9632122.

Ludwigshafen – Mehrere Reifen zerstochen

Am Samstag, den 12.06.2021, gegen 17:00 Uhr, wurden auf dem Parkplatz des Kleingartenvereins „Zur Werre“ in der Brunckstraße in Ludwigshafen am Rhein mehrere zerstochene Reifen festgestellt. Bisher unbekannte Täter hatten an insgesamt vier PKW und einem Anhänger, jeweils einen Reifen zerstochen. Es entstand ein Schaden von ca. 550 Euro.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder unter der E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Ludwigshafen – Gestürzter Radfahrer

Am Samstag, den 12.06.2021, um 09:45 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Fahrradfahrer aus Ludwigshafen am Rhein die Havering Allee und wollte über ein Parkplatzgelände in Richtung Denisstraße fahren. Hierbei blieb er an einem Poller hängen und fiel ohne Fremdeinwirkung zu Boden. Bei dem Sturz wurde der Fahrer leicht verletzt und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnten bei dem Fahrer Anzeichen für einen Alkoholkonsum festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte eine deutliche Alkoholisierung von 2,6 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Dieser muss sich nun bezüglich einer Trunkenheitsfahrt verantworten.

Ludwigshafen – Sachbeschädigung an Pkw

Am Samstag, den 12.06.2021, gegen 04:00 Uhr, wurde eine Anwohnerin der Jakob-Binder-Straße in Ludwigshafen am Rhein durch einen lauten Knall wach. Bisher unbekannte Täter hatten die Frontscheibe ihres BMW, welcher in der Jakob-Binder-Straße in Höhe der Nummer 7 geparkt war, beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 400 Euro.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder unter der E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.