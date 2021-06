Rheinpfalzkreis: Die Polizei-News

Verkehrsunfall ohne gültige Fahrerlaubnis verursacht 12.06.2021, 18:10 Uhr

Römerberg

Am 12.06.2021 um 18:10 Uhr kam es auf einem Supermarktplatz in

Römerberg beim Ausparken zweier Fahrzeuge zu einem Verkehrsunfall. An

beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 2500EUR.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass einer der

Beteiligten nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne

Fahrerlaubnis eingeleitet.

Sachbeschädigung in Unterführung

Limburgerhof

Limburgerhof Am 13.06.2021 gegen 00:10 Uhr wurde die Deckenbeleuchtung der Unterführung Carl-Bosch-Straße / Pommernring in Limburgerhof durch bislang unbekannte Personen beschädigt. Durch einen Zeugen konnte mitgeteilt werden, dass die Unterführung kurz nach der Tat durch eine Personengruppe verlassen wurde. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen, die Angaben zur Tat oder Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Burnout durch PKW

Schifferstadt

Schifferstadt Am Sonntagmorgen gegen 03:00 Uhr wurde der Polizeiinspektion Schifferstadt durch einen Zeugen mitgeteilt, dass ein PKW im Bereich der Waldseer Straße Burnouts mache. Durch die Beamten konnten an der beschriebenen Örtlichkeit deutliche Reifenspuren festgestellt werden. Im Verlauf der Ermittlungen konnte unweit der Einsatzstelle ein geparkter PKW festgestellt werden, bei welchem die Reifen noch deutlich nach verbranntem Gummi rochen. Ein Ordnunswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.