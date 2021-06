Neustadt an der Weinstraße – Am 13. Juni startete das Kuckucksbähnel in die Fahrsaison 2021.

Nach Angaben des Eisenbahnmuseums Neustadt hat die Museumsbahn Kuckucksbähnel die behördliche Genehmigung bekommen, die Fahrsaison am 13.06.21 zu starten. Es wurde beschlossen, dass dieses Jahr bis zum 17. Oktober jeden Sonntag nach üblichem Fahrplan gefahren wird.

