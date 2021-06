Herxheim – Vorfahrt genommen und Unfall verursacht – Zeugen gesucht!

Am 12.06.2021 gegen 14:00 Uhr nahm ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem dunkelfarbenen VW Golf dem Geschädigten im Bereich des Waldstadions in Herxheim die Vorfahrt. Als Folge des Ausweichens prallte der Geschädigte hierbei auf ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug. Eines der Fahrzeuge erlitt hierdurch Totalschaden. Der Fahrer des Golfs flüchtete von der Örtlichkeit. Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachteten oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Landau in Verbindung zu setzen.

Steinfeld – Pizzaautomat aufgebrochen

Am frühen Sonntagmorgen des 13.06.2021, gegen 03:15 Uhr brachen unbekannte Täter einen Pizzaautomaten in der Unteren Hauptstraße in Steinfeld auf und entwendeten die darin befindlichen Geldkassetten. Durch Zeugen wurden die 3 männlichen Täter noch beim Wegrennen vom Tatort beobachtet. Danach stiegen sie in einen in der Gartenstraße abgestellten silbernen PKW und rasten ohne Licht davon. Neben dem entwendeten Geld aus dem Automaten entstand noch erheblicher Sachschaden durch den Aufbruch.

Wer Angaben zu den Tätern oder dem silberfarbenen Fahrzeug machen kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de