Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bacharach

Am Samstagmittag gegen 14:00 Uhr befuhr der 17-jährige Fahrer mit seinem Leichtkraftrad die Landesstraße 224 von Rheinböllen kommend in Richtung Bacharach. Auf der kurvenreichen Strecke verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte in die Leitplanke. Infolge des Aufpralls verletzte sich der Fahrer glücklicherweise nur leicht. Er wurde dennoch in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Als Unfallursache kommt überhöhte Geschwindigkeit in Betracht.

Verkehrsunfall mit Unfallflucht am 11.06.2021

Oppenheim

Ein 28-jähriger Niersteiner hatte den silbernen Opel Astra in der großen Fischergasse in Nierstein am Fahrbahnrand zum Parken abgestellt. Ein zurzeit unbekannter Fahrer eines anderen Kfz und verursachte zwischen 07:40 Uhr und 15:39 Uhr eine Beschädigung mit gelbem Farbaufrieb an dem Pkw des Geschädigten, hinterließ einen Schaden von ca. 1000 Euro und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Sachdienliche Hinweise bitte der Polizeiinspektion Oppenheim unter der 06133-9330 melden!

Vandalismus am Radweg „Leinpfad“

Bingen am Rhein

Am Freitag, dem 11.06.2021 wurde mitgeteilt, dass unbekannten Personen in Trechtingshausen die Absperrgitter des Radwegs Leinpfad in den angrenzenden Rhein geworfen hatten. Abgesehen vom unangebrachten Vandalismus ist nicht auszuschließen, dass selbst diese Absperrgitter, die sich am Ufer verfangen hatten, von der Strömung mitgerissen werden und zu einer Gefahr für die Schifffahrt führen können. Die Gitter konnten durch die anwesende Polizei nicht entfernt werden und mussten im späteren Verlauf von Rhein aus geborgen werden.

Sicher im Straßenverkehr im Dienstgebiet der PI Oppenheim

Oppenheim

In der Nacht vom 10.06.2021 auf den 11.06.2021 wurden durch die PI Oppenheim schwerpunktmäßige Kontrollen mit Zielrichtung Alkohol und berauschende Mittel im Straßenverkehr durchgeführt. Dabei wurden Fahrzeuge nicht nur im Rahmen der Streifenfahrt kontrolliert, zeitweise wurde auch eine Kontrollstelle in der Mainzer Straße in Nierstein eingerichtet. Durch die Kontrollmaßnahmen konnten jeweils ein 31 Jähriger und ein 17 Jähriger Führer eines Kleinkraftrades kontrolliert werden, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol standen. Der 31 jährige verfügte zudem nicht über eine gültige Fahrerlaubnis.

Neben den Kosten für die Entnahme einer Blutprobe kommt gemäß Bußgeldkatalog auf die beiden Fahrzeugführer ein Bußgeld in Höhe 500 Euro sowie ein Fahrverbot zu. Zudem müssen sie im Nachgang zum eigentlichen Ordnungswidrigkeitenverfahren die so genannte medizinisch psychologische Untersuchung (MPU) ablegen, durch welche weitere Kosten entstehen.

Außerdem wird gegen den 31 Jährigen ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Die Kontrollmaßnahmen entfalteten auch präventiven Charakter. Bei zwei alkoholisierten Männern konnten die Fahrzeugschlüssel sichergestellt werden, bevor sie mit ihren Fahrzeugen loszufuhren.

Verfolgungsfahrt

Lörzweiler

Am 11.06.2021, gegen 12:09 Uhr stellte eine Streife der Polizeiinspektion Oppenheim ein Fahrzeug fest, das die Bahnhofsstraße in Harxheim mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Rtg Lörzweiler befährt. Auf Höhe der Einmündung „Am Küchelberg“ in Gau-Bischofsheim bricht das Fahrzeugheck aus und der Fahrer kann das Fahrzeug nur mit Mühe in der Kurve halten, dabei drehen teilweise die Reifen durch. Die Streife möchte das Fahrzeug aufgrund der Fahrtweise kontrollieren und schaltet dazu das Anhaltesignal „Stopp Polizei“, sowie Blaulicht und Martinshorn ein, da der Fahrer dem Anhaltesignal nicht nachkommt. Das Fahrzeug fährt dann mit einer Geschwindigkeit von etwa 140 km/h weiter Rtg Lörzweiler, biegt dann kurz nach der Ortseinfahrt mit quietschenden Reifen nach rechts in das Neubaugebiet ab und befährt den dortigen Feldweg mit über 100 km/h. Im weiteren Verlauf muss ein von Mommenheim kommender Lkw Fahrer auf der Kreuzung zur K34 eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß mit dem Flüchtenden zu vermeiden. Das Fahrzeug flüchtet dann weiter durch die Ortschaft Lörzweiler in Rtg Nackenheim mit teilweise über 140 km/h. Auf Höhe der Grundschule Lörzweiler fährt das Fahrzeug mit über 120 km/h. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich aufgrund des Schulschlusses viele Personen, insbesondere Kinder. Der Fahrer hält schließlich im Bereich der Straße Weinbergsring an und kann durch die Streife kontrolliert werden. Ein Hinweis auf den Grund der Flucht vor der Kontrolle kann bislang nicht erlangt werden. Der 24-jährige Fahrer aus Lörzweiler gibt an, in Panik vor der Kontrolle gehandelt zu haben. Dem Fahrer werden aufgrund der Fahrweise mehrere Straftaten vorgeworfen. Sein Führerschein und das Fahrzeug wurden vorerst beschlagnahmt. Die Polizei bittet den Lkw-Fahrer, der die Vollbremsung durchführen musste, sich bei der Polizei in Oppenheim zu melden. Sollten weitere Zeugen, insbesondere im Bereich der Grundschule, Angaben zu entstandenen Gefährdungen machen können, werden diese ebenfalls gebeten sich mit der Polizei in Oppenheim in Verbindung zu setzen.

Diebstahl aus PKW – Zeugen gesucht

Mainz-Bretzenheim – Zu einem Diebstahl aus einem in der Bebelstraße

abgestellten und verschlossenen PKW kam es im Zeitraum zwischen Freitag,

11.06.2021, gegen 21:15 Uhr und Samstag, 12.06.2021, 09:00 Uhr. Das Fahrzeug

wurde durchwühlt und mehrere Gegenstände daraus entwendet. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Straftat geben können, werden gebeten

sich bei Polizeiinspektion Mainz 3, Tel.: 06131-654310, zu melden.

Trunkenheitsfahrt, Führerschein sichergestellt

Mainz, Saarstraße – Am Samstag, 12.06.2021, gegen 09:30 Uhr wurden in der

Saarstraße mehrere Fahrzeuge im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Bei

einem 45-jährigen Fahrzeugführer ergab dabei ein Atemalkoholtest einen Wert von

3,06 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein des

Mannes wurde sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im

Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Stark alkoholisierter Fahrer weist sich mit total gefälschten Dokumenten aus.

Mainz, A60 – Ein 42- Jähriger wurde am 13.06.2021 gegen 01:00 Uhr in

seinem Kastenwagen auf der A60 im Bereich Mainz/Laubenheim in Richtung Darmstadt

einer Verkehrskontrolle unterzogen, da er sein Fahrzeug in Schlangenlinien auf

der Autobahn führte. Bereits zu Beginn der Kontrolle nahmen die Poleibeamten

starken Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginneren wahr. Ein vor Ort durchgeführter

Test bei dem alleine im Fahrzeug befindlichen Fahrzeugführer ergab einen Wert

von 2,17 Promille Atemalkohol. Bei der Überprüfung der ausgehändigten

kroatischen Ausweisdokumente ergeben sich zudem eindeutige Hinweise, dass es

sich hierbei um gefälschte Dokumente handeln dürfte. Eine Überprüfung mit einem

Dokumentenprüfgerät bestätigten diesen Verdacht. Die weiteren Ermittlungen

ergaben schließlich, dass es sich bei dem Fahrer um einen in Offenbach am Main

wohnhaften Rumänen handelte, der der in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen

Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechtskräftig verurteilt wurde. Weiterhin wurde für

das von ihm geführte Fahrzeug in Deutschland keine Steuern entrichtet. Dem

Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den 42- Jährigen wurden

Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne

Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Kraftfahrsteuergesetz sowie

wegen Angabe falscher Personalien eingeleitet.

Jagdwilderei, Hase verendet

Mainz-Laubenheim – Im Übergang zwischen dem Dammweg in Mainz-Laubenheim

und der Lotharyaue wurde heute, 12.06.2021, gegen 09:00 Uhr ein verendeter Hase

aufgefunden. Bei genauerer Nachschau wurde festgestellt, dass der Hase sich in

einer ausgelegten Drahtschlinge verfangen hatte. Im Nahbereich konnten weitere

Drahtschlingen aufgefunden werden. Durch die Kriminalpolizei wurden Ermittlungen

aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten

sich bei der Kriminalpolizei Mainz, Tel.: 06131-653630, zu melden.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Mainz-Finthen – Freitag, 11.06.2021, 07.40 Uhr

Am Freitagmorgen kam es im Sertoriusring, Ecke Waldthausenstraße, zu einem

Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem 34jährigen E-Bikefahrer. Während

der Radfahrer hierbei leicht verletzt wurde, entfernte sich der Verursacher

unerlaubt vom Unfallort. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der Pkw-Fahrer aus

dem Sertoriusring in die Waldthausenstraße ein und nahm dem E-Bikefahrer die

Vorfahrt. Durch eine schnell eingeleitete Bremsung konnte der E-Bikefahrer einen

Zusammenstoß verhindern, stürzte hierbei aber. Er zog sich bei dem Sturz neben

Schürfwunden ein gebrochenes Handgelenk zu. Der Fahrer des dunklen Pkw entfernte

sich vom Unfallort. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zum

Unfallgeschehen an die Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Telefonnummer

06131/65-4310 oder pimainz3@polizei.rlp.de.