Verkehrsunfall mit Flucht und anschließender Sachbeschädigung an Streifenwagen

Westhofen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf der L425 kurz vor Westhofen zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein PKW-Fahrer kam mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und landete im angrenzenden Wingert / Weinberg. Der Fahrzeugführer entfernte sich im Nachgang unerlaubt von der Unfallstelle. Der PKW wurde bei dem Verkehrsunfall stark beschädigt. An der Unfallörtlichkeit ergaben sich durch Zeugen Hinweise, dass der mutmaßliche Fahrer offenbar eine nahegelegene Feierlichkeit besucht hat. Diese wurde anschließend durch die Beamten aufgesucht. Der Fahrer konnte jedoch nicht angetroffen werden. Allerdings schlug den eingesetzten Beamten teils erheblicher Unmut der dort anwesenden Feiernden entgegen. Wie sich im Nachgang herausstellte, wurde der linke Außenspiegel des Streifenwagens durch unbekannte Täter während den Ermittlungen bei der Feierlichkeit beschädigt. Wer sachdienliche Hinweise / Angaben zur Sache machen kann, meldet sich bitte bei der unten angegebenen Polizeidienststelle.

Besprühter Zebrastreifen

Worms, Stephansgasse – Durch unbekannte Täter wurde in der Nacht von

Freitag, den 11. Juni auf Samstag, den 12. Juni der Zebrastreifen in der

Stephansgasse kurz vor dem Lutherkreisel mittels Farbe besprüht. Wer

sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizei Worms unter:

06241-852-0

Verkehrsunfall mit Flucht – Zeugen gesucht

Worms, Fesplatz / Kastanienallee – Am Samstagabend, den 12.06.2021, kam es

gegen 20:15 Uhr am Festplatz in Worms zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein blauer

Skoda mit HP-Ortskennung touchierte beim rückwärts Ausparken einen weiteren

geparkten PKW. Die Fahrerin, bei der es sich um eine ca. 50-60 Jahre alte Dame

gehandelt haben soll, entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der

Unfallstelle. Am geparkten PKW entstand ein Sachschaden in einer Höhe von 500

Euro im Bereich der Heckstoßstange. Hinweise zur Verkehrsunfallflucht nimmt die

Polizei in Worms entgegen.

Alleinunfall mit schwer verletztem Rennradfahrer

Mölsheim – Ein 59-jähriger Rennradfahrer aus Flörsheim-Dalsheim befuhr mit

seinem Rennrad die stark abschüssige Hauptstraße aus Zell kommend in

Fahrtrichtung Mölsheim. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam der

Fahrer ohne Fremdbeteiligung in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und

kollidierte mit einer Straßenlaterne. Durch die Kollision wurde der Radfahrer

schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber in eine umliegende Klinik

verbracht.

Angriff auf Polizeibeamte nach Sachbeschädigung in der Wormser Fußgängerzone

Worms, Innenstadt – Am Abend des 12.06.2021 begeht ein 28-jähriger Wormser

zunächst eine Sachbeschädigung in einem Geschäft in der Kämmererstraße in Worms.

Im weiteren Verlauf kann er in der Fußgängerzone durch Zeugen erkannt und durch

Polizeibeamte bis zum Lutherring verfolgt werden. Dort kann eine 26-jährige

Polizeibeamtin bis zum Beschuldigten aufschließen, doch bevor sie ihn endgültig

stellen kann, dreht sich der Beschuldigte unvermittelt um und führt mit einem

Messer Stichbewegungen in Richtung der Polizeibeamtin aus. Diese kann

reflexartig durch einen Sprung genügend Distanz schaffen, so dass sie nicht

verletzt wird. In der Folge führt der Beschuldigte mit dem Messer ebenfalls

Stichbewegungen in Richtung eines 28-jährigen Polizeibeamten aus, welcher

glücklicherweise auch nicht verletzt wird. Durch das Ziehen der Dienstwaffe und

Androhung des Schusswaffengebrauchs kann der Beschuldigte dazu bewogen werden

das Messer wegzuwerfen. Bei der anschließenden Festnahme durch weitere

eintreffende Polizeibeamte leistet der Beschuldigte fortwährend Widerstand,

spuckt und tritt um sich und spricht Beleidigungen aus. Ihm wird auf der

Dienststelle nach Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen.

Aufgrund vorliegender Eigen – und Fremdgefährdung wird er im Anschluss an die

polizeilichen Maßnahmen in eine psychiatrische Einrichtung verbracht.

Verkehrsunfallflucht in Worms

Worms, Bebelstraße – Am Samstag den 12.06.2021, gegen 11:51 Uhr befuhr ein

schwarzer Kleinwagen die Bebelstraße und beschädigte bei einem Wendemanöver ein

Verkehrsschild an der Einmündung zur Kantstraße. Der Unfallverursacher verließ

die Unfallörtlichkeit. Der Unfall wurde von Zeugen beobachtet, jedoch konnte das

Kennzeichen nicht erkannt werden. Wer sachdienliche Hinweise zum Unfall geben

kann, melde sich unter 06241-8520 bei der Polizei in Worms.

Unfall mit Verletzten

Flomborn

Am Samstagabend befuhr ein 19`jähriger Fahrzeugführer, gemeinsam mit zwei weiteren Personen (18 und 20 Jahre) die L 386 in Fahrtrichtung Westhofen. In einer langgezogenen Linkskurve, zwischen den Abfahrten Flomborn, habe der Fahrzeugführer plötzlich reflektierende Augen am Fahrbahnrand gesehen und vermutete ein Reh. Aus Schreck habe er dann das Lenkrad verrissen. Dadurch kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte noch einige Meter entlang der Böschung, bis es dort letztlich zum Stehen kam. Glücklicherweise kamen alle Fahrzeuginsassen nach aktuellem Kenntnisstand mit relativ leichten Verletzungen davon, wurden jedoch vorsorglich in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Die L386 war während der Unfallaufnahme etwa eine Stunde vollgesperrt.