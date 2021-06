Verkehrsunfallflucht im Opelkreisel, Polizei sucht Zeugen

Kaiserslautern – Beim Befahren des Opelkreisels wechselte ein bislang

unbekannter Fahrzeugführer am gestrigen Samstagmorgen gegen 09:50 Uhr vom linken

auf den rechten Fahrstreifen. Hierbei übersah er jedoch vermutlich einen neben

ihm fahrenden PKW, so dass er diesen touchierte und beschädigte. Obwohl der

Geschädigte noch durch Hupen auf sich aufmerksam machte, entfernte sich der

Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es soll sich nach Zeugenaussagen um

einen weißen SUV mit der Städtekennung „WI“ für Wiesbaden handeln. Zeugen werden

gebeten sich unter 0631-369 2250 oder pikaiserslautern2@polizei.rlp.de mit der

Polizeiinspektion in der Logenstraße in Verbindung zu setzen.|PvD

Schwerer Verkehrsunfall

Katzweiler – Ein tödlich verletzter Motorradfahrer, ein Schwerverletzter

und vier Leichtverletzte sind die tragische Bilanz eines schweren

Verkehrsunfalls am Samstagnachmittag bei Katzweiler. Für den Motorradfahrer kam

jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch am Unfallort.

Der 39-jährige Mann aus Nordrhein-Westfalen befuhr mit seinem Kraftrad die

Landstraße von Mehlbach in Richtung Katzweiler und wollte in einer Rechtskurve

zwei vorausfahrende Autos überholen. Wegen des Überholvorgangs leitete ein

entgegenkommender 28-jähriger PKW-Fahrer ein Bremsmanöver ein, geriet auf die

Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit den drei entgegenkommenden Fahrzeugen,

darunter das Motorrad.

Der 28-jährige Autofahrer erlitt beim Zusammenstoß ebenfalls schwere

Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht

werden. Die vier Insassen der beiden weiteren beteiligten Autos wurden lediglich

leicht verletzt, mussten allerdings auch ins Krankenhaus.

Alle vier Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden im

mittleren fünfstelligen Bereich.

Ein Sachverständiger wurde zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen. Die

Feuerwehr der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg war mit 30 Einsatzkräften vor

Ort. Die L388 blieb bis in die Abendstunden voll gesperrt.

Auto gerät in Brand

Stelzenberg – Bei einem Fahrzeugbrand ist in der Nacht von Freitag auf

Samstag eine 37-Jährige leicht verletzt worden. Vermutlich aufgrund eines

technischen Defekts an der Abgasanlage geriet das Fahrzeug in der Hauptstraße in

Brand. Alle fünf Insassen konnten das Auto aus eigener Kraft verlassen, die Frau

musste mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation ins Klinikum verbracht werden. Im

Rahmen der Lösch- und Aufräumarbeiten war die Straße für zwei Stunden gesperrt.

Autokorso in der Innenstadt

Kaiserslautern –

Am heutigen Samstagnachmittag fand erneut ein Autokorso in

Kaiserslautern statt. Die zugehörige Kundgebung auf dem Messeplatz

wurde im Vorfeld durch die Versammlungsbehörde untersagt.

Wie bei den vergangenen Veranstaltungen (wir berichteten) trafen sich

die Teilnehmer des Autokorsos mit ihren Fahrzeugen unter dem Motto

„Wir bestehen auf die ersten 20 Artikel unserer Verfassung“ auf dem

Mitfahrerparkplatz am PRE-Park, um anschließend über eine circa 13

Kilometer lange Strecke durch die Innenstadt zu fahren.

An der Veranstaltung nahmen 27 Fahrzeuge mit etwa 40 Personen teil.

Durch den Autokorso kam es im Bereich der Innenstadt zu

vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen, weil kurzzeitig Straßen

und Kreuzungen durch die Polizei gesperrt werden mussten.

Am Mitfahrerparkplatz am PRE-Park wurden zwei Verstöße gegen die

„Maskenpflicht“ geahndet. Das Kundgebungsverbot auf dem Messeplatz

wurde eingehalten. Die Versammlung endete gegen 16 Uhr./pvd

Alkoholgrenze deutlich überschritten

Kaiserslautern – Ein alkoholisierter Autofahrer ist der Polizei am

Freitagabend gegen 22 Uhr am Rangierbahnhof aufgefallen. Der 30-jährige

Fahrzeuglenker befuhr mit hoher Geschwindigkeit ein Tankstellengelände und wurde

daher durch die Streife überprüft. Bei der Kontrolle konnten die Beamten

Alkoholgeruch feststellen und unterzogen den Mann einem Atemalkoholtest. Nachdem

dieser einen Wert jenseits der 1,1 Promille aufwies, wurde die Weiterfahrt

untersagt und der Fahrer zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe

entnommen wurde.

Putzhilfe bessert Lohn auf

Queidersbach – Von ihrer Putzhilfe ist eine Frau aus Queidersbach

bestohlen worden. Die Frau hatte die Hilfskraft per Zeitungsannonce kontaktiert

und beauftragt. Nachdem sie die Reinigungsarbeiten beendet hatte und gegangen

war, stellte die Geschädigte fest, dass Schmuck und eine Uhr fehlten. Die

Polizei nahm die Ermittlungen auf.