Bad Hersfeld – Unfall mit Personenschaden

Am Freitagnachmittag, um 15.15 Uhr, kam es an der sogenannten „Lomo-Kreuzung“ in Bad Hersfeld zu einem Auffahrunfall. Ein 22-jähriger Autofahrer aus Bad Hersfeld übersah, dass ein 47-jähriger Autofahrer, ebenfalls aus Bad Hersfeld, vor der rot zeigenden Ampel halten musste und fuhr auf. An beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von 6000,- Euro, wobei das Kfz des Unfallverursachers nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Philippsthal – Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Freitagabend 11.06.2021, 20:00 Uhr, bis Samstag, 12.06.2021, 10.30 Uhr, wurde am Marktplatz in Philippsthal ein VW Transporter an der Fahrertür sowie am vorderen linken Kotflügel zerkratzt. Der Sachschaden wird auf ca. 2500 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise werden unter 06621-932-0 an die Polizeistation Bad Hersfeld erbeten.

Hohenroda – Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Am Samstagmittag, um 12.00 Uhr, befuhr eine Motorradreisegruppe von 3 Krafträdern aus Niedersachsen die Kreisstraße 14 von Hohenroda-Soilsieden in Richtung Schenklengsfeld-Wehrshausen. In Höhe des Stationskilometers 0,4 kam der 56-jähriger „Tourguide“ aus Hamersen inklusive seiner 53-jährigen Sozia aus bisher unbekannten Gründen zu Fall und rutschte in die Böschung. Der Motorradfahrer zog sich Frakturen, Schürfwunden und Prellungen zu und wurde stationär im Klinikum Hünfeld aufgenommen. Seine Sozia blieb unverletzt und kam mit dem Schrecken davon. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 5000,- Euro.

Neuenstein – Wildunfall

Am Samstagabend, um 23:40 Uhr, kollidierte eine 18-jahre alte Autofahrerin aus Neuenstein auf der Landesstraße 3155, zwischen Neuenstein-Raboldshausen und Neuenstein-Saasen, mit einem Reh. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 3000,- Euro.

Fulda – Radfahrer gestürzt

Am heutigen Samstag, gegen 16:00 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Fuldaer mit seinem Mountainbike die Robert-Kircher-Straße aus Richtung Mittelstraße kommend in Richtung Königstraße. In Höhe der Einmündung zur Kanalstraße musste er verkehrsbedingt bremsen. Hierbei bremste er so stark mit der Vorderradbremse, dass er über den Lenker nach vorne flog und auf die Fahrbahn stürzte. Der Radfahrer, der keinen Helm trug, zog sich bei dem Aufprall Verletzungen im Gesicht und an den Händen zu. Er wurde zur Versorgung seiner Wunden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Fulda – Auffahrunfall

Gegen 14:40 Uhr kam es am heutigen Samstag zu einem Auffahrunfall in der Künzeller Straße Höhe Haus Nr. 105. Als ein Autofahrer aus Richtung Innenstadt kommend nach links in eine Grundstückseinfahrt einbiegen und warten musste, bremsten auch die nachfolgenden Fahrzeuge ab. Das dritte Fahrzeug, ein weißer VW Polo, der von einem 32-jährigen Fuldaer gesteuert wurde, erkannte die Situation zu spät und fuhr aus Unachtsamkeit auf den ihm vorausfahrenden Toyota einer 19-jährigen Frau aus Künzell auf und schob diesen nach vorne auf einen Ford Kuga. Durch den Aufprall wurden die Toyota-Fahrerin und die 46-jährige Beifahrerin im Ford Kuga leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 18.500,- EUR geschätzt.

Motorradunfall in Schotten

Fulda (ots)

Am Samstagmittag befuhr um 13.15 Uhr in Schotten eine 53 jährige Motorradfahrerin aus Gießen die Laubacher Straße (B 276) in Richtung Betzenrod. Ortsausgang Schotten missachtete eine auf der L 3139 aus Richtung Götzen kommende 76 jährige Autofahrerin deren Vorfahrt. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die Kradfahrerin wurde hierbei schwer verletzt und per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 EUR. Die B 276 war im Bereich der Unfallstelle bis 15.20 Uhr gesperrt.

Unfall zwischen Fahrrädern

Bad Hersfeld – Am Freitag, 11.06.2021, gegen 23:17 Uhr, befuhr ein 21-jähriger aus Bad Hersfeld mit seinem Mountainbike den gemeinsamen Fuß- und Radweg aus Richtung der Straße Am Schloss Eichhof kommend in Fahrtrichtung des „Eichhofkreisel“, B 62. Ein 29-jähriger, ebenfalls aus Bad Hersfeld, befuhr mit seinem Pedelec in entgegengesetzte Richtung. Im Kurvenbereich, in Höhe des „Eichhofkreisel“, wechselte der 21-jährige mit seinem Fahrrad vom rechten auf den linken Fahrbahnrand und schnitt so die Kurve. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Radfahrer. Durch den Unfall wurden beide leichtverletzt. Der entstandenen Sachschaden beläuft sich auf ca. 50,-EUR.

Unfall zwischen Fahrrad und Kleinkraftrad

Rotenburg – Am 11.06.2021, um 17.19 Uhr kam es in Rotenburg/Braach zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten und einer leichtverletzten Person

Eine 66-jährige Frau aus Rotenburg mit ihrem Pedelec und ein 15-jähriger Jugendlicher aus Alheim mit seinem Kleinkraftrad befuhren in dieser Reihenfolge, die Straße Am Guttelsbach aus Richtung B 83 kommend in Richtung Braach. Nach einer Brücke wollte die Frau nach rechts abbiegen und machte durch Handzeichen darauf aufmerksam. Der Kleinkraftradfahrer übersah das Handzeichen und wollte die Pedelecfahrerin rechts überholen. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, in deren Folge die beiden Beteiligten zu Boden stürzten. Die Frau wurde schwerverletzt und kam in das Krankenhaus in Rotenburg. Der Jugendliche wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 600 EUR.

Randalierer beschädigt Autos

In 36179 Bebra, Bahnhofsstraße 16 kam es am 12.06.2021, um 02.16 Uhr zu mehreren Sachbeschädigungen

Ein 60-jähriger Mann aus Mörfelden-Walldorf randalierte zunächst in der Filiale der Spardabank. Er riss eine Lampe herunter, nahm anschließend zwei Aussteller aus der Bank in seinen Besitz und warf diese gegen einen geparkten PKW, der auf dem Parkplatz vor der Spardabank geparkt war. Der PKW wurde dadurch beschädigt. Des Weiteren schmiss der Randalierer mehrere kleine Aussteller aus der Bank auf den angrenzenden Gehweg. Zu guter Letzt riss er ein Kennzeichen samt Halterung von einem weiteren, geparkten PKW ab. Der gesamte Sachschaden wird auf 250 EUR beziffert. Der Randalierer verbrachte den Rest der Nacht in polizeilichem Gewahrsam.

Verkehrsunfallflucht

ALSFELD. Am Donnerstag, 10.06.2021 in der Zeit von 10:30Uhr bis 14:10Uhr kam es Volkmarstraße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer parkte mit seinem Fahrzeug in der Volkmarstraße in einer Parkbucht rechtwinklig zur Fahrbahn. Beim Ein- bzw. Ausparken beschädigte dieser Verkehrsteilnehmer ein in der benachbarten Parkbucht stehenden PKW. Es entstand Sachschaden im Fondbereich der Fahrerseite in Höhe von ca. 2000EUR. Der Unfallverusacher verließ die Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter zu genügen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter 06631 974-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Verkehrsunfall mit -2- Leichtverletzten in Großenlüder

Ein 24 jähriger Rollerfahrer befuhr in Großenlüder die Jahnstraße in Richtung Sportplatz. Im Kreuzungsbereich zur Konradstraße übersah er die von rechts kommende 23 jährige Fahrerin eines Kraftrades. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich der Rollerfahrer leichte Schürfverletzungen am Knie zuzog. Die Kradfahrerin erlitt ebenfalls Schürfwunden und Prellungen und wurde zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 750,-EUR.