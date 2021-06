Polizeistation Bad Homburg

Unfälle: Verkehrsunfallflucht, Straßenverkehrsgefährdung Freitag, 11.06.2021, 12:38 Uhr Bad Homburg, Louisenstraße, Parkhaus Kurhaus

Wie mehrere Zeugen mitteilten, verursachte ein 74-jähriger Autofahrer am Freitagmittag mit seinem Mercedes einen Schaden an zwei weiteren Fahrzeugen. Er war bereits entgegen der vorgegebenen Fahrtrichtung in das Parkhaus Kurhaus eingefahren und wollte dann vorwärts in einen freien Parkplatz einparken. Hierbei fuhr er mehrfach vor und zurück und touchierte das neben ihm und das gegenüber geparkte Auto. Danach wollte er sich, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, von der Unfallstelle entfernen. Er wurde aber von unbeteiligten Zeugen daran gehindert. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Die geschätzte Schadenshöhe liegt bei ca. 2800,- EUR.

Verkehrsunfall Sachschaden durch Rollstuhlfahrer Samstag, 12.06.2021, 11:15 Uhr Ober-Erlenbach, Ahlweg

Ein 72-jähriger Mann schob seine Ehefrau, in ihrem Rollstuhl sitzend, an einer Reihe geparkter Motorräder vorbei. Hierbei stieß er versehentlich mit dem Rollstuhl gegen das erste Motorrad in der Reihe und löste damit eine Kettenreaktion aus. Insgesamt fünf nebeneinander geparkte Motorräder fielen nacheinander um und wurden hierbei beschädigt. Die Frau im Rollstuhl wurde nicht verletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 3200,- EUR.

Straftaten:

Besonders schwerer Diebstahl von drei Fahrrädern zw. Donnerstag, 10.06.2021 23:00 Uhr und Freitag, 11.06.2021, 17:00 Uhr Ober-Erlenbach, Ober-Eschbacher Straße

Im o. g. Tatzeitraum wurde das elektrisch betriebene Garagentor eines Hauses in der Ober-Eschbacher Straße in Ober-Erlenbach hochgedrückt und drei in der Garage abgestellte Fahrräder/Pedelec entwendet. Der Schaden wird auf ca. 3200,- EUR geschätzt.

Wohnungseinbruchdiebstahl

Freitag, 11.06.2021, zw. 12:55 u. 23:45 Uhr Bad Homburg, Leopoldsweg

Im o. g. Tatzeitraum wurde in ein Reihenhaus im Leopoldsweg eingebrochen. Über den rückwärtigen Bereich wurde eine Terrassentür aufgehebelt und das Haus betreten. Im Inneren wurden sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt und unter Anderem ein Safe entwendet. Der Gesamtschaden beträgt ca. 1300,- EUR.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls von Fahrrad zw. Donnerstag, 10.06.2021, 22:00 Uhr und Freitag, 11.06.2021, 20:00 Uhr Bad Homburg, Kirdorfer Straße

Unbekannte Täter brachen mehrere leerstehende Räumlichkeiten eines Mehrfamilienhauses in der Kirdorfer Straße auf und entwendeten schließlich ein Fahrrad aus der angrenzenden Waschküche. Der Schaden wird auf ca. 1850,- EUR geschätzt.

Fahrraddiebstahl

Samstag, 12.06.2021, 15:55 Uhr Bad Homburg, Gluckensteinweg vor Penny-Markt

Am Samstagnachmittag wurde ein, vor dem Penny-Markt abgestelltes, Mountainbike offenbar von zwei Jugendlichen entwendet. Zeugen hatten beobachtet, wie die zwei jungen Männer, einer trug eine grüne Jacke, der Andere trug Flip-Flops, das Fahrrad genommen haben und sich dann in Richtung Bürgerhaus Kirdorf entfernt hätten. Das Fahrrad war nicht mit einem Schloss gesichert und hatte einen Wert von ca. 1500,- EUR. Gegen 22:30 Uhr wurde dieses Fahrrad am Bürgerhaus in Kirdorf aufgefunden und von der Polizei sichergestellt.

Polizeistation Oberursel

Verkehrsunfälle:

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden Samstag, 12.06.2021, 09:42 Uhr Hauptstraße 59, 61440 Oberursel

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Pkw die Hauptstraße in Oberursel und touchierte in Höhe der Hausnummer 59 ein dort geparktes Fahrzeug. Anstatt den Verkehrsunfall zu melden entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 300 EUR geschätzt. Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer: 06171-62400

Polizeistation Usingen

Verkehrsunfälle / Verkehrskontrollen:

Verkehrsunfallflucht 61250 Usingen, Neuer Marktplatz Freitag, 11.06.2021, 12:50 Uhr – 13:10 Uhr

Der Geschädigte parkte mit seinem PKW des Typs BMW auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Usingen „Neuer Marktplatz“ und entfernte sich von seinem Fahrzeug. Nach Rückkehr stellte er einen Schaden am Heckstoßfänger fest. Das Schadensbild deutet auf einen unbekannten PKW hin, welcher vermutlich beim Ein-oder Ausparken das Fahrzeug des Geschädigten touchierte und sich im Anschluss widerrechtlich von der Unfallstelle entfernte. Hinweise zum Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor. Der entstandene Schaden wird auf 2500,00 EUR geschätzt.

Die Polizeistation Usingen hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Zeugen- und/oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06081/9208-0, mit dieser in Verbindung zu setzen.

Trunkenheit im Verkehr

61250 Usingen, Stockheimer Hof Samstag, 12.06.2021, 01:20 Uhr

Durch eine Streifenbesatzung der Polizeistation Usingen wurde eine 29jährige Fahrzeugführerin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser konnten die Beamten Alkoholgeruch wahrnehmen. Die Weiterfahrt wurde sodann untersagt und die Fahrzeugführerin zur Durchführung einer Blutentnahme zur Polizeistation Usingen verbracht. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt.

Kollision mit Verkehrsinsel

61250 Usingen, B275 FR „Südtangente“ Samstag, 12.06.2021, 13:23 Uhr

Eine 18jährige Fahrzeugführerin befuhr die B 275 kommend aus Usingen in Fahrtrichtung Merzhausen. Die Fahrzeugführerin beabsichtigte in Höhe der „Südtangente“ auf diese abzubiegen. Im Zuge des Abbiegemanövers kam sie aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem auf einer Verkehrsinsel befindlichen Verkehrsschild. Die Fahrzeugführerin wurde nicht verletzt. Am Fahrzeug und dem Verkehrsschild entstand Sachschaden.

Radfahrer gestürzt

61273 Wehrheim, Rodheimer Straße Samstag, 12.06.2021, 14:19 Uhr

Die Fahrzeugführerin eines PKWs befuhr die Rodheimer Straße kommend aus Richtung „Am Friedhof“. In Höhe des Schwimmbades beabsichtigte die 24jährige Fahrzeugführerin auf den linksseitigen Parkplatz einzubiegen und übersah hierbei einen entgegenkommenden 38jährigen aus Friedberg stammenden Radfahrer. Hierbei kam der Radfahrer zum Sturz und zog sich leichte Verletzungen hinzu.

Straftaten:

Diebstahl von KFZ-Kennzeichen 61267 Neu-Anspach, Taunusstraße u. Bahnhofstraße Freitag, 11.06.2021, 15:00 Uhr – Samstag, 12.06.2021, 15:00 Uhr

Bislang unbekannte Täter entwendeten das KFZ-Kennzeichen eines grauen VW, welcher in der Taunusstraße abgestellt war. Hier wurde im hinteren Bereich des Fahrzeuges an der Kennzeichenhalterung manipuliert und das Kennzeichen entfernt. Ebenso wurde das hintere Kennzeichen eines in der Bahnhofstraße abgestellten grauen BMWs entwendet.

Die Polizeistation Usingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich dort unter der Telefonnummer 06081-9208-0 zu melden.

Sonstiges:

Mangelhafte Ladungssicherung – Frittierfett auf der B 456 61250 Usingen, B456 zw. Usingen und Wehrheim Samstag, 12.06.2021, 05:57 Uhr

Durch mehrere Verkehrsteilnehmer wurde der Polizei eine erhebliche Ölspur auf der B456, Beginn Abfahrt Wehrheim in Fahrtrichtung Usingen mitgeteilt. Die Polizeibeamten der Polizeistation Usingen konnten vor Ort feststellen, dass es sich bei der Flüssigkeit lediglich um Frittierfett handelt, welches sich durch die Innenstadt von Usingen und darüber hinaus erstreckte. Das Ende der fettigen Spur fand sich in Usingen „Am Dornbusch“. Dort konnte der Verursacher samt Fahrzeug festgestellt werden. Hintergrund war die mangelhafte Ladungssicherung von Fässern, welche gebrauchtes Frittierfett beinhalteten. Gegen den Fahrzeugführer wurde aufgrund der Ordnungswidrigkeit ein Verfahren eingeleitet. Die verschmutzte Gesamtstrecke musste durch eine Spezialfirma gereinigt werden.

Polizeistation Königstein

Unfälle:

Verkehrsunfallflucht:

Kronberg im Taunus, Jaminstraße, Höhe Hausnummer 2 zw. Do., 10.06.2021, 22:00 Uhr bis Fr., 11.06.2021, 10:15 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, wurde ein linksseitig in der Jaminstraße geparkter grauer Opel Vectra durch einen Unfall hinten rechts und an der rechten Seite beschädigt. Hinweise auf den Unfallverursacher und sein Fahrzeug, liegen derzeit nicht vor. Der Sachschaden am Opel Vectra beläuft sich auf ca. 2.500,- Euro.

Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein gerne unter Telefonnummer: 06174 / 9266-0 entgegen.

Straftat:

Sachbeschädigung an zwei Pkw

Kronberg im Taunus, Hainstraße, Höhe Hausnummer 11 Freitag, 11.06.2021, 23:40 Uhr bis Sa., 12.06.2021, 00:05 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag, beschädigte ein unbekannter Täter im Zeitraum von 23:40 bis 00:05 Uhr, jeweils den rechten Außenspiegel eines schwarzen Opel und eines schwarzen Fiat. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 400,- Euro.

Brand von Einfamilienhaus

Vorfallsort: Friedrichsdorf-Seulberg, Bornstraße Vorfallszeit: Samstag, 12.06.2021, 03.00 Uhr

(pl) In Friedrichsdorf-Seulberg kam es in der Nacht zum Samstag zum Brand eines Einfamilienhauses. Gegen 03.00 Uhr meldeten mehrere Anrufer, dass in der Bornstraße ein Einfamilienhaus in Vollbrand steht. Vorher habe es einen lauten Knall gegeben. Die Bewohner des Hauses waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause, so dass niemand verletzt wurde. Die verständigten Feuerwehren bekämpften die Flammen, durch welche auch noch umstehende Fahrzeuge beschädigt wurden. Das Haus wurde durch den Brand nahezu vollständig zerstört und stürzte teilweise ein. Der Schaden liegt einer ersten Schätzung zufolge im mittleren sechsstelligen Bereich. Durch Anwohner wurde eine männliche Person gesichtet, welche sich nach Ausbruch des Feuers vom Brandort entfernt habe. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ist mit der Brandursachenermittlung betraut und kann eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausschließen. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen und Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden daher gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120-0 zu melden.