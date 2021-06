Reitunfall mit schwerverletzter Person / Einsatz eines Rettungshubschraubers

Sankt Leon-Rot – Am 13.06.2021, um 12.12 Uhr, wurde ein Reitunfall in

Sankt Leon-Rot gemeldet. Eine Gruppe von drei Personen war mit den Pferden auf

der Bahnhofstraße unterwegs, als kurz vor der Einmündung zur L 546 die Pferde

aus noch nicht bekannter Ursache scheuten. Hierbei wurde eine Reiterin vom Pferd

abgeworfen und in der Folge schwer verletzt. Sie wurde mit dem

Rettungshubschrauber in die Uniklinik Heidelberg verbracht. Der Verkehrsdienst

Mannheim war bei der Unfallaufnahme eingesetzt und hat die Ermittlungen

aufgenommen.

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte – drei Polizeibeamte verletzt

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis – Am Samstagnachmittag gegen 15:30 Uhr wurden

Beamte des Polizeireviers Weinheim in die GRN Klinik gerufen, nachdem ein

24-jähriger Patient eine Tür der Notaufnahme beschädigt hatte. Dieser war zuvor,

aufgrund eines psychischen Ausnahmezustandes eingeliefert worden. Aufgrund

seiner andauernden Aggressionen sollte er in Gewahrsam genommen werden. Hierbei

griff er die eingesetzten Beamten unvermittelt an und verletzte diese durch

Faustschläge gegen den Kopf. Ein Beamter ging kurzfristig zu Boden, sodass dem

Beschuldigten die Flucht gelang. Nachdem er sich vom Klinikgelände entfernt

hatte, wurde er im Bereich der Einmündung B38 / Mannheimer Straße durch

Mitarbeiter eines Rettungsdienstes gesichtet. Im Rahmen der Gewahrsamnahme, kam

es erneut zum Angriff des 24-Jährigen in Form von Schlägen, Tritten, Griffen in

den Intimbereich sowie zu Spuckattacken gegen die Beamten. Einen Beamten biss

der Beschuldigte hierbei in die Hand. Zwei von drei verletzten Polizeibeamten

mussten ihren Dienst verletzungsbedingt vorzeitig beenden. Der Beschuldigte

konnte festgenommen werden und wurde im Anschluss in eine psychiatrische Klinik

eingeliefert. Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen übernommen.

Gaiberg / nach Verkehrsunfall auf Zeugen zugefahren und geflüchtet/ Zeugen gesucht

Gaiberg – Am Samstagabend gegen 20.00 Uhr stieß der Fahrer eines BMW mit

polnischen Kennzeichen gegen einen in der Heidelberger Straße geparkten PKW

Skoda und fuhr weiter, ohne sich um den von ihm verursachten Sachschaden zu

kümmern. Der Flüchtige musste allerdings kurz darauf aufgrund einer

Straßensperrung sein Fahrzeug wenden und wieder an der Unfallörtlichkeit

vorbeifahren. Zwischenzeitlich wurden Zeugen und auch die geschädigte

Fahrzeugbesitzerin auf den Unfall aufmerksam und versuchten den Verursacher zum

Anhalten zu bewegen. Dieser hielt jedoch auf die Personengruppe mit

unverminderter Geschwindigkeit zu, so dass diese zur Seite springen mussten, um

nicht verletzt zu werden. Anschließend flüchtete der BWM in Richtung Heidelberg.

Im Rahmen der Fahndung konnte er schließlich gegen 21.00 Uhr in der Bauamtsgasse

geparkt festgestellt werden. Von den Insassen fehlte jede Spur. Zeugen gaben an,

dass zwei Männer ausgestiegen seien und in Richtung Neckar davonliefen. Die

weitere Fahndung verlief allerdings ohne Erfolg. Der BMW wurde sichergestellt.

Die Verkehrspolizei Heidelberg bittet nun weitere Zeugen, die Hinweise zu den

flüchtigen Fahrzeuginsassen geben können, sich unter der Tel.-Nr. 0621/174-4111,

zu melden. Beschreibung: Beide 20-25 Jahre alt; der Fahrer war ca. 170-175 cm

groß und korpulent. Der Beifahrer war ca. 175 -180 cm groß und hatte blonde

Haare. Beide trugen graue Shirts mit Aufdruck, vermutlich einer Baufirma. Bei

dem Fahrzeug handelt es sich um einen silber-blauen 3er BMW. Am beschädigten PKW

Skoda entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000,- Euro.

Schriesheim: Kletterin bei Unfall verletzt

Schriesheim – Bei einem Kletterunfall wurde eine 32-jährige Frau am späten

Freitagnachmittag verletzt.

Die Kletterin hatte sich auf der Ebene 2 des Steinbruchs befunden, als sie gegen

17.30 Uhr, aus bislang unbekannten Gründen, aus mehreren Metern Höhe plötzlich

abstürzte.

Nach ihrer Erstversorgung wurde sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik

gebracht. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand trug die Sportlerin keine schweren

Verletzungen davon.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Schriesheim und Dossenheim waren mit 20

Einsatzkräften zur Absicherung und Bergung der Verletzten im Einsatz.

Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

Hirschberg/ Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Schnellrestaurant im Industriegebiet Hirschberg

Hirschberg/ Rhein-Neckar-Kreis – In der Nacht zum Sonntag drangen bislang

unbekannte Täter auf spektakuläre Art und Weise in die Räumlichkeiten eines

Schnellrestaurants im Industriegebiet Hirschberg ein. Im Zeitraum zwischen 02:30

Uhr und 06:40 Uhr hebelten sie die Verkleidung eines Autoschalters auf und

brachen im Anschluss Teile des Mauerwerkes auf einer Größe von ca. einem

Quadratmeter heraus. Eventuell wurden die Täter bei der Tatausführung gestört.

Nach bisherigen Ermittlungen wurde Nichts entwendet. Der Schaden am Gebäude wird

auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Das Polizeirevier Weinheim hat die

Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Tathergang geben können,

werden gebeten sich unter Tel.: 06201/1003-0 zu melden.