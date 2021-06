Mann bewirft Frauen mit Flaschen und greift Stadtpolizisten

an, Wiesbaden, Mitte, Luisenplatz, Freitag, 11.06.2021, 16:40 Uhr

(cp)Am Freitagnachmittag warf ein 32-Jähriger auf dem Luisenplatz Glasflaschen

nach zwei Frauen. Zwei Stadtpolizisten bemerkten den Vorfall und schritten ein,

woraufhin der Mann auf die Helfer losging.

Die zwei Beamten befanden sich gegen 16:40 Uhr auf Streife, als sie den

32-Jährigen sahen, der nach vorangegangenem Streit mit leeren Bierflaschen nach

einer 38-jährigen Frau warf. Er verfehlte sein Ziel zwar, durch umherfliegende

Glassplitter wurde jedoch eine unbeteiligte 54-Jährige leicht am Bein verletzt.

Als die Stadtpolizisten einschritten, habe der vermeintliche Täter zunächst

versucht zu flüchten. Schließlich soll der alkoholisierte Mann dann aber einen

der beiden Beamten bedroht haben. Als er in Begriff gewesen sei zuzuschlagen,

hätten die Stadtpolizisten Pfefferspray gegen ihn eingesetzt. Die hinzugerufene

Landespolizei nahm den Mann fest. Er musste eine Blutprobe über sich ergehen

lassen und ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Fahrrad bei Kellereinbruch erbeutet, Wiesbaden, Kastel,

Biebricher Straße, Donnerstag, 10.06.2021, 21:00 Uhr bis

Freitag, 11.06.2021, 07:00 Uhr

(cp)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen im Wiesbadener Stadtteil

Mz.-Kastel Unbekannte in einen Keller ein und entwendeten ein hochwertiges

Fahrrad.

Der Eigentümer bemerkte den Einbruch am Freitagmorgen, um 07:05 Uhr. Die

unbekannten Täter hatten im Laufe der Nacht sein Kellerabteil in einem

Mehrfamilienhaus in der Biebricher Straße aufgebrochen. Hier hatte er am

Vorabend, gegen 21:00 Uhr sein schwarzes Mountainbike der Marke Cube im Wert von

mehreren Tausend Euro eingeschlossen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen

gemacht haben werden gebeten, sich unter 0611 / 345-2440 bei der Polizei zu

melden.

Einbrecher scheitern am Hauseingang, Wiesbaden, Südost,

Beethovenstraße, Donnerstag, 10.06.2021, 21:00 Uhr bis Freitag,

11.06.2021, 10:00 Uhr

(cp)Unbekannte versuchten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in ein

Mehrfamilienhaus in der Beethovenstraße einzubrechen, scheiterten aber bereits

an der Hauseingangstür. Es gelang ihnen somit nicht in das Haus einzudringen,

richteten aber einen Schaden von mehreren hundert Euro an. Zeugen werden gebeten

sich unter 0611 / 3450 bei der Polizei zu melden.

Einbrecher machen leichte Beute, Wiesbaden, Südost,

Konrad-Adenauer-Ring, Donnerstag, 10.06.2021, 18:00 Uhr bis

Freitag, 11.06.2021, 12:00 Uhr

(cp)Einbrecher hatten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in einem

Mehrfamilienhaus im Konrad-Adenauer-Ring leichtes Spiel. Ihnen standen alle

Türen offen und erbeuteten diverse Gegenstände im Wert von wenigen hundert Euro.

Zwei Bewohnerinnen des Hauses bemerkten am Freitagmittag, dass auf dem Dachboden

des Hauses mehrere Verschläge durchwühlt worden waren. Unter anderem wurden eine

Bohrmaschine, ein Besteckset und zwei Koffer entwendet. Zudem fehlten aus dem

Treppenhaus mehrere Paar Schuhe. Die Täter machten sich hierbei die

Unachtsamkeit der Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses zu Nutze, denn sowohl

der Dachboden, als auch die Verschläge und sogar die Hauseingangstür waren

unverschlossen. Bei letzterer war sogar der „Schnapper“ entriegelt, sodass sie

einfach aufgedrückt werden konnte. Hinweise nimmt die Polizei unter 0611

345-2440 entgegen.

Betrunkener Fahrer verursacht Unfall mit hohem Sachschaden,

Wiesbaden, Mitte, Kastelstraße, Samstag, 12.06.2021, 04:25 Uhr

(cp)Ein 23-Jähriger aus Taunusstein fuhr am Samstag unter Alkoholeinfluss in der

Kastelstraße gegen geparkte Fahrzeuge und verursachte so rund 36.000 Euro

Schaden.

Der junge Mann kam aus Richtung Platter Straße. Kurz hinter der Einmündung

Kellerstraße kam er mit seinem VW Golf nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr

in das Heck eines dort geparkten Porsche Cayman. Durch die Wucht des Aufpralls

wurde dieser dann noch gegen einen davor geparkten Mercedes Sprinter geschoben.

Alleine am Porsche entstand ein Schaden in Höhe von 30.000 Euro. Die Polizei

stellte fest, dass der 23-Jährige offensichtlich stark alkoholisiert war. Ein

Vortest ergab einen Wert von rund zwei Promille. Der Mann wurde daher wurde er

zum 1. Polizeirevier gebracht, wo bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt und

sein Führerschein sichergestellt wurde.

Fußgänger stürzt nach Beinahe-Unfall – Zeugen gesucht,

Wiesbaden, Nordost, Sonnenberger Straße, Freitag, 11.06.2021,

10:36 Uhr

(cp)Ein 88-jähriger Fußgänger wurde am Freitagvormittag bei Überqueren der

Sonnenberger Straße beinahe von einem Auto erfasst. Dessen Fahrerin war dem Mann

noch ausgewichen, er stürzte aber dennoch und wurde dabei leicht verletzt.

Der Mann wollte gegen 10:35 Uhr zwischen Egidystraße und Walter-Gieseking-Straße

die Sonnenberger Straße überqueren. Hierbei übersah er möglicherweise einen aus

Richtung Innenstadt kommenden grauen Mercedes. Dessen 48-Jährige Fahrerin habe

den Mann erst gesehen, als er zwischen dort geparkten Fahrzeugen hindurch von

rechts auf die Fahrbahn getreten sei. Sie sei nach links ausgewichen und habe so

einen Zusammenstoß verhindern können. Zwar kam es offensichtlich nicht zu einem

Zusammenstoß, dennoch stürzte der Mann und erlitt hierbei leichte Verletzungen,

die in einem Wiesbadener Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Polizei

bittet Zeugen, sich unter 0611 / 345-2140 zu melden.

Unfall mit verletztem Radfahrer, Wiesbaden, Schierstein,

Saarstraße / Zeilstraße, Freitag, 11.06.2021, 15:06 Uhr

(cp)Ein Fahrradfahrer wurde am Freitagnachmittag in der Saarstraße von einem

Linksabbieger erfasst und leicht verletzt.

Der 42-jährige Wiesbadener war mit seinem Mountainbike auf dem Radfahrstreifen

der abschüssigen Saarstraße in Richtung Schierstein unterwegs. Kurz vor der

Einmündung Zeilstraße fuhr er rechts an einem abbremsenden und schließlich

haltenden Linienbus vorbei. Der Busfahrer wollte einen aus Schierstein

entgegenkommenden Linksabbieger gewähren lassen und zeigte ihm an, dass er auf

seine Vorfahrt verzichtet. Der Fahrer des entgegenkommenden Peugeot, ein

57-jähriger Mann aus Taunusstein bog daraufhin nach links ab. Da die Sicht auf

den Radfahrstreifen durch den Bus verdeckt war, sah er jedoch den Fahrradfahrer

zu spät und erfasste den Mann. Der Fahrradfahrer erlitt bei dem folgenden Sturz

leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Wiesbadener

Krankenhaus verbracht.

Vorfahrt missachtet – Fahrgäste stürzen in Linienbus,

Wiesbaden, Mitte, Kaiser-Friedrich-Ring / Biebricher Allee,

Freitag, 11.06.2021, 17:15 Uhr

(cp)Eine 80-jährige Seniorin ist am Mittwoch in einem Linienbus in Wiesbaden

verletzt worden. Um eine Kollision mit einem Auto zu vermeiden, musste der

Busfahrer eine Gefahrenbremsung vornehmen. Dabei stürzte die Dame und wurde

leicht verletzt.

Der Fahrer des Busses bog von der Biebricher Allee nach rechts in den

Kaiser-Friedrich-Ring ab. Eine entgegenkommende 21- jährige Linksabbiegerin nahm

dem Bus jedoch die Vorfahrt und der Busfahrer musste folglich bremsen. So konnte

er zwar den Zusammenstoß mit dem VW Bora der jungen Frau aus Frankfurt

verhindern, jedoch stürzten zwei seiner Fahrgäste. Einer von ihnen, ein

54-jähriger Mann aus dem Hochtaunuskreis kam mit dem Schrecken davon, die

80-jährige Wiesbadenerin wurde allerdings leicht am Knie verletzt.

LKW von Parkplatz gestohlen Wiesbaden, Westend, Elsässer Platz

Samstag, 12.06.2021, 19:00 Uhr bis Sonntag, 13.06.2021, 08:10

Uhr

(Fu)Autodiebe haben in der Nacht zum Sonntag von einem Parkplatz am Elsässer

Platz einen dort abgestellten Fiat Ducato im Wert von 30.000 Euro gestohlen. An

dem entwendeten weißen Fiat Ducato Maxi Lambox waren zuletzt die Kennzeichen

MZ-PK 101 angebracht. Personen, die Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des

gestohlenen Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei

in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Historisches Fahrzeug versucht zu stehlen Wiesbaden, Sonnenberg, Prinz-Nikolas-Straße / Am Eichelgarten Samstag, 12.06.2021, 21:00 Uhr bis Sonntag, 13.06.2021, 09:00 Uhr

(Fu)Diebe versuchten in der Nacht zum Sonntag einen türkisfarbenen Citroen 2 CV

Oldtimer im Wert von 25.000 EUR zu stehlen. Unbekannte Täter hebelten zunächst

die Fahrertür auf und gelangten somit in den Oldtimer. Offensichtlich versuchten

die Täter das Fahrzeug kurzzuschließen. Der oder die Unbekannten setzten sich in

den Citroen und rollten die abschüssige Prinz-Nikolas-Straße herunter, um dann

nach rechts in die Forststraße einzubiegen. In der Forststraße in Richtung

Eintrachtstraße müssen die Diebe die „Ente“ geschoben haben. Letztendlich wurde

das Fahrzeug in der Forststraße belassen. Mögliche Zeugen werden daher gebeten,

sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Autofahrer unter Drogeneinwirkung, Wiesbaden, Rheingauviertel,Presberger Straße Samstag, 12.06.2021, 15:40 Uhr

(Fu)Am Samstagnachmittag staunte eine Polizeistreife nicht schlecht, als in der

Presberger Straße ein Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen wurde. Der 31- jährige

Wiesbadener befuhr mit einem schwarzen Audi A 3 die Holzstraße in Richtung

Presberger Straße und wurde nach einem Parkmanöver durch die Beamten

angesprochen. Der Wiesbadener gab auf Befragen an, dass er nicht im Besitz eines

Führerscheins sei. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die Kennzeichen nicht auf

den Audi ausgegeben waren und somit auch kein Versicherungsschutz bestand. Im

Nachgang gab der Autofahrer noch zu, dass er am Vortag Drogen konsumiert hatte,

was ihm noch eine anschließende Blutentnahme einbrachte. Der Wiesbadener

Autofahrer wird sich nun wegen den genannten Vergehen in mehreren Strafverfahren

verantworten müssen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

14-jähriger Jugendlicher wohlbehalten zurück

Bad Schwalbach (ots) – Pressemitteilung der Wiesbadener Kriminalpolizei vom

11.06.2021

Der seit Montag dem 07.06.21 abgängige 14-jährige Jugendliche Lukas K. aus

Geisenheim, wurde unversehrt angetroffen. Die Öffentlichkeitsfahndung kann

zurück genommen werden.

Brand in Mehrfamilienhaus, Feuerwehr rettet zwei Bewohner über tragbare Leitern

Bei einem ausgedehnten Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Rieslingstraße im Wiesbadener Stadtteil Breckenheim sind am Nachmittag neun Personen leicht verletzt worden, darunter auch fünf Feuerwehrleute. Von Einsatzkräften der Feuerwehr Wiesbaden wurden zwei Personen über tragbare Leitern aus dem Gebäude gerettet. Zur Versorgung kamen Kräfte des Rettungsdienstes aus Wiesbaden und den angrenzenden Landkreisen zum Einsatz.

Erste Notrufe zu diesem Ereignis erreichten die Zentrale Leitstelle der Feuerwehr Wiesbaden um 15:24 Uhr. Die Anrufer berichteten von einem Brand in einer Wohnung in der Rieslingstraße. Durch die starke Rauchentwicklung wären mehrere Personen in dem Gebäude bedroht. Von Seiten der Leitstelle wurden daraufhin Kräfte der Berufsfeuerwehr von den Feuerwachen 2 und 3 sowie die Freiwilligen Feuerwehren Breckenheim und Igstadt alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle stand eine Wohnung im ersten Obergeschoss im Vollbrand. Die Rauchentwicklung war so stark, dass sich Brandrauch in der gesamten Ortslage Breckenheim niederschlug. Aus diesem Grund wurde durch die Zentrale Leitstelle auch eine Warnung ausgelöst, die über die Warnapps NINA und KatWarn ausgespielt wurde. Außerdem wurden weitere Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Nordenstadt und Medenbach nachalarmiert.

Umgehend wurde die Rettung von Personen aus dem Gebäude und die Brandbekämpfung eingeleitet. Zur Menschenrettung wurden auf der Gebäuderückseite tragbare Leitern eingesetzt und zwei Personen so aus dem Gebäude gerettet. Parallel dazu wurden zwei C-Rohre im Innen- und Außenangriff eingesetzt um den Brand zu bekämpfen. Insgesamt kamen hierzu im Einsatzverlauf 14 Trupps unter Atemschutzgeräten zum Einsatz. Zwei Katzen und zwei Gekkos, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs noch im Brandobjekt befunden hatten, konnten leider nicht gerettet werden. Weitere Bewohner hatten das Gebäude bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen können. Alle Betroffenen wurden von Kräften der Rettungsdienstes aus Wiesbaden, dem Main-Taunus-Kreis und dem Rheingau-Taunus-Kreis betreut.

Durch diesen massiven Einsatz konnte nach wenigen Minuten sichergestellt werden, dass sich keine Personen mehr im betroffenen Gebäude befinden und der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Bei den Löscharbeiten zogen sich fünf Einsatzkräfte der Feuerwehr eine leichte Rauchvergiftung zu und wurden vom Rettungsdienst gemeinsam mit vier leichtverletzten Bewohnern des Gebäudes in Wiesbadener Krankenhäuser transportiert. Neben der Brandwohnungen sind auch zwei weitere Wohnungen im Brandobjekt unbewohnbar.

Während der Einsatzmaßnahmen wurden die Freiwilligen Feuerwehren Erbenheim, Naurod, Schierstein und Kostheim alarmiert um direkt für eventuelle Paralleleinsätze verfügbar zu sein. Die Versorgung der Einsatzkräfte an der Einsatzstelle wurde durch die Logistikgruppe der Feuerwehr Wiesbaden sichergestellt. (jh)